Comment créer une politique de paiement efficace ?

Il n'est pas toujours facile de parler d'argent avec les clients. Mais le fait d'avoir une politique de paiement claire et simple peut réduire le stress - pour vous et pour eux.

Qu'il s'agisse de sessions en ligne, d'appels de coaching ou de projets en freelance, une bonne politique de paiement protège votre temps, définit les attentes et aide tout le monde à rester sur la même longueur d'onde. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les conversations embarrassantes. Il s'agit de rendre votre entreprise plus solide, votre emploi du temps plus prévisible et vos clients plus confiants dans ce qu'ils peuvent attendre.

Voici comment en créer une qui fonctionne vraiment.

Pourquoi votre politique de paiement est-elle importante ?

Une politique de paiement ne consiste pas à être strict. Il s'agit d'être clair.

Lorsque les clients savent comment et quand payer, il y a moins de risques de confusion ou de problèmes de dernière minute. Cela montre également que vous accordez de l'importance à votre temps et au leur. Et surtout, cela vous donne un point de référence en cas de questions.

Il s'agit d'un simple accord qui permet à chacun de savoir ce qui est attendu.

En mettant en place une politique solide, vous pourrez.. :

d'éviter les retards ou les absences de paiement

Fixer des limites professionnelles saines

Minimiser les discussions désagréables sur l'argent

Renforcer la confiance et la crédibilité auprès des clients

Les clients apprécient la clarté. Et vous vous sentirez plus confiant si vous n'êtes pas en train d'essayer de comprendre les choses à la volée.

Décidez quand et comment vous voulez être payé

Tout d'abord, quel mode de paiement correspond à votre façon de travailler ?

Posez-vous la question :

Est-ce que je veux que les clients paient avant la séance ou après ?

S'agit-il d'une séance unique ou d'un forfait permanent ?

Est-ce que j'autorise les annulations ou les reprogrammations ?

Que se passe-t-il si un client ne se présente pas ou paie en retard ?

Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques exemples courants :

Le paiement est dû au moment de la confirmation de la réservation

Les annulations doivent être effectuées au moins 24 heures à l'avance.

Les personnes qui ne se présentent pas ne sont pas remboursées.

Les retards de paiement peuvent entraîner une interruption des séances ou des frais supplémentaires.

Votre politique ne doit pas nécessairement couvrir tous les cas de figure, mais elle doit couvrir l'essentiel. Gardez à l'esprit que plus vos conditions sont claires, moins vous aurez de surprises.

Soyez simple et facile à trouver

Les meilleurs contrats sont ceux que les gens voient et comprennent.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un langage juridique ou de rédiger de longs documents. Rédigez-les comme vous le feriez au cours d'une conversation. Soyez direct. Soyez aimable. Et faites en sorte qu'elles fassent partie de l'expérience de vos clients dès le départ.

Voici quelques endroits où vous pouvez partager votre politique :

Ajoutez-la à votre page de réservation Doodle

Incluez-la dans votre courriel d'accueil ou votre dossier de bienvenue.

Mentionnez-la lors de votre premier appel ou de votre première séance

Ajoutez un court résumé dans votre signature d'email ou sur vos factures.

L'objectif est de faire en sorte que votre client n'ait pas à chercher. Si votre politique fait partie du processus normal, elle devient facile et attendue.

Restez fidèle à votre politique, mais restez humain

Même les meilleures politiques seront mises à l'épreuve de temps à autre. Quelqu'un oublie une séance. Quelqu'un annule à la dernière minute. La vie est ainsi faite.

Le fait d'avoir une politique ne signifie pas que vous ne pouvez pas être flexible. Cela signifie simplement que vous avez un point de départ. Si vous souhaitez faire une exception ponctuelle, vous pouvez le faire sans créer de confusion ou établir une nouvelle norme pour l'avenir.

Et si vous vous en tenez systématiquement à vos conditions, vos clients les respecteront également.

Les politiques sont une question de confiance. Vous faites confiance à vos clients pour qu'ils respectent votre temps, et ils vous font confiance pour que vous vous présentiez et que vous teniez vos engagements. Une bonne politique de paiement favorise ces deux aspects.

Facilitez les paiements pour vos clients

Plus il est facile de vous payer, plus il y a de chances que les clients respectent leurs engagements et paient à temps.

Si votre processus implique l'envoi d'une facture distincte après chaque séance, il est facile de laisser passer les choses. Et le suivi des factures impayées n'est pas la tâche préférée de tout le monde.

Instaurer la confiance, se faire payer et gagner du temps

Se faire payer doit être considéré comme une partie normale de votre processus, et non comme une bataille. Avec une politique de paiement simple, visible et cohérente, vous pouvez consacrer plus de temps à votre travail et moins de temps à courir après les paiements.

Vous aurez l'air plus professionnel. Vous vous sentirez plus maître de la situation. Et vos clients sauront exactement à quoi s'attendre, à chaque étape du processus.

