यह कैसे काम करता है

एक पोल शुरू करें और आप वह बैठक बुक कर लेंगे

ग्रुप पोल आपको लोगों को समय के कुछ विकल्प भेजने और यह देखने की सुविधा देते हैं कि आपके कार्यक्रम के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है।