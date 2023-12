Was ist ein Zoom-Meeting?

Was ist Zoom?

Zoom ist eines der weltweit führenden Videokonferenz-Tools. Da die meisten von uns während der COVID-Pandemie gezwungen waren, von zu Hause aus zu arbeiten, wurde eine App, von der die meisten Leute wahrscheinlich noch nie etwas gehört hatten, plötzlich sehr populär.

Zoom kann nicht nur für Familie und Freunde genutzt werden, sondern ermöglicht auch virtuelle Konferenzen für Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie können damit Sitzungen abhalten, Teilnehmer befragen und Ihren Bildschirm freigeben. Nützlich, wenn Sie regelmäßig Online-Meetings abhalten.

Was passiert in einem Zoom-Meeting?

"Sie sind stummgeschaltet". Etwas, das die meisten von uns während der verschiedenen COVID-Sperren wahrscheinlich oft gehört haben. Die meisten von uns denken jedoch nicht zweimal darüber nach, wenn sie eine Einladung zu einem virtuellen Meeting erhalten.

Aber was sollte eigentlich in einem Zoom-Meeting passieren? Gibt es ein bestimmtes Format oder bestimmte Dinge, an die wir denken müssen?

Die einfache Antwort ist, dass die meisten Meetings genauso ablaufen sollten wie eine persönliche Sitzung.

Beginnen Sie mit der Übermittlung Ihrer Tagesordnung. Listen Sie alle Themen auf, die Sie behandeln wollen, wobei das Wichtigste ganz oben steht. Wenn möglich, weisen Sie jedem Thema eine bestimmte Zeit zu, damit Sie sich konzentrieren können. Lassen Sie die Teilnehmer zu Wort kommen, wenn etwas unklar ist, und seien Sie offen für Änderungen, wenn diese erforderlich sind.

Wenn Sie die Sitzung leiten, mag das anfangs etwas anders aussehen, sollte aber schnell zur zweiten Natur werden. Bitten Sie alle Teilnehmer, ihre Mikrofone zu Beginn der Sitzung stumm zu schalten. Bei großen Sitzungen geschieht dies oft automatisch. Die Teilnehmer können dann die Hand heben, wenn sie etwas zu sagen haben, und Sie können sie auffordern, dies zu tun.

Wie bei jeder anderen Sitzung auch, sollten Sie darauf achten, dass ein Protokollant anwesend ist und nach der Sitzung eine Liste mit Aktionspunkten erstellt wird.

Wie plant man ein Zoom-Meeting?

Es mag auf den ersten Blick entmutigend erscheinen, aber die Planung eines Zoom-Meetings ist wirklich einfach, wenn Sie Doodle verwenden. Außerdem spielt es keine Rolle, ob Sie sich mit einer großen Gruppe oder nur mit einer Einzelperson treffen müssen - Sie können alles machen.

Wenn Sie Ihr Doodle-Ereignis erstellen, aktivieren Sie einfach die Schaltfläche "Videokonferenz" und wir fügen automatisch Ihren Zoom-Link hinzu. Der Vorgang ist der gleiche, egal ob Sie eine Gruppenumfrage oder eine Buchungsseite erstellen.

Das Tolle daran ist, dass wir den Link zur Videokonferenz ebenfalls auf dem neuesten Stand halten, wenn Sie das Datum oder die Uhrzeit Ihrer Veranstaltung ändern müssen. Ändern Sie einfach, was Sie brauchen, und wir erledigen den Rest.

Wenn Sie ein anderes Videokonferenz-Tool verwenden möchten, können Sie mit Doodle Professional Microsoft Teams, Webex, Google Meet und vieles mehr verbinden. Darüber hinaus können Sie Anzeigen loswerden, Fristen setzen und Erinnerungen senden - eine großartige Möglichkeit, um zu verhindern, dass jemand Ihre Meetings verpasst.

Doodle macht es Ihnen leicht, sich regelmäßig zu treffen, sei es persönlich oder online über Zoom. Sie müssen keine E-Mails mehr hin- und herschicken, um einen Termin zu finden, sondern haben mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.