Tanto para la universidad como para cualquier tipo de trabajo es imprescindible tener una agenda en la que recoger todas las tareas y reuniones o incluso las quedadas con amigos y familiares. Para ello, nada mejor que tener una agenda online en la que poder consultar desde cualquier lugar todos los compromisos del día a día. Ya sea con un ordenador portátil o un smartphone con conexión a Internet, podrá disponer de su agenda online y gratis esté donde esté.

¿Qué herramientas le ofrece Doodle para crear su agenda gratis?

Doodle le da dos opciones para que pueda configurar su propia agenda. Incluir sus citas familiares o profesionales o acordar reuniones de trabajo. Por un lado, podrá configurar su propio calendario y así tendrá su agenda o planning semanal de modo que tenga ordenados por días y horas todas las actividades que tiene. Por otra parte tendrá la posibilidad de acordar una cita o reunión con alguno de sus contactos a través de la opción MeetMe.

Cómo configurar su agenda gratis en Doodle

Una vez conozca qué opciones tiene a su alcance es muy fácil crear su propia agenda web. Tendrá a su disposición su agenda permanente al alcance de un clic y con la agenda de Doodle, podrá sincronizar todas sus otras agendas que ya use con otros servicios de mensajería como Google Calendar, iCloud o Outlook entre otros. De modo que no sólo las citas de sus agendas con estos proveedores se volcarán íntegramente, sino que además podrán unirse.

No necesitará estar consultando cada agenda online que tiene asociada a cada correo, sino que todos sus compromisos se unirán en una sola aplicación. Ya no hay que separar la agenda familiar de la de los compromisos laborales. De esta forma podrá ver si ya tienen un espacio reservado, no teniendo que cancelar ninguna de sus reuniones. Tampoco deberá estar atento a mirar en cada agenda online para ver si tiene una determinada hora libre década vez que tenga que acordar una nueva cita.

¡Obtenga ya su agenda web con Doodle!

Tener una sola agenda online le proporcionará rapidez y comodidad para gestionar sus citas y compromisos. Lo primero que tendrá que hacer es seleccionar con cuál de sus calendarios quiere sincronizar su agenda web: Google, iCloud, iCal, Outlook…