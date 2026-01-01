¿Estás listo para empezar?
Doodle funciona a la perfección con las herramientas que utilizas a diario
Webex by Cisco
Impulsa tu día de trabajo híbrido con videoconferencias libres de contratiempos.
Zoom
Añade automáticamente enlaces de vídeo de Zoom a las reuniones virtuales que programes con Doodle.
Zapier
Miles de opciones de integración para conectar Doodle con las herramientas que utilizas.
Microsoft Teams
Genera enlaces de conferencias automáticamente y simplifica la programación de reuniones.
Google Meet
Añade automáticamente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales que programes con Doodle.
Microsoft Exchange online
Añade Doodle a tu correo electrónico y calendario para programar tu día con facilidad.
Google Calendar
Obtén una vista clara de tu día y sincroniza todos tus eventos automáticamente.
Microsoft Office 365
Lleva Doodle a tu oficina, ahorra tiempo y trabaja a tu manera.
Aplicación para Android
La aplicación Android de Doodle no está disponible actualmente, ya que estamos creando una mejor experiencia móvil. Mientras tanto, nuestro sitio web móvil totalmente optimizado le permite programar y gestionar reuniones en cualquier momento y lugar, sin necesidad de aplicación.
Aplicación para iPhone
La aplicación para iPhone de Doodle no está disponible actualmente, ya que estamos trabajando en la creación de una experiencia móvil nueva y mejorada. Mientras tanto, puedes gestionar tu horario sobre la marcha a través de nuestro sitio web móvil totalmente optimizado, sin necesidad de descarga.