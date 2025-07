Come gestire gli appuntamenti di insegnamento online

Insegnate online, i vostri studenti imparano online, quindi perché continuate a programmare come se fosse il 2005?

Andare avanti e indietro per confermare gli orari. Inviare e-mail a tarda notte. Cercare di sapere chi viene a una sessione di gruppo. È tempo che potreste dedicare alla preparazione delle lezioni, a una pausa tra una chiamata e l'altra o semplicemente a riprendere fiato.

La buona notizia? C'è un modo semplice per rendere la vostra programmazione moderna come il vostro insegnamento.

Mostrate la vostra disponibilità e lasciate che gli studenti si prenotino da soli

Quando gli studenti vogliono prenotare una sessione, non devono prima inviarvi un messaggio e attendere una risposta. Con una pagina di prenotazione, possono vedere le fasce orarie aperte, sceglierne una che va bene e confermare immediatamente.

Voi mantenete il controllo del vostro calendario. I clienti ottengono chiarezza e fiducia. Basta inviare un link via e-mail, WhatsApp o anche pubblicarlo sui social media e il resto si prenderà cura di sé.

Permettete agli studenti di inviare domande in anticipo

Quando qualcuno prenota una sessione, può lasciare una breve nota con le domande su cui ha bisogno di aiuto. In questo modo, vi presenterete preparati. Non perdete tempo a capire su cosa concentrarvi e gli studenti ottengono più valore dalla sessione.

Che si tratti di un problema di matematica o di una regola grammaticale che ha bisogno di una spiegazione più approfondita, avrete la possibilità di prepararvi prima ancora che inizi la telefonata.

Usate i fogli di iscrizione per le sessioni di gruppo

Forse insegnate lo stesso argomento a un gruppo una volta alla settimana. Oppure offrite sessioni di ripasso prima degli esami. Potete usare un foglio di iscrizione per creare una sessione con un numero limitato di posti (diciamo 20) e invitare gli studenti a scegliere un posto.

Una volta che i posti sono esauriti, sono esauriti. Nessun overbooking. Nessuna email per controllare chi è iscritto. Tutti coloro che si iscrivono ricevono subito le informazioni di cui hanno bisogno.

Se insegnate online, anche la vostra programmazione deve essere online.

Utilizzate già Zoom, Google Meet o Teams per insegnare. È quindi logico utilizzare uno strumento che si adatti perfettamente alla situazione.

Se gli studenti sono più giovani, basta inviare il link ai genitori. Questi possono prenotare la sessione a nome del figlio. Nessuna confusione. Niente discussioni interminabili per capire chi viene e quando.

Niente più promemoria, niente più inseguimenti

Se vi è mai capitato che uno studente dimenticasse una sessione o si presentasse in ritardo, sapete quanto possa essere frustrante.

Con i promemoria automatici, gli studenti (o i loro genitori) vengono avvisati prima della sessione. Non dovrete inviare messaggi o ricontrollare le presenze. Se qualcuno cancella, lo slot si riapre e qualcun altro può prenotarlo, senza che voi dobbiate fare nulla.

Condividete il vostro link ovunque

Che si tratti di lezioni individuali o di gruppo, basta creare il link una sola volta. Poi potrete:

Inviarlo via e-mail ai vostri studenti attuali

Condividerlo in un gruppo WhatsApp per un accesso rapido

Pubblicarlo sul vostro sito web o sui vostri canali sociali, in modo che anche i nuovi studenti possano prenotarsi con voi.

È la porta della vostra classe digitale. Siete voi a decidere chi la varca e quando.

Scegliete strumenti che funzionino con il vostro calendario

Il vostro calendario didattico non dovrebbe vivere su un'isola separata dal resto della vostra vita.

Scegliete uno strumento che si colleghi al vostro calendario esistente, in modo che tutti gli appuntamenti vengano visualizzati in un unico posto. In questo modo, non avrete doppi impegni, non perderete le pause e non arriverete in ritardo alle vostre sessioni.

Doodle si integra con gli strumenti che già utilizzate. Si sincronizza con il calendario, aiuta a evitare sovrapposizioni e rende l'intero processo più facile da gestire.