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¿Estás listo para empezar?

Doodle funciona a la perfección con las herramientas que utilizas a diario

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Webex by Cisco

Impulsa tu día de trabajo híbrido con videoconferencias libres de contratiempos.

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Zoom

Añade automáticamente enlaces de vídeo de Zoom a las reuniones virtuales que programes con Doodle.

Zapier Logo
Zapier

Miles de opciones de integración para conectar Doodle con las herramientas que utilizas.

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Microsoft Teams

Genera enlaces de conferencias automáticamente y simplifica la programación de reuniones.

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Google Meet

Añade automáticamente enlaces de vídeo a las reuniones virtuales que programes con Doodle.

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Microsoft Exchange online

Añade Doodle a tu correo electrónico y calendario para programar tu día con facilidad.

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Google Calendar

Obtén una vista clara de tu día y sincroniza todos tus eventos automáticamente.

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Microsoft Office 365

Lleva Doodle a tu oficina, ahorra tiempo y trabaja a tu manera.

Android App Icon
Aplicación para Android

La aplicación Android de Doodle no está disponible actualmente, ya que estamos creando una mejor experiencia móvil. Mientras tanto, nuestro sitio web móvil totalmente optimizado le permite programar y gestionar reuniones en cualquier momento y lugar, sin necesidad de aplicación.

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Aplicación para iPhone

La aplicación para iPhone de Doodle no está disponible actualmente, ya que estamos trabajando en la creación de una experiencia móvil nueva y mejorada. Mientras tanto, puedes gestionar tu horario sobre la marcha a través de nuestro sitio web móvil totalmente optimizado, sin necesidad de descarga.