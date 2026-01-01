अक्सर व्यस्त जीवन जीते हुए, हम में से प्रत्येक को एक व्यस्त कार्यक्रम संभालना पड़ता है: व्यापारिक बैठकें, कार्यालय के बाहर महत्वपूर्ण बैठकें, पार्टियाँ, जन्मदिन, सालगिरह, और फिर मनोरंजक गतिविधियाँ। इन जटिल गतिविधियों के जाल को प्रबंधित करने के लिए, हम तेजी से ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर, यानी ऑनलाइन डायरी या कैलेंडर पर निर्भर होते जा रहे हैं।

एक ऑनलाइन एजेंडा कई कारणों से सुविधाजनक और व्यावहारिक है:

इसे किसी भी स्थान और डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए हमेशा एक कभी-कभी भारी वस्तु साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है।

इसे अन्य प्रोग्रामों से जोड़कर अपडेट किया जा सकता है, और अद्यतित रखा जा सकता है;

इसे निजी नेटवर्क और ब्लूटूथ के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सकता है।

आजकल मुफ्त ऑनलाइन प्लानर के विकल्प वास्तव में बहुत व्यापक हैं। अधिकांश ऑनलाइन ईमेल सेवाएँ अंतर्निर्मित कैलेंडर प्रदान करती हैं (Gmail, Apple Calendar, Microsoft Calendar)। हालांकि, फेसबुक, iCal आदि जैसे अन्य "calendars" अक्सर समानांतर रूप से उपयोग किए जाते हैं।

Doodle के साथ आप अपने विभिन्न ऑनलाइन कैलेंडर को एकीकृत कर सकते हैं और उनमें दर्ज जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, जो Doodle पोलिंग सिस्टम के साथ नए कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए हमेशा वास्तविक समय में अपडेट रहती है।

अपने ऑनलाइन एजेंडा को Doodle से कनेक्ट करें

कैलेंडर कनेक्शन सुविधा के साथ आप अपने Doodle खाते से एक से अधिक ऑनलाइन डायरी कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार कनेक्ट की गई ऑनलाइन एजेंडों को Doodle स्वचालित रूप से सिंक्रनाइज़ करेगा और वे हमेशा अप-टू-डेट रहेंगी। अपनी ऑनलाइन एजेंडा कैसे कनेक्ट करें? अपने Doodle प्रोफ़ाइल में लॉग इन करें—यदि आपके पास अभी तक एक नहीं है, तो इसे बनाने में आपको केवल कुछ सेकंड लगेंगे—और "Calendars" अनुभाग पर जाएँ। सूची से उस कैलेंडर का चयन करें जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं।

यदि आप Google Calendar, Apple Calendar या Microsoft Calendar का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप URL (ICS लिंक) के माध्यम से अपना ऑनलाइन कैलेंडर मुफ्त में कनेक्ट कर सकते हैं। आप जिस सेवा का उपयोग करते हैं, उसके आधार पर आपको ईमेल सेवा के "calendar" अनुभाग में दिए गए स्थान में पेस्ट करने के लिए ICS लिंक मिलेगा।

एक बार आपका कैलेंडर कनेक्ट हो जाने पर, आप कैलेंडर व्यू पर सीधे अपना शेड्यूल देख सकेंगे। इसका मतलब है कि हर बार जब आप कोई पोल खोलने, कोई कार्यक्रम योजना बनाने या उस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए जाते हैं जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है, तो आपको अपना ऑनलाइन कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके कैलेंडर में पहले दर्ज किए गए कार्यक्रम स्वचालित रूप से Doodle के कैलेंडर पर दिखाई देंगे। बेशक, केवल आप ही अपना शेड्यूल देख पाएंगे और कोई और नहीं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

पहले से जुड़ी हुई ऑनलाइन एजेंडा की सेटिंग्स बदलें

आपकी प्रोफ़ाइल के कंट्रोल पैनल पर, फिर से "Calendars," के अंतर्गत, आपको अब तक कनेक्ट की गई ऑनलाइन एजेंडों का एक अवलोकन मिलेगा, और आप परिवर्तनों को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप पहले से जुड़े किसी एजेंडा को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बस उस ऑनलाइन एजेंडा के बगल में "disconnect" पर क्लिक करें और पुष्टि करें।