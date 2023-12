O que é Zoom?

Zoom é uma das principais ferramentas de videoconferência do mundo. Com a maioria de nós forçada a trabalhar em casa durante a pandemia da COVID, um aplicativo do qual a maioria das pessoas provavelmente não tinha ouvido falar de repente tornou-se muito popular.

Além de poder utilizá-lo para a família e amigos, o Zoom permite que empresas em todo o mundo se encontrem virtualmente. Ele permite que você realize sessões de break-out, faça enquetes e compartilhe sua tela. Útil quando você está tendo reuniões on-line regulares.

O que acontece em uma reunião do Zoom?

"Você está em estado mudo". Algo que a maioria de nós provavelmente ouviu muito durante os vários lockdowns da COVID. Entretanto, trabalhar remotamente é agora tão comum que a maioria de nós não pensa duas vezes quando chega um convite para uma reunião virtual.

Mas o que deveria realmente acontecer em uma reunião do Zoom? Existe um formato específico ou coisas específicas em que precisamos pensar?

A resposta simples é que a maioria deve operar exatamente como uma sessão presencial.

Comece por enviar sua agenda. Liste todas as coisas que você quer cobrir, com as mais importantes no topo. Se puder, atribua horários a cada tópico para mantê-lo concentrado. Deixe que as pessoas se aproximem se não houver nada claro e tenha a mente aberta para as mudanças, se elas forem necessárias.

Ao presidir a reunião, as coisas podem parecer um pouco diferentes no início, mas devem se tornar rapidamente uma segunda natureza. Peça a todos para silenciar seus microfones no início da reunião. Muitas vezes, com grandes sessões, isto acontecerá automaticamente. As pessoas podem então levantar a mão se tiverem uma contribuição e você pode chamá-los à medida que o fizerem.

Como qualquer outra reunião que você possa ter, certifique-se de ter um tomador de notas e forneça uma lista de pontos de ação após o término da reunião.

Como você marca uma reunião Zoom?

