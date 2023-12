Come integrare Slack con il calendario di Outlook

Vi sentite come se la vostra agenda fosse un numero da circo, che si destreggia tra i messaggi di Slack e gli appuntamenti di Outlook Calendar?

Non temete, amici domatori di tempo. Abbiamo i passaggi per integrare questi strumenti di produttività e affrontare la giornata lavorativa con grazia.

Condividi il tuo calendario Creare un account Doodle gratuito e condividere il calendario in pochi minuti

Passo 1: Aggiungere l'app Calendario di Outlook a Slack.

Pensate di invitare Outlook alla festa di Slack. Andate nella directory delle app di Slack, cercate "Outlook Calendar" e fate clic su "Aggiungi a Slack".

Date una stretta di mano amichevole (leggi: autorizzazioni) e voilà. Outlook è ora ufficialmente nel giro.

Fase 2: Collegare il calendario

È ora di presentare la star dello spettacolo: il calendario di Outlook.

Aprite l'app Calendario di Outlook in Slack e fate clic su "Collega calendario".

Scegliete il calendario con cui volete ballare il tango e, boom, il vostro programma è ora in primo piano in Slack.

Fase 3: tagliare la strada alla beatitudine del calendario

Ricordate le mosse di danza nei vecchi musical? I comandi di Slack sono così, vi permettono di accedere al vostro calendario con un colpo di tastiera.

Provate /ocal list per vedere i vostri prossimi appuntamenti o /ocal create meeting per creare un nuovo evento direttamente in Slack.

Fase 4: sincronizzare lo stato

Non c'è bisogno di passare da un'app all'altra per aggiornare il proprio stato.

Attivate "Sincronizza lo stato con il calendario" nelle impostazioni dell'app Calendario di Outlook.

Ora, quando siete in riunione, lo stato di Slack riflette automaticamente l'evento del calendario, facendo sapere ai colleghi che siete impegnati.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Bonus Round: Doodle per il gran finale

Avete bisogno di coordinare le riunioni con i colleghi?

Ecco Doodle, il vostro partner nella programmazione delle piroette. Basta condividere un sondaggio nei vostri canali Slack e lasciare che il vostro team voti l'orario migliore per le riunioni.

Basta con i tag delle e-mail o il Tetris del calendario: Doodle prende il comando, lasciandovi liberi di concentrarvi sulle cose importanti.