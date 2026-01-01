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Bobby Rae, वरिष्ठ सामग्री विपणन प्रबंधक

पूर्व में Doodle के वरिष्ठ कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, बॉबी कार्य के भविष्य, एआई रुझानों, और टीमों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए स्मार्ट तरीके खोजने के प्रति उत्साही थे।

Doodle में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ब्लॉग को शेड्यूलिंग टिप्स, समय-बचत रणनीतियों और मीटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए एक प्रमुख संसाधन बनाने में मदद की। हालांकि अब वे आगे बढ़ चुके हैं, उनकी अंतर्दृष्टियाँ आज शेड्यूलिंग के बारे में हमारी सोच को प्रेरित करती रहती हैं।

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