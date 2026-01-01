समय जो बेहतर रोगी देखभाल को संभव बनाता है

हेल्थकेयर प्रैक्टिस हर साल समन्वय में हज़ारों घंटे गँवा देती हैं। तय करें कि मरीज़ों, प्रदाताओं और विभागों के बीच आपकी प्रैक्टिस कैसे काम करेगी, ताकि वे घंटे बचें जिनमें आपकी टीम सार्थक देखभाल दे सके।