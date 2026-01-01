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जब समय को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, टीमें बेहतर परिणाम देती हैं

प्रौद्योगिकी कंपनियों में, मैट्रिक्स वाली टीमों को त्वरित समन्वय की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे टीमें विभिन्न कार्यक्षेत्रों, समय क्षेत्रों और उपकरणों में बढ़ती हैं, खराब रूप से डिज़ाइन किए गए समय की लागत चुपचाप बढ़ती जाती है। स्टैंड-अप्स की संख्या बढ़ जाती है। संदर्भ स्विच एकत्र हो जाते हैं। रोडमैप को आगे बढ़ाने वाला काम बचे हुए समय में दब जाता है। Doodle आपके संगठन के समय के उपयोग में उद्देश्य लाता है। निर्माण करने वालों के लिए एकाग्रता की रक्षा करता है। संरेखण की आवश्यकता वाले लोगों को जोड़ता है। उन निर्णयों को लेने के लिए समय बनाता है जो वास्तव में उत्पादों को आगे बढ़ाते हैं।