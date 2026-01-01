ज़ूम क्या है?

ज़ूम यह दुनिया के अग्रणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में से एक है। COVID महामारी के दौरान हम में से अधिकांश लोगों को घर से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और एक ऐसा ऐप, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना था, अचानक बहुत लोकप्रिय हो गया।

परिवार और दोस्तों के लिए उपयोग करने के साथ-साथ, ज़ूम दुनिया भर के व्यवसायों को वर्चुअल रूप से मिलने में सक्षम बनाता है। यह आपको ब्रेक-आउट सत्र आयोजित करने, प्रतिभागियों से पोल कराने और अपनी स्क्रीन साझा करने की सुविधा देता है। नियमित ऑनलाइन बैठकें करते समय यह उपयोगी होता है।

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ज़ूम मीटिंग में क्या होता है?

"आप म्यूट पर हैं।" यह वाक्य हमने COVID लॉकडाउन के दौरान अक्सर सुना होगा। हालांकि, अब दूर से काम करना इतना आम हो गया है कि जब भी वर्चुअल मीटिंग का निमंत्रण आता है, तो हम में से ज़्यादातर लोग दो बार नहीं सोचते।

लेकिन ज़ूम मीटिंग में वास्तव में क्या होना चाहिए? क्या कोई विशेष प्रारूप है या कोई विशेष बातें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए?

सरल उत्तर यह है कि अधिकांश को ठीक वैसे ही संचालित किया जाना चाहिए जैसे व्यक्तिगत सत्र होता है।

अपना एजेंडा भेजकर शुरुआत करें। उन सभी बिंदुओं की सूची बनाएं जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबसे ऊपर रखें। यदि संभव हो तो प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित करें ताकि आप केंद्रित रह सकें। यदि कुछ भी अस्पष्ट हो तो लोगों को आपसे संपर्क करने दें और आवश्यकता पड़ने पर बदलाव के लिए खुले विचार रखें।

बैठक की अध्यक्षता करते समय शुरुआत में चीजें थोड़ी अलग लग सकती हैं, लेकिन जल्दी ही यह स्वाभाविक हो जाएगा। बैठक की शुरुआत में सभी से अपने माइक म्यूट करने के लिए कहें। बड़े सत्रों में अक्सर यह अपने आप हो जाता है। फिर यदि किसी के पास कोई योगदान हो तो वह हाथ उठा सकता है और आप उन्हें बुला सकते हैं।

किसी भी अन्य बैठक की तरह, सुनिश्चित करें कि नोट लेने वाला हो और बैठक समाप्त होने के बाद कार्रवाई बिंदुओं की सूची प्रदान करें।

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आप ज़ूम मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं?

पहले में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप का उपयोग करते हैं तो ज़ूम मीटिंग शेड्यूल करना वास्तव में आसान है। Doodle . और तो और, चाहे आपको बड़ी समूह में मिलना हो या सिर्फ एक-एक करके, आप सब कर सकते हैं।

जब आप अपना Doodle इवेंट बना रहे हों, तो बस "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग" बटन को टॉगल करें और हम स्वचालित रूप से आपका Zoom लिंक जोड़ देंगे। प्रक्रिया चाहे आप कुछ भी बना रहे हों, वही रहती है। ग्रुप पोल या बुकिंग पेज बिंदु

सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको अपने कार्यक्रम की तारीख या समय बदलना हो, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक को भी अपडेट रखेंगे। आप बस जो बदलना हो बदलें, बाकी हम कर लेंगे।

यदि आप कोई दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल उपयोग करना चाहते हैं, Doodle Professional यह आपको Microsoft Teams, Webex, Google Meet और भी बहुत कुछ कनेक्ट करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, आप विज्ञापनों को हटा सकते हैं, समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं और अनुस्मारक भेज सकते हैं - यह लोगों को आपकी बैठकें मिस करने से रोकने का एक शानदार तरीका है।

Doodle आपके लिए नियमित रूप से मिलने को आसान बनाता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या ज़ूम के माध्यम से ऑनलाइन। समय खोजने के लिए बार-बार ईमेल करने की ज़रूरत नहीं, जिससे आपके पास ज़रूरी कामों पर ध्यान देने के लिए और समय बचता है। आज ही इसे मुफ़्त में आज़माएँ।