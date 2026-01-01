ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका शेड्यूल एक सर्कस का तमाशा है, जिसमें आप Slack संदेशों और आउटलुक कैलेंडर नियुक्तियाँ?

सहयोगी समय नियंत्रकों, घबराइए मत। हमारे पास इन उत्पादकता पावरहाउस को एकीकृत करने और आपके कार्यदिवस को सहजता से पार करने के चरण हैं।

अपना कैलेंडर साझा करें एक मुफ्त Doodle खाता बनाएँ और मिनटों में अपना कैलेंडर साझा करें

चरण 1: स्लैक में आउटलुक कैलेंडर ऐप जोड़ें।

इसे ऐसा समझें जैसे आप Outlook को Slack पार्टी में आमंत्रित कर रहे हों। Slack ऐप डायरेक्टरी में जाएँ, "Outlook Calendar," खोजें, और "Add to Slack." पर क्लिक करें।

इसे एक दोस्ताना हाथ मिलाएँ (यानी: अनुमतियाँ) और बस हो गया। आउटलुक अब आधिकारिक रूप से लूप में है।

चरण 2: अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

अब शो के मुख्य आकर्षण से मिलिए – आपका आउटलुक कैलेंडर।

Slack में Outlook कैलेंडर ऐप खोलें और "Connect Calendar." पर क्लिक करें।

उस कैलेंडर को चुनें जिसके साथ आप टैंगो करना चाहते हैं और बस, आपका शेड्यूल अब स्लैक में सबसे आगे और केंद्र में है।

चरण 3: कैलेंडर की खुशियों की राह काटें

पुरानी म्यूजिकल फिल्मों में दिखाए जाने वाले शानदार डांस मूव्स याद हैं? स्लैक कमांड्स भी ऐसे ही हैं, जो आपको कीबोर्ड के एक झटके से अपने कैलेंडर तक पहुंचने की सुविधा देते हैं।

अपनी आगामी नियुक्तियाँ देखने के लिए /ocal list आज़माएँ या Slack में ही तुरंत एक नया इवेंट बनाने के लिए /ocal create meeting आज़माएँ।

चरण 4: अपनी स्थिति सिंक करें

अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए ऐप्स के बीच टैप डांस करने की कोई जरूरत नहीं है।

Outlook कैलेंडर ऐप सेटिंग्स में "Sync status with calendar" चालू करें।

अब, जब आप किसी मीटिंग में होते हैं, तो आपका Slack स्टेटस स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर इवेंट को दर्शाता है, जिससे सहकर्मी जान पाते हैं कि आप व्यस्त हैं।

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क्या आपको सहकर्मियों के साथ बैठकों का समन्वय करने पर काम करने की आवश्यकता है?

पिरोएट्स शेड्यूल करने में आपका साथी Doodle पेश है। बस अपने Slack चैनलों में एक पोल साझा करें और अपनी टीम को सबसे उपयुक्त बैठक समय पर वोट करने दें।

अब और ईमेल टैग या कैलेंडर टेट्रिस नहीं – Doodle नेतृत्व संभालता है, जिससे आप महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।