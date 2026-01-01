इनबाउंड मीटिंग्स, निष्पक्ष रूप से बँटी हुई। मैन्युअल समन्वय की ज़रूरत नहीं।

टीम बुकिंग पेज योग्य टीम सदस्यों के बीच मीटिंग्स स्वचालित रूप से वितरित करते हैं। सबसे कम हाल ही में असाइन किए गए सदस्य को अगली मीटिंग मिलती है। रद्द की गई मीटिंग्स रोटेशन में नहीं गिनती जातीं। एडमिन एक बार नियम निर्धारित करते हैं। फिर Doodle हर बुकिंग को संभालता है।