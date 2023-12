Qu'est-ce qu'une réunion Zoom ?

Qu'est-ce que Zoom ?

Zoom est l'un des principaux outils de vidéoconférence au monde. La plupart d'entre nous ayant été contraints de travailler à domicile pendant la pandémie de COVID, une application dont la plupart des gens n'avaient probablement jamais entendu parler est soudain devenue très populaire.

Zoom permet non seulement à la famille et aux amis de l'utiliser, mais aussi aux entreprises du monde entier de se rencontrer virtuellement. Il vous permet d'organiser des sessions en petits groupes, de sonder les participants et de partager votre écran. C'est utile lorsque vous organisez régulièrement des réunions en ligne.

Que se passe-t-il lors d'une réunion Zoom ?

"Vous êtes en sourdine". C'est une phrase que la plupart d'entre nous ont probablement entendue à maintes reprises lors des différents blocages de COVID. Cependant, le travail à distance est aujourd'hui si courant que la plupart d'entre nous n'y réfléchissent pas à deux fois lorsqu'ils sont invités à une réunion virtuelle.

Mais que doit-il se passer lors d'une réunion Zoom ? Existe-t-il un format spécifique ou des éléments spécifiques auxquels nous devons penser ?

La réponse est simple : la plupart des réunions devraient se dérouler comme une session en personne.

Commencez par envoyer votre ordre du jour. Dressez la liste de tous les sujets que vous souhaitez aborder, en plaçant les plus importants en tête de liste. Si vous le pouvez, attribuez des temps de parole à chaque sujet pour vous permettre de rester concentré. Permettez aux participants de vous contacter s'il y a des points obscurs et soyez ouvert aux changements s'ils s'avèrent nécessaires.

Lorsque vous présidez la réunion, les choses peuvent sembler un peu différentes au début, mais elles devraient rapidement devenir une seconde nature. Demandez à chacun de couper le son de son micro au début de la réunion. Souvent, lors de sessions importantes, cela se fait automatiquement. Les participants peuvent alors lever la main s'ils souhaitent apporter une contribution et vous pouvez leur donner la parole à ce moment-là.

Comme pour toute autre réunion, veillez à ce qu'une personne prenne des notes et fournisse une liste de points d'action à la fin de la réunion.

Comment planifier une réunion Zoom ?

La planification d'une réunion Zoom peut sembler intimidante au premier abord, mais elle est très simple lorsque vous utilisez Doodle. De plus, peu importe que vous ayez besoin d'une réunion avec un grand groupe ou d'une réunion individuelle, vous pouvez tout faire.

Lorsque vous créez votre événement Doodle, il vous suffit de cocher le bouton "vidéoconférence" et nous ajouterons automatiquement votre lien Zoom. La procédure est la même, que vous créiez un Sondage de groupe ou une Page de réservation.

En outre, si vous devez modifier la date ou l'heure de votre événement, nous mettrons également à jour le lien de vidéoconférence. Il vous suffit de modifier ce qui doit l'être et nous nous chargeons du reste.

Si vous souhaitez utiliser un autre outil de vidéoconférence, Doodle Professional vous permet de vous connecter à Microsoft Teams, Webex, Google Meet et bien d'autres encore. En outre, vous pouvez vous débarrasser des publicités, fixer des délais et envoyer des rappels - un excellent moyen d'empêcher les gens de manquer vos réunions.

Doodle facilite les réunions régulières, que ce soit en personne ou en ligne via Zoom. Plus besoin d'envoyer des courriels pour trouver une heure, vous avez plus de temps pour vous concentrer sur les choses importantes. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.