Sådan opbygger du en betalingspolitik, der fungerer for alle

Det er ikke altid nemt at tale om penge med kunder. Men at have en klar og enkel betalingspolitik kan gøre det mindre stressende - for dig og for dem.

Uanset om du kører onlinesessioner, coachingsamtaler eller freelanceprojekter, så beskytter en god betalingspolitik din tid, sætter forventninger og hjælper alle med at være på samme side. Det handler ikke kun om at undgå akavede samtaler. Det handler om at gøre din virksomhed mere solid, din tidsplan mere forudsigelig og dine kunder mere sikre på, hvad de kan forvente.

Her kan du se, hvordan du laver en, der rent faktisk fungerer.

Hvorfor din betalingspolitik er vigtig

En betalingspolitik handler ikke om at være streng. Det handler om at være tydelig.

Når kunderne ved, hvordan og hvornår de skal betale, er der mindre plads til forvirring eller problemer i sidste øjeblik. Det viser også, at du værdsætter din tid - og deres. Og vigtigst af alt giver det dig et referencepunkt, når der opstår spørgsmål.

Tænk på det som en simpel aftale, der hjælper alle med at vide, hvad der forventes.

Med en solid politik på plads vil du:

Undgå forsinkede eller udeblevne betalinger

Sætte sunde, professionelle grænser

Minimere ubehagelige samtaler om penge

Opbygge tillid og troværdighed hos kunderne

Kunderne sætter pris på klarhed. Og du vil føle dig mere selvsikker, når du ikke skal finde ud af tingene i farten.

Beslut dig for, hvornår og hvordan du vil betales

En ting ad gangen: Hvilken betalingsform passer til den måde, du arbejder på?

Spørg dig selv:

Skal kunderne betale før eller efter sessionen?

Er det en enkelt session eller en del af en løbende pakke?

Tillader jeg aflysninger eller ombooking?

Hvad sker der, hvis nogen udebliver eller betaler for sent?

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal starte, er her et par almindelige eksempler:

Betaling skal ske, når bookingen er bekræftet

Aflysninger skal ske mindst 24 timer i forvejen

Udeblivelser refunderes ikke

Forsinket betaling kan resultere i afbrudte sessioner eller ekstra gebyrer

Din politik behøver ikke at dække alle tilfælde, men den bør dække det grundlæggende. Husk, at jo klarere dine vilkår er, jo færre overraskelser får du.

Hold det enkelt og let at finde

De bedste politikker er dem, folk rent faktisk ser og forstår.

Du behøver ikke juridisk sprog eller lange dokumenter. Bare skriv det, som du ville forklare det i en samtale. Vær direkte. Vær venlig. Og gør det til en del af kundeoplevelsen fra starten.

Her er et par steder, hvor du kan dele din politik:

Føj den til din Doodle-bookingside

Inkluder den i din onboarding-e-mail eller velkomstpakke

Nævn den under dit første opkald eller din første session

Tilføj et kort resumé i din e-mailsignatur eller på dine fakturaer

Målet er at sikre, at din klient ikke behøver at lede efter den. Hvis din politik er en del af den normale proces, bliver den nem og forventet.

Hold dig til den, men vær menneskelig

Selv de bedste politikker vil blive testet fra tid til anden. Nogen glemmer en session. Nogen aflyser i sidste øjeblik. Sådan er livet.

At have en politik betyder ikke, at man ikke kan være fleksibel. Det betyder bare, at du har et udgangspunkt. Hvis du vil gøre en undtagelse en enkelt gang, kan du gøre det uden at skabe forvirring eller sætte en ny standard for fremtiden.

Og hvis du konsekvent holder dig til dine betingelser, vil dine kunder også respektere dem.

Politikker handler om tillid. Du stoler på, at dine kunder respekterer din tid, og de stoler på, at du møder op og leverer varen. En god betalingspolitik understøtter begge dele.

Gør det nemt for dine kunder at betale

Jo lettere det er at betale dig, jo mere sandsynligt er det, at folk følger med - og betaler til tiden.

Hvis din proces indebærer, at du skal sende en separat faktura efter hver session, er det let at lade tingene falde igennem. Og at følge op på ubetalte fakturaer er ikke nogens yndlingsopgave.

Det er her, Doodle og Stripe kan spare dig for meget tid og besvær.

Med Doodle kan du dele en bookingside, der indeholder din tilgængelighed og pris. Kunderne vælger en tid, betaler via Stripe og får en automatisk bekræftelse. Du kan også bruge et 1:1-link, hvis du vil vælge tid sammen, men stadig opkræve betaling på forhånd.

Når det er sat op, behøver du ikke at sende påmindelser eller håndtere ubesvarede betalinger. Det hele håndteres i baggrunden.

Og for dine kunder? Det er bare et par klik for at bekræfte og betale. Ingen friktion. Ingen forvirring.

Opbyg tillid, få betaling og spar tid

At blive betalt skal føles som en normal del af din proces, ikke som en kamp. Med en enkel, synlig og konsekvent betalingspolitik kan du bruge mere tid på dit arbejde og mindre tid på at jagte betalinger.

Du vil se mere professionel ud. Du vil føle dig mere i kontrol. Og dine kunder vil vide præcis, hvad de kan forvente, hele vejen igennem.

Tusindvis af virksomhedsejere bruger allerede Doodle med Stripe til at gøre booking og betaling til en del af en smidig proces. Vil du se, hvor nemt det kan være?