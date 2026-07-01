Vad är Zoom?

Zoom är ett av världens ledande verktyg för videokonferenser. Eftersom de flesta av oss tvingades arbeta hemifrån under covidpandemin blev en app som de flesta förmodligen inte hade hört talas om plötsligt väldigt populär.

Förutom att man kan använda Zoom för att träffa familj och vänner, gör det det möjligt för företag över hela världen att hålla virtuella möten. Med Zoom kan du anordna gruppdiskussioner, genomföra omröstningar bland deltagarna och dela din skärm. Det är praktiskt när du har regelbundna onlinemöten.

Skapa ett möte Ordna ditt nästa virtuella möte på några minuter med ett gratis Doodle-konto

Vad händer under ett Zoom-möte?

”Du är på ljudavstängning”. Något som de flesta av oss förmodligen hörde ofta under de olika covid-nedstängningarna. Men att arbeta på distans är numera så vanligt att de flesta av oss inte ens tänker efter när en inbjudan till ett virtuellt möte dyker upp.

Men hur ska egentligen ett Zoom-möte gå till? Finns det något särskilt upplägg eller saker vi behöver tänka på?

Det enkla svaret är att de flesta bör fungera precis som en session på plats.

Börja med att skicka ut dagordningen. Lista alla punkter du vill ta upp, med de viktigaste först. Om möjligt, ange tidsramar för varje ämne för att hålla fokus. Uppmuntra deltagarna att höra av sig om något är oklart och var öppen för ändringar om det behövs.

När du leder mötet kan det kännas lite annorlunda till en början, men det bör snart bli en självklarhet. Be alla att stänga av sina mikrofoner när mötet börjar. Vid stora möten sker detta ofta automatiskt. Deltagarna kan sedan räcka upp handen om de vill säga något, och du kan ge dem ordet när de gör det.

Precis som vid alla andra möten bör du se till att det finns någon som för anteckningar och att en lista med åtgärdspunkter tas fram efter mötet.

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Hur bokar man ett Zoom-möte?

Det kan verka lite skrämmande till en början, men det är faktiskt väldigt enkelt att boka ett Zoom-möte när man använder Doodle . Dessutom spelar det ingen roll om du behöver träffa en stor grupp eller bara en person – du kan göra allt.

När du skapar ditt Doodle-evenemang behöver du bara klicka på knappen ”videokonferens” så lägger vi automatiskt till din Zoom-länk. Proceduren är densamma oavsett om du skapar ett Group Poll eller Booking Page .

Det bästa är att om du behöver ändra datum eller tid för ditt evenemang så ser vi till att länken till videokonferensen också hålls uppdaterad. Ändra bara det du behöver, så sköter vi resten.

Om du vill använda ett annat verktyg för videokonferenser, Doodle Professional gör att du kan ansluta Microsoft Teams, Webex, Google Meet och mycket mer. Dessutom kan du ta bort annonser, ange tidsfrister och skicka påminnelser – ett utmärkt sätt att se till att deltagarna inte missar dina möten.

Doodle blir det enkelt att träffas regelbundet, oavsett om det är på plats eller online via Zoom. Nu slipper du skicka e-post fram och tillbaka för att hitta en tid – istället får du mer tid över till det som verkligen är viktigt. Prova gratis redan idag.