¿Qué es una reunión de Zoom?

¿Qué es Zoom?

Zoom es una de las principales herramientas de videoconferencia del mundo. Cuando la mayoría de nosotros nos vimos obligados a trabajar desde casa durante la pandemia de COVID, una aplicación de la que probablemente la mayoría de la gente no había oído hablar se hizo de repente muy popular.

Además de poder utilizarla con la familia y los amigos, Zoom permite a empresas de todo el mundo reunirse virtualmente. Permite organizar sesiones en grupo, sondear a los participantes y compartir la pantalla. Muy útil para reuniones periódicas en línea.

¿Qué ocurre en una reunión de Zoom?

"Estás en mute". Algo que probablemente la mayoría de nosotros hemos oído mucho durante los diversos bloqueos de COVID. Sin embargo, trabajar a distancia es ahora tan común que la mayoría de nosotros no nos lo pensamos dos veces cuando nos llega una invitación a una reunión virtual.

Prueba Doodle

Pero, ¿qué debe ocurrir realmente en una reunión con Zoom? ¿Hay un formato específico o cosas concretas en las que debamos pensar?

La respuesta sencilla es que la mayoría debería funcionar igual que una sesión en persona.

Empieza por enviar tu agenda. Haz una lista de todos los temas que quieres tratar, con los más importantes al principio. Si puedes, asigna un tiempo a cada tema para mantener la concentración. Deja que la gente se ponga en contacto contigo si hay algo que no está claro y muéstrate abierto a cambios si son necesarios.

Al presidir la reunión, las cosas pueden parecer un poco diferentes al principio, pero rápidamente se convertirán en algo natural. Pide a todos que silencien sus micrófonos al principio de la reunión. A menudo, en las grandes sesiones, esto se hace automáticamente. A continuación, los asistentes pueden levantar la mano si tienen algo que decir.

Al igual que en cualquier otra reunión, asegúrate de contar con un anotador y de proporcionar una lista de puntos de acción una vez finalizada la reunión.

Prueba Doodle

¿Cómo se programa una reunión de Zoom?

Puede parecer desalentador al principio, pero programar una reunión de Zoom es realmente fácil cuando utilizas Doodle. Es más, no importa si necesitas reunirte con un grupo grande o solo uno a uno: puedes hacerlo todo.

Prueba Doodle

Cuando estés creando tu evento Doodle, simplemente activa el botón "videoconferencia" y automáticamente añadiremos tu enlace Zoom. El proceso es el mismo independientemente de si estás creando una Encuesta de grupo o una Página de reservas.

Lo mejor es que si necesitas cambiar la fecha u hora de tu evento, también mantendremos actualizado el enlace de videoconferencia. Sólo tienes que cambiar lo que necesites y nosotros nos encargamos del resto.

Si quieres utilizar una herramienta de videoconferencia diferente, Doodle Professional te permite conectar Microsoft Teams, Webex, Google Meet y mucho más. Además, puedes deshacerte de anuncios, fijar fechas límite y enviar recordatorios: una forma estupenda de evitar que la gente se pierda tus reuniones.

Doodle te lo pone fácil para reunirte con regularidad, ya sea en persona o en línea a través de Zoom. Se acabaron los correos electrónicos para concertar una cita y tendrás más tiempo para ocuparte de las cosas importantes. Pruébalo gratis hoy mismo.