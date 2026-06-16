En rådgivningssession for startup-investorer samler eksterne rådgivere – typisk to til fem erfarne erhvervsfolk eller investorer – for at give en grundlægger i seed-fasen struktureret strategisk feedback på et afgørende vendepunkt. Udfordringen ligger sjældent i dagsordenen; den består snarere i at finde et fælles tidspunkt, der passer på tværs af tre tidszoner, når ingen af dine rådgivere bruger det samme kalendersystem. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere og registrerer automatisk hver deltagers tidszone, hvilket betyder, at hver rådgiver ser de foreslåede tidspunkter i sin egen lokale tid, så snart vedkommende åbner linket.

🎯 Hvorfor planlægningen af rådgivningsmøder med startup-investorer går i vasken for iværksættere

De fleste iværksættere i seed-fasen falder automatisk tilbage på e-mail, når de skal koordinere et rådgivningsmøde med investorer i deres startup. De foreslår tre tidspunkter, én rådgiver foreslår et andet tidspunkt, en anden forbliver tavs, og to uger senere sidder iværksætteren med fem separate individuelle møder i stedet for ét enkelt gruppemøde. Den fragmentering ødelægger netop den dynamik, der gør et rådgivningsmøde værdifuldt: den gensidige udveksling af perspektiver i det samme (virtuelle) rum.

Det grundlæggende problem er asymmetri. Rådgiverne har travlt og arbejder uden at få betaling; de gider ikke gennemgå en tråd for at finde det rette tidspunkt. Hvis det er for besværligt at koordinere møder, svarer de simpelthen ikke. Det ender med, at grundlæggeren i opstartsfasen selv må løbe efter dem, hvilket tager tid, der burde bruges på produktudvikling og kapitalindsamling.

Når man tilføjer tidszonekompleksiteten, bliver problemet endnu større. En rådgiver i London, en i San Francisco og en i Singapore har ikke noget oplagt tidsvindue, hvor de alle er tilgængelige, og manuel tidsomregning øger risikoen for fejl. En stifter, der sender »10 AM EST« til en rådgiver i Singapore, arbejder allerede hårdere end nødvendigt.

🛠 Hvordan Doodles gruppeafstemning løser koordineringsproblemet

Løsningen med Doodle til en rådgivningsrunde for investorer i en startup er enkel: Opret en gruppeafstemning, foreslå en række mulige tidsvinduer, og lad rådgiverne stemme. Den automatiske tidszone-genkendelse klarer tidsomregningen automatisk; hver rådgiver ser tidspunkterne i sin egen lokale tidszone uden at grundlæggeren behøver at gøre noget manuelt.

Doodles gruppeafstemning sender automatiske e-mail-påmindelser til rådgivere, der endnu ikke har svaret, hvilket betyder, at grundlæggeren ikke behøver manuelt at følge op på dem, der ikke har svaret. Dashboardet til realtidssporing af tilmeldinger viser grundlæggeren præcis, hvilke rådgivere der har stemt, og hvilke tidsvinduer der overlapper mest, så valget af den endelige dato er en enkelt beslutning og ikke en løbende forhandling.

Da rådgivningsmøder med startup-investorer ofte involverer rådgivere, der bruger forskellige kalendersystemer, fjerner Doodles integration med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender endnu en hindring. Så snart grundlæggeren har bekræftet det valgte tidspunkt, kan rådgiverne tilføje det direkte til den kalender, de bruger. Til selve mødet understøtter Doodle Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams, så iværksætteren kan vedhæfte det rigtige videolink, uanset hvilken platform gruppen foretrækker.

⚙️ Driftsmæssig opbygning for iværksættere i opstartsfasen

En grundlægger i seed-fasen, der for første gang afholder et rådgivningsmøde for startup-investorer, bør betragte opsætningen af en gruppeafstemning som en engangsinvestering. Her er en praktisk fremgangsmåde:

Først skal du afsætte to eller tre mulige uger i din egen kalender, inden du opretter afstemningen. Rådgiverne stemmer på konkrete tidsrum, så foreslå ikke tidspunkter, som du ikke reelt kan afsætte. Sigt efter seks til otte mulige tidsrum fordelt over disse uger; for få begrænser fleksibiliteten, for mange overvælder rådgiverne.

For det andet skal du skrive en kort baggrundsbeskrivelse i beskrivelsen af afstemningen. Rådgivere giver den bedste feedback, når de ved, hvad mødet kommer til at handle om. En eller to sætninger om det aktuelle fokusområde (fundraisingstrategi, produkt-markedstilpasning, markedsføringsstrategi) signalerer, at mødet er deres tid værd, og øger svarprocenten.

For det tredje skal du fastsætte en svarfrist. Doodles e-mail-påmindelser følger automatisk op på dem, der ikke har svaret, men ved at give rådgiverne en klar opfordring som »stem venligst inden fredag« fastlægger du tidsrammen. Grundlæggere i seed-fasen, der angiver en tydelig frist i afstemningsbeskrivelsen, oplever hurtigere svar fra rådgiverne sammenlignet med afstemninger uden en fastsat frist.

