Une session de conseil aux start-ups rassemble des conseillers externes, généralement entre deux et cinq professionnels chevronnés ou investisseurs, afin d’apporter à un fondateur en phase d’amorçage un retour stratégique structuré à un moment charnière. Le défi réside rarement dans l’ordre du jour ; il s’agit plutôt de trouver un créneau unique qui convienne à trois fuseaux horaires différents, alors qu’aucun de vos conseillers n’utilise le même système de calendrier. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 participants et détecte automatiquement le fuseau horaire de chacun d’entre eux. Ainsi, dès qu’un conseiller ouvre le lien, il voit s’afficher les créneaux horaires proposés dans son heure locale.

🎯 Pourquoi la planification des rendez-vous avec les investisseurs dans les start-ups pose-t-elle problème aux fondateurs ?

La plupart des fondateurs en phase d'amorçage ont tendance à recourir par défaut aux e-mails lorsqu'ils tentent d'organiser une réunion du comité consultatif d'une start-up. Ils proposent trois dates, un conseiller en suggère une autre, un autre reste silencieux, et deux semaines plus tard, le fondateur se retrouve à mener cinq entretiens individuels distincts au lieu d'une seule réunion de groupe. Cette fragmentation anéantit la dynamique qui fait toute la valeur d’une réunion de conseil : l’échange croisé de points de vue au sein d’une même salle (virtuelle).

Le problème structurel réside dans l’asymétrie. Les conseillers sont très occupés et ne sont pas rémunérés ; ils ne vont pas passer au crible un fil de discussion pour trouver le créneau qui leur convient. Si les difficultés liées à la prise de rendez-vous sont trop importantes, ils ne répondent tout simplement pas. C’est donc le fondateur d’une start-up en phase d’amorçage qui se retrouve à devoir courir après tout le monde, ce qui lui fait perdre un temps qu’il devrait consacrer au développement de son produit et à la levée de fonds.

Ajoutez à cela la complexité liée aux fuseaux horaires, et le problème s'aggrave. Un conseiller à Londres, un autre à San Francisco et un troisième à Singapour ne disposent d'aucune plage horaire commune évidente, et la conversion manuelle des heures est source d'erreurs. Un fondateur qui envoie « 10 h EST » à un conseiller basé à Singapour se complique déjà la tâche inutilement.

🛠 Comment le sondage de groupe de Doodle résout le problème de coordination

La solution proposée par Doodle pour un comité consultatif d'investisseurs dans une start-up est simple : créez un sondage de groupe, proposez plusieurs créneaux horaires possibles et laissez les conseillers voter. La détection automatique du fuseau horaire se charge de la conversion ; chaque conseiller voit les horaires dans son fuseau horaire local, sans que le fondateur ait à intervenir manuellement.

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle envoie des rappels automatiques par e-mail aux conseillers qui n'ont pas encore répondu, ce qui évite au fondateur d'avoir à relancer manuellement les personnes qui n'ont pas répondu. Le tableau de bord de suivi des réponses en temps réel indique précisément au fondateur quels conseillers ont voté et quelles plages horaires présentent le plus de recoupements ; le choix de la date définitive se résume ainsi à une décision unique, et non à une négociation interminable.

Comme les séances de conseil destinées aux investisseurs dans les start-ups impliquent souvent des conseillers utilisant différents systèmes d’agenda, le fait que Doodle s’intègre à Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda élimine un obstacle supplémentaire. Une fois que le fondateur a confirmé le créneau retenu, les conseillers peuvent l’ajouter directement à l’agenda de leur choix. Pour la réunion elle-même, Doodle prend en charge Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams ; le fondateur peut ainsi joindre le lien vidéo adapté, quelle que soit la plateforme préférée du groupe.

