मानव-प्रथम। एआई-समर्थित।
मिलिए अपने समय के साथी से
Doodle आपकी टीम के कैलेंडर को जोड़ता है, बैठकों का स्वचालित रूप से समन्वय करता है, और आपके लोगों को बेहतरीन काम करने के लिए आवश्यक समय की रक्षा करता है।
आप इरादा निर्धारित करते हैं। Doodle बाकी सब संभालता है।
अपने कैलेंडर कनेक्ट करें
Doodle Outlook, Google और Apple में एक साथ काम करता है। आपकी टीम के समय की एक संपूर्ण तस्वीर। कोई छूटी हुई जानकारी नहीं, कोई दोहरी बुकिंग नहीं।
हमें बताएं कि आप कैसे काम करते हैं।
अपने फोकस घंटे, मीटिंग की सीमाएँ और बफ़र समय निर्धारित करें। Doodle आपकी लय को सीखता है और उसका सम्मान करता है। आपके और आपकी टीम के हर सदस्य के लिए।
हम आपके लिए समय बनाएँगे और निकालेंगे।
मीटिंग्स सेकंडों में हो जाती हैं। इनबाउंड रिक्वेस्ट्स सही व्यक्ति तक पहुँच जाती हैं। फोकस समय बरकरार रहता है। आप अपना समय काम करने में लगाते हैं, व्यवस्था करने में नहीं।
आपकी टीम जितना ज़्यादा Doodle का इस्तेमाल करती है, समन्वय उतना ही स्मार्ट होता जाता है।
विशेषताएँ
यह कैसे काम करता है
आपकी टीम द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कैलेंडर में एक ही उपलब्धता परत
Doodle सभी कैलेंडर के व्यस्त संकेतों को एकत्रित करता है और उन पर आपके सुरक्षा नियम लागू करता है। किसी भी कैलेंडर में व्यस्त होने का मतलब हर जगह व्यस्त होना है। सेटअप के बाद किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।
आपका दिन कार्यों की एक श्रृंखला है, व्यस्त समय-स्लॉट्स का कैलेंडर नहीं।
Day Flow आपके समय को एक निरंतर टाइमलाइन के रूप में प्रस्तुत करता है: बैठकें, कार्य और बफ़र क्षेत्र एक ही दृश्य में। संदर्भात्मक क्रियाएँ इनलाइन होती हैं। आपको हमेशा पता रहता है कि अगला क्या है और आपके पास कितना समय है।
एक क्लिक में अपनी उपलब्धता साझा करें
Doodle ऑनबोर्डिंग के दौरान आपका व्यक्तिगत बुकिंग पेज बनाता है। कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं। यह आपकी वास्तविक समय की उपलब्धता दिखाता है, हर कैलेंडर का सम्मान करता है, और पहले दिन से ही साझा करने के लिए तैयार है।
इनबाउंड मीटिंग्स, निष्पक्ष रूप से बँटी हुई। मैन्युअल समन्वय की ज़रूरत नहीं।
टीम बुकिंग पेज योग्य टीम सदस्यों के बीच मीटिंग्स स्वचालित रूप से वितरित करते हैं। सबसे कम हाल ही में असाइन किए गए सदस्य को अगली मीटिंग मिलती है। रद्द की गई मीटिंग्स रोटेशन में नहीं गिनती जातीं। एडमिन एक बार नियम निर्धारित करते हैं। फिर Doodle हर बुकिंग को संभालता है।
थ्रेड्स में नहीं, सेकंड में निर्धारित
प्रतिभागी और अवधि दर्ज करें। Doodle सर्वश्रेष्ठ पारस्परिक समय-स्लॉट ढूंढता है और एक ही क्रिया में बुक कर देता है। जब कोई उपलब्धता नहीं होती, तो यह स्वचालित रूप से एक ग्रुप पोल सामने लाता है।
ईमेल श्रृंखला के बिना सहमति प्राप्त करें
ग्रुप पोल प्रतिभागियों को प्रस्तावित समयों पर अपनी सुविधा से वोट देने देते हैं। यह अलग-अलग टूल, संगठनों और समय क्षेत्रों में काम करता है। एक लिंक साझा करें। जवाब पाएँ।
प्रतिरक्षा प्रणाली वाला आपका कैलेंडर
अपनी मीटिंग के घंटे, बफ़र ज़ोन और दैनिक सीमाएँ एक बार सेट करें। Doodle इन्हें स्वचालित रूप से लागू करता है। जब कोई सुरक्षित समय में बुकिंग करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम इसे संभाल लेता है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
अपने संगठन भर के लोगों से जुड़ें और संवाद करें
अपने संगठन में किसी को भी जल्दी खोजें और उनसे जुड़ें। भूमिका और स्थान के अनुसार फ़िल्टर करें और डायरेक्ट मैसेज या वीडियो कॉल के माध्यम से तुरंत संपर्क करें।
उन उपकरणों के साथ काम करता है जो आपकी टीम पहले से ही उपयोग करती है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अधिकांश टीमें 15 मिनट से भी कम समय में चालू हो जाती हैं। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, अपनी प्राथमिकताएँ सेट करें, अपना बुकिंग पेज साझा करें। व्यक्तिगत और टीम स्तरों के लिए किसी आईटी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।