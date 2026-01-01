Så här integrerar du Slack med Outlook-kalendern

Känns det som om din vardag är en cirkusföreställning, där du jonglerar med Slack-meddelanden och Outlook-kalendern möten?

Var inte oroliga, kära tidsmästare. Vi har steg-för-steg-guiden som hjälper er att integrera dessa produktivitetsjättar och glida igenom arbetsdagen med elegans.

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Steg 1: Lägg till Outlook-kalenderappen i Slack.

Tänk på det som att bjuda in Outlook till Slack-festen. Gå till Slack App Directory, sök efter ”Outlook Calendar” och klicka på ”Lägg till i Slack”.

Ge det ett vänligt handslag (läs: behörigheter) och voilà. Nu är Outlook officiellt med i bilden.

Steg 2: Anslut din kalender

Nu är det dags att presentera stjärnan i showen – din Outlook-kalender.

Öppna appen Outlook Kalender i Slack och klicka på ”Anslut kalender”.

Välj den kalender du vill koppla ihop med, och vips så visas ditt schema nu tydligt i Slack.

Steg 3: Skär dig fram till kalenderlycka

Minns du de där eleganta dansstegen i gamla musikaler? Slack-kommandon fungerar på samma sätt – de låter dig komma åt din kalender med ett enkelt tangenttryck.

Prova /ocal list för att se dina kommande möten eller /ocal create meeting för att snabbt skapa ett nytt evenemang direkt i Slack.

Steg 4: Synkronisera din status

Du behöver inte hoppa mellan olika appar för att uppdatera din status.

Aktivera ”Synkronisera status med kalendern” i inställningarna för Outlook Kalender-appen.

Nu, när du är på ett möte, anpassas din status i Slack automatiskt efter ditt kalendermöte, så att dina kollegor vet att du är upptagen.

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Bonusrunda: Doodle en teckning till den stora finalen

Behöver du bli bättre på att samordna möten med kollegorna?

Vi presenterar Doodle – din partner när det gäller att planera piruetter. Dela helt enkelt en omröstning i dina Slack-kanaler och låt ditt team rösta fram den bästa mötestiden.

Inget mer mejlkastande eller kalender-Tetris – Doodle tar över, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.