Sådan integrerer du Slack med Outlook-kalenderen

Føler du, at din kalender er et cirkusnummer, hvor du jonglerer med Slack-beskeder og Outlook Calendar-aftaler?

Frygt ikke, kære tidstæmmere. Vi har trinene til at integrere disse produktivitetskraftværker og valse gennem din arbejdsdag med ynde.

Trin 1: Føj Outlook Calendar-appen til Slack.

Tænk på det som at invitere Outlook med til Slack-festen. Gå til Slack App Directory, søg efter "Outlook Calendar", og klik på "Add to Slack".

Giv den et venligt håndtryk (læs: tilladelser) og voila. Outlook er nu officielt med i løkken.

Trin 2: Forbind din kalender

Det er tid til at introducere showets stjerne - din Outlook-kalender.

Åbn Outlook Calendar-appen i Slack, og klik på "Connect Calendar".

Vælg den kalender, du vil danse tango med, og vupti, din kalender er nu i centrum i Slack.

Trin 3: Slash din vej til kalenderlykke

Kan du huske de smarte dansetrin i gamle musicals? Slack-kommandoer er ligesom dem, der lader dig få adgang til din kalender med et tryk på dit tastatur.

Prøv /ocal list for at se dine kommende aftaler, eller /ocal create meeting for at lave en ny begivenhed lige der i Slack.

Trin 4: Synkroniser din status

Ingen grund til at danse mellem apps for at opdatere din status.

Slå "Synkroniser status med kalender" til i indstillingerne i Outlook Calendar-appen.

Når du nu er til møde, afspejler din Slack-status automatisk din kalenderbegivenhed, så dine kolleger ved, at du har travlt.

Bonusrunde: Doodle til den store finale

Har du brug for at arbejde på at koordinere møder med kolleger?

Vi introducerer Doodle, din partner i planlægning af piruetter. Du skal blot dele en afstemning i dine Slack-kanaler og lade dit team stemme om det bedste mødetidspunkt.

Ikke mere e-mail-tag eller kalender-Tetris - Doodle tager teten, så du kan fokusere på de vigtige ting.