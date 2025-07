Sådan håndterer du dine online-undervisningsaftaler

Du underviser online, dine elever lærer online, så hvorfor planlægger du stadig, som om det var i 2005?

Går frem og tilbage for at bekræfte tider. Sender e-mails sent om aftenen. Følger op for at se, hvem der kommer til en gruppesession. Det er tid, du kunne bruge på at forberede undervisningen, tage en pause mellem opkaldene eller bare få vejret.

Den gode nyhed? Der er en enkel måde at gøre din planlægning lige så moderne som din undervisning.

Vis din tilgængelighed, og lad de studerende selv booke

Når de studerende vil booke en session, skal de ikke først sende en besked til dig og vente på svar. Med en bookingside kan de se dine ledige tider, vælge en, der passer, og bekræfte med det samme.

Du bevarer kontrollen over din kalender. De får klarhed og tillid. Du sender bare et link via e-mail, WhatsApp eller lægger det ud på de sociale medier, og så går resten af sig selv.

Lad de studerende sende spørgsmål på forhånd

Når nogen booker en session, kan de efterlade en kort besked om, hvad de har brug for hjælp til. På den måde møder du forberedt op. Du spilder ikke tid på at finde ud af, hvad du skal fokusere på, og de får mere ud af sessionen.

Uanset om det er et matematisk problem, de sidder fast i, eller en grammatisk regel, der kræver en dybere forklaring, har du mulighed for at forberede dig, før samtalen overhovedet starter.

Brug tilmeldingsark til gruppesessioner

Måske underviser du en gruppe i det samme emne en gang om ugen. Eller du tilbyder gennemgangssessioner før eksamener. Du kan bruge et tilmeldingsark til at oprette en session med et begrænset antal pladser (lad os sige 20) og invitere dine studerende til at vælge en plads.

Når pladserne er væk, er de væk. Ingen overbooking. Ingen e-mails frem og tilbage for at tjekke, hvem der er med. Alle, der tilmelder sig, får de oplysninger, de har brug for, med det samme.

Du underviser online, så din planlægning bør også være online

Du bruger allerede Zoom, Google Meet eller Teams til at undervise. Så det giver kun mening at bruge et værktøj, der passer lige ind.

Hvis dine elever er yngre, skal du bare sende linket til deres forældre. De kan booke sessionen på deres barns vegne. Ingen forvirring. Ingen endeløse tråde, hvor man prøver at finde ud af, hvem der kommer og hvornår.

Ikke flere påmindelser, ikke mere jagten

Hvis du nogensinde har oplevet, at en elev har glemt en session eller er kommet for sent, ved du, hvor frustrerende det kan være.

Med automatiske påmindelser får dine elever (eller deres forældre) besked før sessionen. Du behøver ikke at sende beskeder eller dobbelttjekke fremmødet. Hvis nogen aflyser, bliver pladsen genåbnet, og en anden kan booke den, uden at du behøver at gøre noget.

Del dit link hvor som helst

Uanset om du underviser en-til-en eller i en gruppe, behøver du kun at oprette dit link én gang. Derefter kan du:

Sende det via e-mail til dine nuværende studerende

Dele det i en WhatsApp-gruppe for hurtig adgang

Lægge det ud på din hjemmeside eller dine sociale kanaler, så nye studerende også kan booke hos dig

Det er din digitale klasseværelsesdør. Du bestemmer, hvem der går gennem den og hvornår.

Vælg værktøjer, der fungerer med din kalender

Din undervisningsplan bør ikke leve på en separat ø fra resten af dit liv.

Vælg et værktøj, der kan forbindes med din eksisterende kalender, så alle dine aftaler vises ét sted. På den måde bliver du ikke dobbeltbooket, går glip af pauser eller kommer for sent til dine egne sessioner.

Doodle integreres med de værktøjer, du allerede bruger. Den synkroniserer med din kalender, hjælper med at undgå overlapninger og gør hele processen lettere at administrere.