Simplifique suas tarefas com uma agenda online

O segredo para manter-se sempre organizado e estar a par das tarefas do dia, sem se preder no mar de informação que somos constantemente expostos diariamente, é ter uma agenda atualizada e sempre as mãos. E nos dias de hoje a melhor forma de atualizar uma agenda e ter uma agenda online. Quando trabalhamos no computador temos a opção de “copiar e colar”, e repetir um evento várias vezes sem precisar escrever individualmente no calendário e agenda. São essas as vantagens da agenda eletrônica online, tarefas simples podem ser facilmente automatizadas. Vários provedores oferecem agendas grátis, basta escolher sua preferida.

Claro que nem sempre carregamos uma agenda, porém sempre temos no bolso o celular. Uma agenda online pode ser acessada aonde estiver, uma vez conectado na internet. Celulares smartphone e tables oferecem essa facilidade, e com poucos cliques você pode atualizar sua agenda online quando não estiver no escritório ou em casa.

Apesar de cada vez mais se ter a facilidade de conectar a internet, as vezes não é possível. Aplicativo para Android e iPhone permite que acesse sua agenda e, uma vez conectado, toda a informação é sincronizada entre suas outras plataformas.

Aplicativo Doodle – use suas agendas online acessível do celular

Com Doodle você pode baixar o aplicativo para iOs e Android, e ter acesso a sua agenda online e calendário aonde estiver. Responda à enquetes encontre o melhor horário para marcar uma reunião e faça um agendamento online com seus colegas de trabalho, amigos e familiares diretamente do seu celular.

Para baixar o aplicativo terá que criar uma conta com Doodle. Você tem a opção de ir a sua administração de conta e clicar no ícone Apps, como demonstrado a imagem abaixo.

Acesse o site do Doodle diretamente do seu smartphone ou tablet para baixar o aplicativo. Escolha uma das duas opções, Android ou iPhone. Alternativamente vá até as lojas da Google Play ou Apple Store e pesquise pelo aplicativo Doodle e instale diretamente. Uma vez baixado o arquivo basta integrar suas agendas online com sua conta do Doodle.

Reduza o volume de e-mails com agendamento online pelo Doodle MeetMe

Uma das outras vantagens de ter uma agenda online, são as opções de compartilhamento. Caso possua uma agenda e queira disponibilizar a visualização aos seus colegas de trabalho, com Doodle terá a função de agendamento online com MeetMe. Seus colegas bastam ter acesso a sua agenda online compartilhada, escolher os melhores horário para marcar um encontro e preencher o espaço livre. Um e-mail de confirmação será enviado para ambas as parte e, caso aceite, o encontro estará marcado. Simples método de agendamento que economiza e-mails e telefonemas seguido por consulta na sua agenda.

Este sistema de agendamento online é ideal para professores que possuem muitos alunos, uma ótima forma de reduzir o volume de e-mails. Para definir na sua agenda Doodle quando tem tempo para encontrar alunos, e os prerrequisitos que eles devem atender quando agendam um encontro, vá ate sua página MeetMe, e defina no campo “goodtoknow” as informações para seus visitantes.