⚙️ Mise en place opérationnelle pour les fondateurs d'entreprises en phase d'amorçage

Un fondateur dont l'entreprise en est au stade de l'amorçage et qui anime pour la première fois une séance de conseil destinée aux investisseurs dans une start-up devrait considérer la mise en place d'un sondage de groupe comme un investissement ponctuel. Voici une approche pratique :

Commencez par réserver deux ou trois semaines possibles dans votre agenda avant de créer le sondage. Les conseillers voteront pour des créneaux horaires concrets ; ne proposez donc pas de dates auxquelles vous ne pouvez pas réellement vous rendre disponibles. Prévoyez entre six et huit créneaux possibles répartis sur ces semaines : un nombre trop faible limite la flexibilité, tandis qu’un nombre trop élevé risque de submerger les conseillers.

Deuxièmement, rédigez une brève note contextuelle dans la description du sondage. Les conseillers donnent les meilleurs retours lorsqu’ils savent sur quoi portera la session. Une ou deux phrases sur le thème central (stratégie de levée de fonds, adéquation produit-marché, stratégie de commercialisation) leur indiquent que la réunion mérite qu’ils y consacrent du temps et permettent d’augmenter les taux de réponse.

Troisièmement, fixez une date limite de réponse. Les rappels par e-mail de Doodle relanceront automatiquement les personnes qui n’ont pas répondu, mais le fait d’indiquer clairement aux conseillers « merci de voter d’ici vendredi » permet de bien ancrer le calendrier. Les fondateurs d’entreprises en phase d’amorçage qui fixent une date limite visible dans la description du sondage constatent que les conseillers répondent plus rapidement que dans le cas de sondages sans date limite.

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle permet de suivre en temps réel l'état des réponses, ce qui permet au fondateur de voir d'un seul coup d'œil si quatre des cinq conseillers ont voté et si l'un d'entre eux est en retard. À ce stade, envoyer un message privé à la personne réticente s’avère bien plus efficace qu’un e-mail collectif généralisé. Une fois que les cinq conseillers ont répondu, le fondateur confirme le créneau qui fait l’unanimité, et la session de conseil aux investisseurs de la start-up est fixée.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour les conseils aux investisseurs dans les start-ups

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont déjà renseignés dans le lien. Copiez la description de chaque fiche et collez-la dans le champ de description de la page Doodle une fois le lien ouvert.

Révision de la stratégie de collecte de fonds Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Nous nous préparons à une levée de fonds de série A dans les 90 prochains jours et souhaitons tester la résistance de notre argumentaire, de notre liste d’investisseurs cibles et de nos attentes en matière de conditions. Cette session de conseil aux investisseurs de start-up permettra à notre groupe consultatif en phase d’amorçage de s’accorder sur notre positionnement avant notre entrée sur le marché. Merci de voter pour les créneaux horaires qui vous conviennent le mieux.

Évaluation de l'adéquation produit-marché Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Nous venons de mener une nouvelle série d'entretiens avec nos clients et souhaitons partager nos conclusions avec l'ensemble du groupe consultatif avant de finaliser la réorientation de notre feuille de route. Cette session consultative destinée aux investisseurs dans les start-ups portera sur l'interprétation des signaux et la définition des priorités. Le vote ci-dessous ne vous prendra que 30 secondes ; merci de répondre d'ici la fin de la semaine.

Audit des canaux de commercialisation Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Six mois après notre lancement, nous procédons à un audit de nos canaux d'acquisition actuels et avons besoin des conseils stratégiques de consultants possédant une expérience pertinente en matière de distribution. Cette session de conseil destinée aux investisseurs de cette start-up comprendra un bref examen des données, suivi d'une discussion ouverte. Nos consultants étant répartis sur trois fuseaux horaires, veuillez sélectionner tous les créneaux horaires qui vous conviennent réellement afin de maximiser nos possibilités de rencontre.

