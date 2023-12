So integrieren Sie Slack in den Outlook-Kalender

Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Terminkalender eine Zirkusnummer ist und Sie mit Slack-Nachrichten und Outlook Calendar Terminen jonglieren?

Keine Angst, liebe Zeitbändiger. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Produktivitätsmotoren integrieren und mit Leichtigkeit durch Ihren Arbeitstag kommen.

Teilen Sie Ihren Kalender Erstellen Sie ein kostenloses Doodle-Konto und teilen Sie Ihren Kalender in wenigen Minuten

Schritt 1: Fügen Sie die Outlook-Kalender-App zu Slack hinzu.

Stellen Sie sich vor, Sie laden Outlook zur Slack-Party ein. Gehen Sie zum Slack-Anwendungsverzeichnis, suchen Sie nach "Outlook Calendar" und klicken Sie auf "Add to Slack".

Geben Sie der App einen freundlichen Händedruck (sprich: Berechtigungen) und voila. Outlook ist nun offiziell in der Schleife.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihren Kalender

Jetzt ist es an der Zeit, den Star der Show vorzustellen - Ihren Outlook-Kalender.

Öffnen Sie die Outlook-Kalender-App in Slack und klicken Sie auf "Kalender verbinden".

Wählen Sie den Kalender aus, mit dem Sie Tango tanzen möchten, und schon ist Ihr Terminplan in Slack zu sehen.

Schritt 3: Slacken Sie Ihren Weg zum Kalenderglück

Erinnern Sie sich an die ausgefallenen Tanzschritte in alten Musicals? Die Slack-Befehle sind genau so und ermöglichen es Ihnen, Ihren Kalender mit einer Bewegung Ihrer Tastatur anzuzapfen.

Versuchen Sie /ocal list, um Ihre anstehenden Termine zu sehen, oder /ocal create meeting, um direkt in Slack ein neues Ereignis zu erstellen.

Schritt 4: Synchronisieren Sie Ihren Status

Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herspringen, um Ihren Status zu aktualisieren.

Aktivieren Sie "Status mit Kalender synchronisieren" in den Einstellungen der Outlook-Kalender-App.

Wenn Sie jetzt in einer Besprechung sind, spiegelt Ihr Slack-Status automatisch Ihr Kalenderereignis wider und lässt Ihre Kollegen wissen, dass Sie beschäftigt sind.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Bonusrunde: Doodle für das große Finale

Sie müssen Meetings mit Kollegen koordinieren?

Wir stellen Ihnen Doodle vor, Ihren Partner bei der Planung von Pirouetten. Teilen Sie einfach eine Umfrage in Ihren Slack-Kanälen und lassen Sie Ihr Team über die beste Besprechungszeit abstimmen.

Kein E-Mail-Tag oder Kalender-Tetris mehr - Doodle übernimmt die Führung und Sie können sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren.