समय जो बेहतर रोगी देखभाल को संभव बनाता है
हेल्थकेयर प्रैक्टिस हर साल समन्वय में हज़ारों घंटे गँवा देती हैं। तय करें कि मरीज़ों, प्रदाताओं और विभागों के बीच आपकी प्रैक्टिस कैसे काम करेगी, ताकि वे घंटे बचें जिनमें आपकी टीम सार्थक देखभाल दे सके।
शीर्ष संस्थानों की क्लिनिकल प्रैक्टिस और हेल्थ सिस्टम्स का भरोसा
हमारा समाधान
समय डिज़ाइन करें मरीज़ की देखभाल के इर्द-गिर्द
इस तरह डिज़ाइन करें कि आपकी प्रैक्टिस प्रदाताओं, कर्मचारियों और मरीजों के बीच समय की सुरक्षा और साझाकरण कैसे करे, ताकि सार्थक देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
स्विट्ज़रलैंड में निर्मित, भरोसा हर जगह
गोपनीयता कोई फ़ीचर नहीं है। यह बुनियाद है। SOC 2 से HIPAA तक, Doodle उन मानकों को पूरा करता है जो आपका संगठन माँगता है — क्योंकि परिवेशीय बुद्धिमत्ता के लिए डेटा पर पूरा भरोसा ज़रूरी है।
परिणाम
स्वास्थ्य देखभाल के लिए Doodle
अपनी पूरी प्रैक्टिस में मरीज़ों का फ़्लो देखें
प्रदायक, कमरे और उपकरण अक्सर अलग-अलग प्रणालियों में रहते हैं। Doodle उपलब्धता को एक ही स्पष्ट दृश्य में लाता है ताकि निर्णय पूरी तस्वीर के साथ लिए जा सकें।
क्लाइंट के साथ बीतने वाले देखभाल-समय की रक्षा करें
अपॉइंटमेंट्स, चार्टिंग और तत्काल अनुरोधों के बीच प्रदाता का समय जल्दी भर जाता है। Doodle उन घंटों की रक्षा करता है जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि देखभाल समन्वय के साथ प्रतिस्पर्धा न करे।
आपकी पूरी प्रैक्टिस में जुड़ा हुआ समय
परामर्श, रेफरल, बहु-प्रदाता मुलाकातें, शिफ्ट कवरेज। Doodle प्रदाताओं, स्थानों और प्रणालियों के बीच समन्वय का प्रबंधन करता है, जिससे आपकी टीम मरीजों पर केंद्रित रह सके।
स्वास्थ्य देखभाल में हर भूमिका के लिए डिज़ाइन किया गया
चिकित्सक और प्रदाता
क्लिनिकल समय की रक्षा करें, फॉलो-अप को स्वचालित करें, और मरीजों को स्वयं परामर्श और टेलीहेल्थ विज़िट बुक करने दें।
रोगी पहुँच और समय-निर्धारण
इनबाउंड अनुरोध सही प्रदाता तक पहुँचाएँ, बार-बार का संपर्क घटाएँ, और मरीज़ों को जल्दी देखने में मदद करें।
प्रैक्टिस प्रबंधक
स्थानों में प्रदाताओं को संरेखित करें और उपलब्धता की स्पष्ट दृश्यता के साथ संतुलित केसलोड बनाए रखें।
विशेषज्ञता एवं शल्यचिकित्सा अनुसूचक
समय और क्षमता के साझा दृष्टिकोण के साथ ऑपरेटिंग रूम, इमेजिंग, लैब और बहु-प्रदाता प्रक्रियाओं का समन्वय करें।
रोगी और देखभाल करने वाले
स्पष्ट और सुरक्षित स्व-सेवा विकल्पों के माध्यम से विज़िट, फॉलो-अप और समूह सत्रों का अनुरोध करें।
एक मेडिकल गैर-लाभकारी संस्था ने विभिन्न संस्थानों और समय क्षेत्रों में लीड टाइम कैसे कम किया
वैश्विक उद्यमों से लेकर बढ़ते संगठनों तक, टीमें समय निकालने, एकाग्रता की रक्षा करने, और सार्थक सहयोग के लिए जगह बनाने हेतु Doodle का उपयोग करती हैं।
9 महीने
पहले से तय बैठकें — डॉक्टरों और शिक्षकों के लिए
स्पष्ट दृश्य
एक ही जगह, सभी आगामी बैठकों का
कम लीड समय
शेड्यूल करने में 3 महीने तक की कमी
"समूह के लिए शेड्यूलिंग सबसे तकलीफ़देह कामों में से एक थी... तो अभी यह सबसे बड़े सुधारों में से एक है — बहुत सारी बर्बादी हटाकर प्रक्रिया में मूल्य जोड़ता है।"