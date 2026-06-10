A menudo llevamos una vida agitada, y cada uno de nosotros tiene que hacer malabarismos con una apretada agenda: reuniones de trabajo, reuniones importantes fuera de la oficina, fiestas, cumpleaños, aniversarios y luego actividades de ocio. Para gestionar este complicado entramado de actividades, cada vez se confía más en el software online, es decir, en las agendas o calendarios online.

Una agenda online es cómoda y práctica por varias razones:

Se puede acceder a ella desde cualquier lugar y dispositivo, por lo que no es necesario llevar siempre encima un objeto a veces voluminoso;

Puede actualizarse, y mantenerse al día, conectándola a otros programas;

Se puede compartir con otras personas online u offline a través de redes privadas y Bluetooth.

La elección de una agenda online gratuita es hoy en día muy amplia. La mayoría de los servicios de correo electrónico online ofrecen una agenda integrada (Gmail, Apple Calendar, Microsoft Calendar). Sin embargo, a menudo se utilizan en paralelo otros "calendarios" como Facebook, iCal, etc.

Gracias a Doodle, puedes integrar tus distintos calendarios online y utilizar la información registrada en cada uno de ellos, que siempre se actualizará en tiempo real, para planificar nuevos eventos con el sistema de encuestas de Doodle.

Conecta tus agendas online a Doodle

Gracias a la función de conexión de agendas, puedes conectar más de una agenda online a tu cuenta Doodle. Las agendas online conectadas de este modo serán sincronizadas automáticamente por Doodle y, por tanto, estarán siempre actualizadas. ¿Cómo conectar tu agenda online? Accede a tu perfil de Doodle -si aún no tienes uno, sólo te llevará unos segundos hacerlo- y ve a la sección "Calendarios". Elige de la lista el calendario al que quieres conectarte.

Si no utilizas Google Calendar, Apple Calendar o Microsoft Calendar, puedes conectar gratuitamente tu calendario online a través de la URL (enlace ICS). Dependiendo del servicio que utilices, encontrarás el enlace ICS en el espacio habilitado en la sección "calendario" de tu servicio de correo electrónico.

Una vez que hayas conectado tu calendario, podrás ver tus citas directamente en la vista del calendario. Esto significa que cada vez que vayas a abrir una encuesta, planificar un evento o participar en una encuesta a la que hayas sido invitado, no necesitarás consultar tu calendario online, ya que los eventos introducidos previamente en tu calendario se mostrarán automáticamente en el calendario de Doodle. Por supuesto, sólo tú podrás ver tu calendario y nadie más.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

Cambiar la configuración de una agenda online ya conectada

En el panel de control de tu perfil, en "Calendarios", encontrarás un resumen de las agendas online que se han conectado hasta el momento y podrás acceder a los cambios. Si deseas desconectar una agenda previamente conectada, sólo tienes que hacer clic en "desconectar" junto a la agenda online que deseas desconectar y confirmar.