Hvad er et gruppemøde?

Gruppemøder kan være mange forskellige ting for forskellige mennesker. Det kan være en mulighed for dig for at samle dine venner til en grillfest eller et baby shower. Det kan være en samling af kolleger, der ønsker at drøfte et projekt, eller en underviser, der giver feedback til studerende.

Møder er mere almindeligt forbundet med erhvervslivet, og selv her kan de stadig afholdes af mange forskellige årsager. Din virksomheds bestyrelse mødes måske for at træffe vigtige beslutninger, dit kundesuccesteam ønsker måske at brainstorme om nye idéer til at forbedre kunderelationerne, eller dit datateam har måske vigtig forskning at dele.

Disse møder handler uundgåeligt om kolleger, der mødes for at drøfte problemer og skubbe virksomheden fremad mod sine mål.

Succesfulde gruppemøder bør være produktive, hvor der træffes beslutninger, skabes handlingsplaner og opnås en følelse af tilfredshed hos alle involverede.

Sådan får du et vellykket gruppemøde

Du bør starte med at tænke over formålet med mødet. Hvorfor samler du folk sammen? Ud fra dette skal du lave en dagsorden med en liste over de ting, du ønsker at dække. Du bør starte med de vigtigste ting for at sikre, at de helt sikkert bliver dækket. Herefter kan du tilføje punkter i faldende rækkefølge efter vigtighed.

Når du ved, hvad der skal dækkes. Tal med alle, der kan dække et bestemt punkt. Sørg for, at de forstår, hvad du ønsker, og hvordan deres deltagelse kan bringe tingene videre.

Sørg altid for at starte mødet til tiden. Hvis du har meget at dække, kan det betyde, at du går glip af noget vigtigt, hvis du starter for sent. Nogle gange er det en god idé at arrangere lidt tid, før mødet skal begynde, så folk kan hygge sig, inden I skal begynde.

Hvis du ikke leder mødet, skal du sørge for, at den person, der leder mødet, sørger for at holde tiden, dækker vigtige punkter og giver alle en chance for at give deres synspunkter til kende.

Nogle møder kræver et beslutningsdygtigt antal medlemmer. Her skal et minimum antal medlemmer være til stede, for at mødet kan finde sted. Hvis du skal have et beslutningsdygtigt antal medlemmer, skal du sørge for, at det bliver taget ved starten.

Når mødet er ved at være færdigt, skal du overveje eventuelle handlingspunkter, der skal gennemføres. Nogle gange er det ikke altid muligt at træffe alle beslutninger på mødet, og disse opfølgninger kan hjælpe gruppen med at træffe en beslutning, så snart de er i stand til det.

Hvordan planlægger man et gruppemøde?

Uanset om det drejer sig om arbejde eller leg, er det ikke let at samle en gruppe af mennesker. Det er her Doodle kan hjælpe.

Ved hjælp af Group Poll skal du blot vælge en række tidspunkter, hvor du er ledig, og sende det til dine deltagere. De beslutter, hvad der passer dem bedst, og inden for få minutter har du et tidspunkt at mødes på.

Doodle Professional giver dig også mulighed for at tilføje dit eget branding til mødeinvitationerne - godt, hvis du planlægger møder til arbejdet. Du kan også slippe af med annoncer og sætte frister for, hvornår folk skal svare.

Hvis du mødes lige så meget virtuelt som personligt, kan du tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj og automatisk tilføje links til alle invitationer, du sender.

Doodle gør det nemt for dig at holde gruppemøder, uanset om det er for tre eller 3000 personer. Ingen e-mail frem og tilbage, bare mere fritid, så du kan fokusere på vigtigere ting. Prøv det gratis i dag.