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ग्रुप पोल

सही लोग, सही समय पर। हर बार।

एक नया Doodle बनाएँ

अपने अगले शानदार सहयोग के लिए सही समय जल्दी खोजने के लिए Doodle का उपयोग करें।

अवधि

बार-बार की बातचीत यहीं खत्म

  • Doodle के साथ

    एक ईमेल या संदेश भेजें और सभी की प्रतिक्रिया एक ही जगह प्राप्त करें।

  • Doodle के बिना

    समय सुझाने वाले 30 ईमेल भेजें और जवाब जुटाने की कोशिश में उलझ जाएँ।

प्रत्येक Doodle पोल मुझे एक घंटा बचाता है। महीने में 20 कार्यक्रमों की योजना बनाते समय यह बहुत बड़ा होता है।

– Michael D
मालिक और नेतृत्व कोच, निजी क्षेत्र

यह कैसे काम करता है

एक पोल शुरू करें और आप वह बैठक बुक कर लेंगे

ग्रुप पोल आपको लोगों को समय के कुछ विकल्प भेजने और यह देखने की सुविधा देते हैं कि आपके कार्यक्रम के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है।

1. इसे सेट करें

कुछ संभावित समय चुनें, फिर एजेंडा, स्थान या वीडियो मीटिंग लिंक जैसे विवरण जोड़ें।

2. किसी को भी आमंत्रित करें

एक लिंक साझा करें। कोई भी वोट कर सकता है, इसके लिए Doodle खाते की ज़रूरत नहीं।

3. जवाबों पर नज़र रखें

जानें कि किसने जवाब दिया, रिमाइंडर भेजें और मीटिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय सामने आते हुए देखें।

4. बुक करें

जीतने वाले समय की पुष्टि करें, और Doodle हर जवाब देने वाले को अपने आप कैलेंडर निमंत्रण भेज देता है।

कंपनियाँ Doodle का इस्तेमाल करती हैं अपनी हर शेड्यूलिंग ज़रूरत के लिए।

विशेषताएँ

यह कैसे काम करता है

  • बनाने में आसान। प्रतिक्रियाएँ पाने में आसान।

    एक पोल बनाएँ, भेजें और मिनटों में प्रतिक्रिया प्राप्त करें। बुकिंग जितनी सरल हो सकती है, उतनी ही सरल है।

  • डेडलाइन और रिमाइंडर के साथ इसे बुक करें

    उन टालने वाले लोगों को भी जवाब देने पर लाइए। ऑटोमैटिक रिमाइंडर चालू करें या समयसीमा तय करें, ताकि सबके पसंदीदा समय आपको मिल जाएँ।

  • हर बैठक को सफलता के लिए तैयार करें

    स्वचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक, सभी प्रतिभागियों को कैलेंडर निमंत्रण, और भी बहुत कुछ। Doodle के साथ, हर बैठक तुरंत शुरू होने के लिए तैयार है।

क्या आपको 10 से ज़्यादा समय स्लॉट चाहिए?

मूल्य निर्धारण देखें

उपयोग के तरीके

कार्य बैठकें बुक करने का सबसे तेज़ तरीका

ग्रुप पोल जल्दी से शेड्यूलिंग का काम निपटा देते हैं।

उनके ओवर-बुक किए गए कार्यक्रमों के बजाय बड़े एजेंडे को संभालें।

अपनी अगली कार्य बैठक मिनटों में बुक करें

कुछ ही मिनटों में अपना पहला ग्रुप पोल सेट करें और उत्पादक काम शुरू करें।

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