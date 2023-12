Hvad er Zoom?

Zoom er et af verdens førende videokonferenceværktøjer. Da de fleste af os var tvunget til at arbejde hjemmefra under COVID-pandemien, blev en app, som de fleste nok ikke havde hørt om, pludselig meget populær.

Ud over at man kan bruge den til familie og venner, giver Zoom virksomheder over hele verden mulighed for at mødes virtuelt. Det giver dig mulighed for at afholde break-out-sessioner, spørge deltagerne om deres mening og dele din skærm. Det er nyttigt, når du holder regelmæssige online-møder.

Hvad sker der i et Zoom-møde?

"Du er på lydløs". Noget, som de fleste af os sikkert har hørt meget under de forskellige COVID-låsninger. Men det er nu så almindeligt at arbejde eksternt, at de fleste af os ikke tænker sig om to gange, når der kommer en invitation til et virtuelt møde.

Men hvad skal der egentlig ske i et Zoom-møde? Er der et bestemt format eller bestemte ting, vi skal tænke på?

Det enkle svar er, at det meste bør fungere ligesom et personligt møde.

Start med at sende din dagsorden. List alle de ting, du ønsker at dække, med de vigtigste øverst. Hvis du kan, kan du tildele tidspunkter til hvert emne for at holde dig fokuseret. Lad folk henvende sig, hvis der er noget uklart, og vær åben over for ændringer, hvis der er behov for det.

Når du leder mødet, kan tingene måske virke lidt anderledes i starten, men det bør hurtigt blive en selvfølge. Bed alle om at slå deres mikrofoner fra i starten af mødet. Ofte vil dette ske automatisk ved store møder. Folk kan så række hånden op, hvis de har et bidrag, og du kan kalde dem op, når de gør det.

Som på alle andre møder skal du sørge for at have en notatfører og give en liste over handlingspunkter efter mødets afslutning.

Hvordan planlægger man et Zoom-møde?

Det kan virke skræmmende i starten, men det er virkelig nemt at planlægge et Zoom-møde, når du bruger Doodle. Desuden er det ligegyldigt, om du skal mødes med en stor gruppe eller kun én til én - du kan gøre det hele.

Når du opretter din Doodle-begivenhed, skal du blot slå knappen "videokonference" til, så tilføjer vi automatisk dit Zoom-link. Processen er den samme, uanset om du opretter en Gruppeafstemning eller Booking Page.

Det gode er, at hvis du har brug for at ændre datoen eller tidspunktet for dit arrangement, holder vi også videokonferencelinket opdateret. Du skal blot ændre det, du har brug for, og så klarer vi resten.

Hvis du vil bruge et andet videokonferenceværktøj, kan du med Doodle Professional forbinde Microsoft Teams, Webex, Google Meet og meget mere. Derudover kan du slippe af med reklamer, sætte deadlines og sende påmindelser - en god måde at forhindre folk i at gå glip af dine møder.

Doodle gør det nemt for dig at mødes regelmæssigt, uanset om det er personligt eller online via Zoom. Du behøver ikke længere at sende e-mails frem og tilbage for at finde et tidspunkt, men får mere plads til at komme videre med de vigtige ting. Prøv det gratis i dag.