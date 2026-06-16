Una sesión de asesoramiento para inversores en startups reúne a asesores externos —normalmente entre dos y cinco profesionales con amplia experiencia o inversores— para ofrecer al fundador de una empresa en fase inicial una valoración estratégica estructurada en un momento de inflexión crítico. El reto rara vez radica en el orden del día, sino en encontrar una franja horaria única que se adapte a tres husos horarios diferentes, cuando ninguno de los asesores utiliza el mismo sistema de calendario. La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes y detecta automáticamente la zona horaria de cada uno de ellos, lo que significa que cada asesor ve las horas propuestas en su propia hora local en el momento en que abre el enlace.

🎯 Por qué a los fundadores les cuesta tanto concertar citas con los asesores de inversión para startups

La mayoría de los fundadores en fase inicial recurren por defecto al correo electrónico cuando intentan coordinar un consejo asesor para su startup. Proponen tres citas, un asesor responde con otra propuesta, otro deja de contestar y, dos semanas después, el fundador se ve obligado a mantener cinco reuniones individuales distintas en lugar de una única sesión grupal. Esa fragmentación acaba con la dinámica que hace que una reunión del comité asesor sea valiosa: el intercambio de puntos de vista en la misma sala (virtual).

El problema estructural es la asimetría. Los asesores están muy ocupados y no cobran por su trabajo; no se van a dedicar a rebuscar en un hilo de debate para encontrar el hueco adecuado. Si la dificultad para coordinar citas es elevada, simplemente no responden. El fundador en fase inicial acaba siendo el único que tiene que estar detrás de todo, lo que le resta tiempo que debería dedicar al producto y a la captación de fondos.

Si a esto le sumamos la complejidad de las zonas horarias, el problema se agrava. Un asesor en Londres, otro en San Francisco y otro en Singapur no comparten ningún horario en el que coincidan, y convertir las horas manualmente da pie a errores. Un fundador que envía «10:00 a. m. EST» a un asesor con sede en Singapur ya está trabajando más de lo necesario.

🛠 Cómo la encuesta grupal de Doodle resuelve el problema de la coordinación

La solución de Doodle para un consejo asesor de inversores de una startup es muy sencilla: crear una encuesta de grupo, proponer una serie de franjas horarias posibles y dejar que los asesores voten. La detección automática de la zona horaria se encarga de la conversión de forma automática; cada asesor ve las horas en su propia zona horaria local sin que el fundador tenga que hacer nada manualmente.

La encuesta grupal de Doodle envía recordatorios automáticos por correo electrónico a los asesores que aún no han respondido, lo que significa que el fundador no tiene que perseguir manualmente a quienes no han respondido. El panel de control en tiempo real de las confirmaciones de asistencia muestra al fundador exactamente qué asesores han votado y qué franjas horarias se solapan más, por lo que elegir la fecha definitiva es una decisión única, no una negociación continua.

Dado que las sesiones de asesoramiento para inversores en startups suelen contar con asesores que utilizan diferentes sistemas de calendario, el hecho de que Doodle se integre con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar elimina otro obstáculo más. Una vez que el fundador confirma la franja horaria elegida, los asesores pueden añadirla directamente al calendario que utilicen. En cuanto a la reunión en sí, Doodle es compatible con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams, por lo que el fundador puede adjuntar el enlace de vídeo adecuado independientemente de la plataforma que prefiera el grupo.

⚙️ Configuración operativa para fundadores en fase inicial

Un fundador en fase inicial que organice por primera vez una sesión de asesoramiento para inversores en una startup debería considerar la configuración de la encuesta grupal como una inversión puntual. A continuación te ofrecemos un enfoque práctico:

En primer lugar, reserva dos o tres semanas posibles en tu propio calendario antes de crear la encuesta. Los asesores votarán sobre franjas horarias reales, así que no propongas horarios que no puedas cumplir realmente. Intenta ofrecer entre seis y ocho franjas horarias posibles repartidas a lo largo de esas semanas; si son muy pocas, se limita la flexibilidad, y si son demasiadas, los asesores se sentirán abrumados.

En segundo lugar, escribe una breve nota explicativa en la descripción de la encuesta. Los asesores ofrecen sus mejores comentarios cuando saben de qué tratará la sesión. Una o dos frases sobre el tema central actual (estrategia de captación de fondos, adecuación del producto al mercado, estrategia de lanzamiento al mercado) les indican que la reunión merece la pena y aumentan las tasas de respuesta.

En tercer lugar, establece un plazo para responder. Los recordatorios por correo electrónico de Doodle se enviarán automáticamente a quienes no hayan respondido, pero indicar a los asesores claramente que «por favor, voten antes del viernes» fija el calendario. Los fundadores en fase inicial que establecen un plazo claro en la descripción de la encuesta afirman que los asesores responden más rápido en comparación con las encuestas sin fecha límite.

La encuesta de grupo de Doodle realiza un seguimiento en tiempo real del estado de las confirmaciones de asistencia, de modo que el fundador puede ver de un vistazo si cuatro de los cinco asesores han votado y uno se ha quedado atrás. En ese momento, enviar un mensaje directo a quien se resiste resulta mucho más eficaz que un correo electrónico general al grupo. Una vez que los cinco asesores han respondido, el fundador confirma la franja horaria con mayor coincidencia y queda fijada la sesión de asesoramiento para los inversores de la startup.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para el asesoramiento a inversores en startups

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para iniciar una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título y la duración. Copia la descripción de cada tarjeta y pégala en el campo de descripción de la página de Doodle una vez que se abra el enlace.

