Vi lever ofte et hektisk liv og skal jonglere med en travl kalender: forretningsmøder, vigtige møder uden for kontoret, fester, fødselsdage, jubilæer og så fritidsaktiviteter. For at styre dette komplicerede net af aktiviteter er man i stigende grad afhængig af online-software, dvs. online-dagbøger eller -kalendere.

En online-agenda er bekvem og praktisk af flere grunde:

Den kan tilgås fra et hvilket som helst sted og en hvilken som helst enhed, så der er ingen grund til at bære rundt på en til tider voluminøs genstand hele tiden;

Den kan opdateres og holdes opdateret ved at forbinde den med andre programmer;

Den kan deles med andre mennesker online eller offline via private netværk og Bluetooth.

Udvalget af gratis onlinekalendere er i dag meget stort. De fleste online e-mailtjenester tilbyder en integreret kalender (Gmail, Apple Calendar, Microsoft Calendar). Men andre 'kalendere' som Facebook, iCal osv. bruges ofte sideløbende.

Takket være Doodle kan du integrere dine forskellige onlinekalendere og bruge de oplysninger, der er registreret i hver af dem, og som altid opdateres i realtid, til at planlægge nye begivenheder med Doodles afstemningssystem.

Forbind dine onlinekalendere med Doodle

Takket være kalenderforbindelsesfunktionen kan du forbinde mere end én online dagbog til din Doodle-konto. Onlinekalendere, der er forbundet på denne måde, bliver automatisk synkroniseret af Doodle og er dermed altid opdaterede. Hvordan forbinder du din onlinekalender? Log ind på din Doodle-profil - hvis du ikke har en endnu, tager det kun et par sekunder at gøre det - og gå til sektionen 'Kalendere'. Vælg den kalender, du vil forbinde, fra listen.

Hvis du ikke bruger Google Calendar, Apple Calendar eller Microsoft Calendar, kan du forbinde din online-kalender gratis via URL (ICS-link). Afhængigt af hvilken tjeneste du bruger, finder du ICS-linket i afsnittet 'kalender' i din e-mailtjeneste.

Når du har tilsluttet din kalender, kan du se dine aftaler direkte i kalendervisningen. Det betyder, at hver gang du skal åbne en afstemning, planlægge en begivenhed eller deltage i en undersøgelse, som du er blevet inviteret til, behøver du ikke at tjekke din onlinekalender, da de begivenheder, der tidligere er indtastet i din kalender, automatisk vil blive vist i Doodle-kalenderen. Det er selvfølgelig kun dig, der kan se dit skema, og ingen andre.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Ændring af indstillingerne for en allerede tilsluttet onlinekalender

I kontrolpanelet på din profil under 'Kalendere' finder du en oversigt over de online-agendaer, der hidtil har været forbundet, og du kan få adgang til ændringerne. Hvis du ønsker at afbryde forbindelsen til en tidligere tilsluttet kalender, skal du blot klikke på "afbryd forbindelsen" ud for den onlinekalender, du ønsker at afbryde forbindelsen til, og bekræfte.