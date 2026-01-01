Cómo integrar Slack con el calendario de Outlook

¿Sientes que tu agenda es un número de circo, haciendo malabares con mensajes de Slack y Calendario de Outlook citas?

No temáis, compañeros domadores del tiempo. Tenemos los pasos para integrar estas herramientas de productividad y atravesar tu jornada laboral con elegancia.

Paso 1: Añade la aplicación de calendario de Outlook a Slack.

Es como invitar a Outlook a la fiesta de Slack. Dirígete al directorio de aplicaciones de Slack, busca "Outlook Calendar" y haz clic en "Añadir a Slack".

Dale un apretón de manos amistoso (léase: permisos) y voilá. Outlook ya está oficialmente conectado.

Paso 2: Conecta tu calendario

Es hora de presentar a la estrella del espectáculo: tu calendario de Outlook.

Abra la aplicación Calendario de Outlook en Slack y haga clic en "Conectar calendario".

Elige el calendario con el que quieres bailar el tango y, boom, tu agenda estará ahora en primer plano en Slack.

Crear una encuesta de grupo

Paso 3: Slash Your Way to Calendar Bliss

¿Recuerdas esos elegantes pasos de baile de los viejos musicales? Los comandos de Slack son así, y te permiten acceder a tu calendario con un simple movimiento del teclado.

Prueba /ocal list para ver tus próximas citas o /ocal create meeting para crear un nuevo evento directamente en Slack.

Paso 4: Sincroniza tu estado

Ya no tienes que ir de una aplicación a otra para actualizar tu estado.

Activa "Sincronizar estado con calendario" en la configuración de la aplicación Calendario de Outlook.

Ahora, cuando estés en una reunión, tu estado en Slack reflejará automáticamente el evento de tu calendario, para que tus compañeros sepan que estás ocupado.

Crear una encuesta de grupo

Bonus Round: Doodle para la gran final

¿Necesitas trabajar en la coordinación de reuniones con colegas?

Te presentamos a Doodle, tu compañero para programar piruetas. Simplemente comparte una encuesta en tus canales de Slack y deja que tu equipo vote sobre la mejor hora de reunión.

Se acabó la etiqueta del correo electrónico o el Tetris del calendario: Doodle toma la iniciativa, dejándote libre para centrarte en las cosas importantes.