Doodles gruppeafstemning viser tilmeldingsstatus i realtid, så grundlæggeren med et enkelt blik kan se, om fire ud af fem rådgivere har stemt, og én endnu ikke har svaret. På det tidspunkt er en direkte besked til den, der endnu ikke har svaret, langt mere målrettet end en generel gruppe-e-mail. Når alle fem rådgivere har svaret, bekræfter grundlæggeren det tidspunkt, hvor flest har tid, og rådgivningsmødet for startup-investorer er fastlagt.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til rådgivning af investorer i startups

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden udfyldes automatisk via linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Gennemgang af indsamlingsstrategien Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

Vi forbereder os på en serie A-kapitalindsamling inden for de næste 90 dage og ønsker at sætte vores historie, liste over målinvestorer og forventninger til vilkår på en hård prøve. Denne rådgivningssession for startup-investorer vil give vores rådgivningsgruppe i seed-fasen mulighed for at nå til enighed om vores positionering, inden vi går ud på markedet. Stem venligst på de tidsvinduer, der passer dig bedst.

Kontrolpunkt for produkt-markedstilpasning Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

Vi har afsluttet en ny runde af kundeinterviews og vil gerne dele resultaterne med hele rådgivningsgruppen, inden vi lægger den endelige kurs for vores roadmap. Dette rådgivningsmøde for startup-investorer vil fokusere på fortolkning af signaler og prioritering. Det tager 30 sekunder at afgive din stemme nedenfor; vi beder dig svare inden udgangen af ugen.

Gennemgang af markedsføringskanaler Forudfyldt gruppeafstemning, 90 minutter Start denne afstemning

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

Vi gennemfører en revision af vores nuværende kunderekrutteringskanaler seks måneder efter lanceringen og har brug for strategiske input fra rådgivere med relevant erfaring inden for distribution. Dette rådgivningsmøde for startup-investorer vil omfatte en kort gennemgang af data efterfulgt af en åben diskussion. Vi har rådgivere fordelt på tre tidszoner, så vælg venligst alle de tidspunkter, der rent faktisk passer dig, for at maksimere vores muligheder for at mødes.

Udvalg til beslutning om nøgleansættelser Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

Vi står over for at skulle vælge mellem to finalister til stillingen som salgsdirektør og vil gerne have en hurtig indskydelse fra en rådgivningsgruppe, inden vi fremsætter et tilbud. Denne rådgivningssession for startup-investorer vil være et målrettet 30-minutters opkald: korte kandidatbeskrivelser efterfulgt af åbne reaktioner. Stem venligst på de tidspunkter, hvor I har tid, så vi kan komme hurtigt videre.

Kvartalsvis gennemgang i rådgivningsudvalget Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

Dette er vores gennemgang af rådgivningsudvalget for startup-investorer i 3. kvartal. Vi vil gennemgå nøgletal, ændringer i konkurrencesituationen samt de tre vigtigste strategiske beslutninger, som vi har brug for rådgivernes input til inden 4. kvartal. Som et team i seed-fasen, der arbejder på tværs af flere tidszoner, bruger vi en gruppeafstemning for at finde det tidspunkt, der passer alle. Stem venligst på alle de tidspunkter, der passer dig.

✅ Hvad Doodle tilbyder inden for rådgivning til investorer i start-ups

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse med op til 1.000 deltagere 🟩 Mere end rigeligt til enhver rådgivningsgruppe for investorer i startups Automatisk registrering af tidszone for rådgivere 🟩 Hver rådgiver ser automatisk klokkeslættet i sin lokale tidszone Automatiske e-mail-påmindelser til dem, der ikke har svaret 🟩 Der er ikke behov for manuel opfølgning af grundlæggeren i startfasen Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Rådgivere kan tilføje bekræftede tidsrum direkte til deres kalender AI-genererede mødebeskrivelser ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 I planen: for øjeblikket én arrangør pr. afstemning

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Skal alle fem rådgivere have en Doodle-konto for at kunne stemme i gruppeafstemningen? A: Rådgivere behøver ikke en Doodle-konto for at stemme; det er kun grundlæggeren i opstartsfasen, der opretter afstemningen, der skal have en konto. Rådgivere modtager et link, klikker på det og stemmer direkte uden at skulle oprette en konto.

Spørgsmål: Hvordan fungerer den automatiske tidszone-genkendelse, når rådgiverne er spredt over London, San Francisco og Singapore? A: Når en rådgiver åbner linket til gruppeafstemningen, registrerer Doodle automatisk vedkommendes lokale tidszone og viser alle de foreslåede tidspunkter i dennes lokale tid. Grundlæggeren i seed-fasen foreslår tidspunkterne én gang, og alle rådgivere i alle tidszoner ser det korrekte lokale tidspunkt uden behov for manuel omregning.

Spørgsmål: Kan grundlæggeren fastsætte en frist for rådgivernes svar? A: Ja. En grundlægger i seed-fasen kan angive en svarfrist i afstemningsbeskrivelsen, og Doodle sender automatiske e-mail-påmindelser til rådgivere, der endnu ikke har stemt. Denne kombination af en tydelig frist og automatisk opfølgning er den mest effektive måde at afslutte en afstemning blandt rådgivere til en startup-investor hurtigt.

Spørgsmål: Hvilke videokonferenceplatforme understøtter rådgivningsmøderne for startup-investorer på Doodle? A: Doodle kan integreres med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Grundlæggeren i seed-fasen kan vedhæfte det relevante videolink, når den endelige tid bekræftes, uanset hvilken platform rådgivningsgruppen foretrækker.

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Brug en af de fem skabeloner ovenfor til at oprette din gruppeafstemning på under to minutter. Dine rådgivere modtager et enkelt link, stemmer i deres egen tidszone, og Doodles e-mail-påmindelser tager sig af opfølgningen, så du kun behøver at vælge en bekræftet dato én gang og derefter kan fortsætte med at arbejde. Prøv det gratis i dag.