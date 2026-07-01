Vi lever ofta ett hektiskt liv och måste alla jonglera med ett fullspäckat schema: affärsmöten, viktiga möten utanför kontoret, fester, födelsedagar, årsdagar och fritidsaktiviteter. För att hantera detta komplicerade nätverk av aktiviteter förlitar vi oss alltmer på programvara på nätet, nämligen online-dagböcker eller kalendrar.

En agenda online är bekväm och praktisk av flera skäl:

Man kan komma åt den varifrån som helst och från vilken enhet som helst, så man behöver inte bära med sig en ibland skrymmande sak hela tiden;

Den kan uppdateras och hållas aktuell genom att koppla den till andra program;

Den kan delas med andra personer online eller offline via privata nätverk och Bluetooth.

Utbudet av kostnadsfria onlinekalendrar är numera verkligen stort. De flesta e-posttjänster online erbjuder en inbyggd kalender (Gmail, Apple Kalender, Microsoft Kalender). Men andra ”kalendrar”, såsom Facebooks, iCal osv., används ofta parallellt.

Med Doodle kan du integrera dina olika onlinekalendrar och använda den information som finns lagrad i var och en av dem – som alltid uppdateras i realtid – för att planera nya evenemang med Doodles omröstningssystem.

Koppla dina onlinekalendrar till Doodle

Med kalenderanslutningsfunktionen kan du koppla samman flera onlinekalendrar med ditt Doodle-konto. Onlinekalendrar som kopplas samman på detta sätt synkroniseras automatiskt av Doodle och är därmed alltid uppdaterade. Hur kopplar du samman din onlinekalender? Logga in på din Doodle-profil – om du inte har en ännu tar det bara några sekunder att skapa en – och gå till avsnittet ”Kalendrar”. Välj den kalender du vill ansluta från listan.

Om du inte använder Google Kalender, Apple Kalender eller Microsoft Kalender kan du ansluta din onlinekalender gratis via en URL (ICS-länk). Beroende på vilken tjänst du använder hittar du ICS-länken som du ska klistra in i det avsedda fältet under avsnittet ”kalender” i e-posttjänsten.

När din kalender är ansluten kommer du att kunna se ditt schema direkt i kalendervyn. Det innebär att varje gång du öppnar en omröstning, planerar ett evenemang eller deltar i en enkät som du har blivit inbjuden till behöver du inte kolla din onlinekalender, eftersom de händelser som tidigare har lagts in i din kalender automatiskt visas i Doodles kalender. Naturligtvis är det bara du som kan se ditt schema, ingen annan.

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Ändra inställningarna för en redan ansluten onlinekalender

På kontrollpanelen i din profil, återigen under ”Kalendrar”, hittar du en översikt över de onlinekalendrar som hittills har kopplats samman, och där kan du göra ändringar. Om du vill koppla bort en tidigare ansluten agenda behöver du bara klicka på ”Koppla bort” bredvid den onlineagenda du vill koppla bort och bekräfta.