Comité chargé des décisions relatives aux recrutements clés Sondage de groupe prérempli, 30 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Nous hésitons entre deux finalistes pour le poste de vice-président des ventes et souhaitons obtenir rapidement l'avis de notre groupe consultatif avant de leur faire une offre. Cette session consultative avec les investisseurs de la start-up prendra la forme d'un appel ciblé de 30 minutes : présentation succincte des candidats, puis échange libre. Merci d'indiquer vos disponibilités afin que nous puissions avancer rapidement.

Examen trimestriel du comité consultatif Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Voici notre bilan du troisième trimestre destiné au comité consultatif des investisseurs de notre start-up. Nous aborderons les résultats des indicateurs clés, les évolutions de la concurrence et les trois principales décisions stratégiques pour lesquelles nous avons besoin de l'avis des membres du comité avant le quatrième trimestre. En tant qu'équipe en phase d'amorçage opérant sur plusieurs fuseaux horaires, nous utilisons un sondage de groupe afin de trouver un créneau qui convienne à tout le monde. Merci de voter pour tous les créneaux qui vous conviennent.

✅ Ce que Doodle propose en matière de conseil aux investisseurs dans les start-ups

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe pouvant accueillir jusqu’à 1 000 participants 🟩 C'est largement suffisant pour n'importe quel groupe consultatif d'investisseurs dans les start-ups Détection automatique du fuseau horaire pour les conseillers 🟩 Chaque conseiller voit automatiquement les horaires applicables à sa zone locale Rappels automatiques par e-mail pour les personnes n'ayant pas répondu 🟩 Aucun suivi manuel n'est nécessaire pour le fondateur au stade embryonnaire Intégration avec les agendas (Google, Outlook, Apple) 🟩 Les conseillers peuvent ajouter des créneaux horaires confirmés directement à leur agenda Descriptions de réunions générées par l'IA ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 En cours de développement ; actuellement, un organisateur par sondage

❓ Foire aux questions

Q : Les cinq conseillers doivent-ils tous disposer d'un compte Doodle pour voter dans le sondage de groupe ? R : Les conseillers n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour voter ; seul le fondateur en phase d'amorçage qui crée le sondage doit disposer d'un compte. Les conseillers reçoivent un lien, cliquent dessus et votent directement sans avoir à s'inscrire.

Q : Comment fonctionne la détection automatique du fuseau horaire lorsque les conseillers sont répartis entre Londres, San Francisco et Singapour ? R : Lorsqu'un conseiller clique sur le lien « Sondage de groupe », Doodle détecte automatiquement son fuseau horaire local et affiche tous les créneaux horaires proposés dans son heure locale. Le fondateur en phase d'amorçage propose les horaires une seule fois, et chaque conseiller, quel que soit son fuseau horaire, voit l'équivalent local correct sans avoir à effectuer de conversion manuelle.

Q : Le fondateur peut-il fixer un délai pour les réponses des conseillers ? R : Oui. Le fondateur d’une start-up en phase d’amorçage peut indiquer une date limite de réponse dans la description du sondage, et Doodle envoie automatiquement des rappels par e-mail aux conseillers qui n’ont pas encore voté. Cette combinaison d’une date limite clairement indiquée et d’un suivi automatique constitue le moyen le plus efficace de clôturer rapidement un sondage destiné aux investisseurs d’une start-up.

Q : Quelles plateformes de visioconférence sont prises en charge par les sessions de conseil aux investisseurs dans les start-ups organisées sur Doodle ? R : Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams. Le fondateur d'une start-up en phase d'amorçage peut joindre le lien vers la vidéo correspondante lors de la confirmation du créneau définitif, quelle que soit la plateforme privilégiée par le groupe consultatif.

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Utilisez l'un des cinq modèles ci-dessus pour lancer votre sondage de groupe en moins de deux minutes. Vos collaborateurs reçoivent un lien unique, votent selon leur fuseau horaire, et les rappels par e-mail de Doodle se chargent du suivi. Vous n'avez ainsi qu'à choisir une date confirmée une seule fois, puis vous pouvez vous remettre au travail. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.