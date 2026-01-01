Czym jest Zoom?

Powiększ jest jednym z wiodących na świecie narzędzi do wideokonferencji. Ponieważ większość z nas była zmuszona do pracy z domu podczas pandemii COVID, aplikacja, o której większość ludzi prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszała, nagle zyskała ogromną popularność.

Oprócz możliwości korzystania z aplikacji w gronie rodziny i przyjaciół, Zoom umożliwia firmom na całym świecie organizowanie wirtualnych spotkań. Aplikacja pozwala na prowadzenie sesji w mniejszych grupach, przeprowadzanie ankiet wśród uczestników oraz udostępnianie ekranu. Jest to przydatne podczas regularnych spotkań online.

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Jak przebiega spotkanie na platformie Zoom?

„Masz wyłączony mikrofon”. To zdanie większość z nas zapewne często słyszała podczas różnych lockdownów związanych z COVID-19. Jednak praca zdalna stała się obecnie tak powszechna, że większość z nas nawet się nie zastanawia, gdy otrzymuje zaproszenie na wirtualne spotkanie.

Ale jak właściwie powinno wyglądać spotkanie na Zoomie? Czy istnieje jakiś konkretny schemat lub są jakieś konkretne kwestie, o których powinniśmy pamiętać?

Krótka odpowiedź brzmi: większość z nich powinna przebiegać dokładnie tak samo jak sesja stacjonarna.

Zacznij od przesłania porządku obrad. Wymień wszystkie kwestie, które chcesz omówić, umieszczając te najważniejsze na początku. Jeśli to możliwe, przypisz czas na każdy temat, aby zachować koncentrację. Pozwól uczestnikom zgłaszać się w razie jakichkolwiek niejasności i bądź otwarty na ewentualne zmiany, jeśli okażą się konieczne.

Prowadzenie spotkania może na początku wydawać się nieco inne niż zwykle, ale szybko powinno stać się dla Ciebie czymś naturalnym. Poproś wszystkich, aby na początku spotkania wyciszyli swoje mikrofony. Podczas dużych spotkań często dzieje się to automatycznie. Uczestnicy mogą wtedy podnosić rękę, jeśli chcą zabrać głos, a Ty możesz im udzielać słowa, gdy to zrobią.

Tak jak podczas każdego innego spotkania, na które się wybierasz, zadbaj o to, by ktoś sporządzał notatki, a po zakończeniu spotkania przygotuj listę zadań do wykonania.

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Jak zaplanować spotkanie na Zoomie?

Na początku może się to wydawać skomplikowane, ale zaplanowanie spotkania na Zoomie jest naprawdę proste, jeśli skorzystasz z Doodle . Co więcej, nie ma znaczenia, czy chcesz spotkać się z dużą grupą, czy tylko w cztery oczy – wszystko to jest możliwe.

Podczas tworzenia wydarzenia w serwisie Doodle wystarczy włączyć przycisk „wideokonferencja”, a my automatycznie dodamy link do Zoom. Procedura jest taka sama, niezależnie od tego, czy tworzysz Group Poll lub Booking Page .

Największą zaletą jest to, że jeśli zajdzie potrzeba zmiany daty lub godziny wydarzenia, zadbamy również o aktualizację linku do wideokonferencji. Wystarczy, że wprowadzisz niezbędne zmiany, a my zajmiemy się resztą.

Jeśli chcesz skorzystać z innego narzędzia do wideokonferencji, Doodle Professional umożliwia połączenie z aplikacjami Microsoft Teams, Webex, Google Meet i wieloma innymi. Co więcej, możesz wyłączyć reklamy, ustalać terminy i wysyłać przypomnienia – to świetny sposób, by zapobiec nieobecności uczestników na Twoich spotkaniach.

Dzięki Doodle z łatwością możesz organizować regularne spotkania – zarówno osobiście, jak i online przez Zoom. Koniec z niekończącą się wymianą e-maili w poszukiwaniu dogodnego terminu – zyskujesz więcej czasu na to, co naprawdę ważne. Wypróbuj już dziś za darmo.