Revisión de la estrategia de recaudación de fondos Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta

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Nos estamos preparando para una ronda de financiación de Serie A en los próximos 90 días y queremos poner a prueba nuestro argumento de venta, nuestra lista de inversores objetivo y nuestras expectativas en cuanto a condiciones. Esta sesión de asesoramiento para inversores en startups dará a nuestro grupo asesor en fase inicial la oportunidad de ponerse de acuerdo sobre el posicionamiento antes de salir al mercado. Por favor, votad por los horarios que más os convengan.

Punto de control del ajuste entre el producto y el mercado Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta

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Hemos completado una nueva ronda de entrevistas con clientes y queremos compartir las conclusiones con todo el grupo asesor antes de ultimar el cambio de rumbo de nuestra hoja de ruta. Esta sesión del grupo asesor de inversores en startups se centrará en la interpretación de los datos y el establecimiento de prioridades. Tu voto a continuación te llevará 30 segundos; te rogamos que respondas antes de que termine la semana.

Auditoría de los canales de comercialización Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta

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Estamos realizando una auditoría de nuestros canales de captación actuales, seis meses después del lanzamiento, y necesitamos aportaciones estratégicas de asesores con experiencia relevante en distribución. Esta sesión de asesoramiento para inversores en una startup incluirá un breve repaso de los datos, seguido de un debate abierto. Contamos con asesores repartidos en tres zonas horarias, así que, por favor, selecciona todas las franjas horarias que realmente te vengan bien para maximizar nuestras posibilidades de coincidencia.

Comité de decisión sobre contrataciones clave Encuesta de grupo preconfigurada, 30 min Iniciar esta encuesta

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Estamos barajando entre dos finalistas para el puesto de vicepresidente de ventas y queremos recabar rápidamente la opinión de un grupo de asesores antes de hacerles una oferta. Esta sesión de asesoramiento para inversores de la startup consistirá en una llamada de 30 minutos centrada en el tema: breves resúmenes de los candidatos y, a continuación, comentarios abiertos. Por favor, indicad cuándo estáis disponibles para que podamos actuar con rapidez.

Revisión trimestral del consejo asesor Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta

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Este es nuestro informe del tercer trimestre para el consejo asesor de inversores de nuestra startup. Analizaremos los resultados de los indicadores, los cambios en el panorama competitivo y las tres decisiones estratégicas más importantes sobre las que necesitamos la opinión de los asesores antes del cuarto trimestre. Como equipo en fase inicial que opera en varias zonas horarias, vamos a utilizar una encuesta de grupo para encontrar la franja horaria que mejor se adapte a todos. Por favor, vota por todas las franjas horarias que te vengan bien.

✅ Qué ofrece Doodle en materia de asesoramiento a inversores en startups

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo con hasta 1.000 participantes 🟩 Más que suficiente para cualquier grupo asesor de inversores en startups Detección automática de la zona horaria para los asesores 🟩 Cada asesor ve automáticamente las horas de su zona local Recordatorios automáticos por correo electrónico para quienes no han respondido 🟩 No es necesario realizar un seguimiento manual del fundador en la fase inicial Integración con calendarios (Google, Outlook, Apple) 🟩 Los asesores pueden añadir citas confirmadas directamente a su calendario Descripciones de reuniones generadas por IA ⚠️ Disponible con la versión Premium Encuestas de grupo organizadas conjuntamente 🔜 En la hoja de ruta; actualmente, un organizador por encuesta

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Es necesario que los cinco asesores tengan una cuenta de Doodle para votar en la encuesta del grupo? R: Los asesores no necesitan una cuenta de Doodle para votar; solo el fundador en fase inicial que crea la encuesta necesita una cuenta. Los asesores reciben un enlace, hacen clic en él y votan directamente sin necesidad de registrarse.

P: ¿Cómo funciona la detección automática de la zona horaria cuando los asesores se encuentran repartidos entre Londres, San Francisco y Singapur? R: Cuando un asesor abre el enlace de la encuesta de grupo, Doodle detecta automáticamente su zona horaria local y muestra todas las franjas horarias disponibles en su hora local. El fundador en fase inicial propone las horas una sola vez, y todos los asesores, independientemente de su zona horaria, ven el equivalente local correcto sin necesidad de realizar ninguna conversión manual.

P: ¿Puede el fundador fijar un plazo para que los asesores respondan? R: Sí. El fundador de una empresa en fase inicial puede incluir un plazo de respuesta en la descripción de la encuesta, y Doodle envía recordatorios automáticos por correo electrónico a los asesores que aún no hayan votado. Esta combinación de un plazo visible y un seguimiento automático es la forma más eficaz de cerrar rápidamente una encuesta de asesoramiento para inversores de una startup.

P: ¿Qué plataformas de videoconferencia admiten las sesiones de asesoramiento para inversores en startups en Doodle? R: Doodle se integra con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams. El fundador en fase inicial puede adjuntar el enlace al vídeo correspondiente al confirmar la franja horaria definitiva, independientemente de la plataforma que prefiera el grupo asesor.

👉 ¿Estás listo para simplificar el asesoramiento a los inversores de tu startup?

Utiliza cualquiera de las cinco plantillas anteriores para poner en marcha tu encuesta de grupo en menos de dos minutos. Tus asesores recibirán un único enlace, votarán en su propia zona horaria y los recordatorios por correo electrónico de Doodle se encargarán del seguimiento, de modo que solo tendrás que elegir una fecha confirmada una vez y podrás volver a centrarte en tu trabajo. Pruébalo gratis hoy mismo.