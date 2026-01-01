Comment intégrer Slack au calendrier Outlook

Vous avez l'impression que votre emploi du temps est un numéro de cirque, jonglant entre les messages Slack et les rendez-vous Outlook Calendar ?

Ne craignez rien, chers amis dompteurs de temps. Nous vous indiquons la marche à suivre pour intégrer ces moteurs de productivité et passer votre journée de travail en toute sérénité.

Étape 1 : Ajouter l'application Calendrier Outlook à Slack.

Il s'agit d'inviter Outlook à la fête de Slack. Rendez-vous dans le répertoire d'applications de Slack, recherchez "Outlook Calendar" et cliquez sur "Add to Slack".

Donnez-lui une poignée de main amicale (lisez : des autorisations) et voilà. Outlook est désormais officiellement dans la boucle.

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Étape 2 : Connecter votre calendrier

Il est temps de présenter la star du spectacle : votre calendrier Outlook.

Ouvrez l'application Calendrier Outlook dans Slack et cliquez sur "Connecter le calendrier".

Choisissez le calendrier avec lequel vous voulez danser le tango et hop, votre emploi du temps est maintenant au premier plan dans Slack.

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Étape 3 : Slasher votre chemin vers le bonheur de l'agenda

Vous vous souvenez de ces mouvements de danse sophistiqués dans les vieilles comédies musicales ? Les commandes de Slack sont comme cela, vous permettant d'accéder à votre calendrier d'un simple geste du clavier.

Essayez /ocal list pour voir vos prochains rendez-vous ou /ocal create meeting pour créer un nouvel événement directement dans Slack.

Étape 4 : Synchroniser votre statut

Inutile de passer d'une application à l'autre pour mettre à jour votre statut.

Activez l'option "Synchroniser le statut avec le calendrier" dans les paramètres de l'application Calendrier Outlook.

Désormais, lorsque vous êtes en réunion, votre statut Slack reflète automatiquement l'événement de votre calendrier, ce qui permet à vos collègues de savoir que vous êtes occupé.

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Bonus Round : Doodle pour la grande finale

Vous devez coordonner des réunions avec vos collègues ?

Voici Doodle, votre partenaire pour les pirouettes de planification. Il vous suffit de partager un sondage dans vos canaux Slack et de laisser votre équipe voter pour la meilleure heure de réunion.

Plus de tag d'emails ou de Tetris de calendrier - Doodle prend les devants, vous laissant libre de vous concentrer sur les choses importantes.