मुख्य सामग्री पर जाएँ

1:1

अपना समय चुनें। एक व्यक्ति चुनें। इसे अपने कैलेंडर में डालें।

Doodle के साथ अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स और 1:1 मीटिंग्स जल्दी से शेड्यूल करें।

अभी आज़माएँ

इसे एक बार भेजें। इसे बुक करवाएँ।

  • Doodle के साथ

    अपने समय चुनें और उस व्यक्ति को यह चुनने दें कि उनके लिए क्या उपयुक्त है।

  • Doodle के बिना

    अलग-अलग विकल्पों के साथ 30 ईमेल भेजें, और जब कोई समय बुक हो जाए तो फ़ॉलो-अप करना भूल जाएँ।

यह कैसे काम करता है

मिलना आसान बनाएँ

Doodle मिलने का समय तय करने में होने वाली बार-बार की बातचीत को खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि बैठकें अधिक उत्पादक होती हैं।

1. किसी को भी 1:1 भेजें

उन्हें Doodle पर साइन अप या शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इसे बनाएँ और अपने मीटिंग पार्टनर को भेज दें।

2. समय की तुलना करें

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें और Doodle में ही अपनी उपलब्धता देखें।

3. विवरण जोड़ें

कार्यसूची, स्थान और अन्य जानकारी के साथ हर बैठक के लिए अपने प्रतिभागियों को तैयार करें।

4. बुक करें

Doodle स्वचालित रूप से उन सभी को कैलेंडर निमंत्रण भेजता है जो ईमेल के साथ प्रतिक्रिया देते हैं।

विशेषताएँ

अपने समय पर ज़्यादा नियंत्रण

  • डबल बुकिंग को समाप्त करें

    अगर सुझाए गए समय पर आपका कैलेंडर भर जाता है, तो Doodle उस विकल्प को अपने-आप हटा देगा, और आपको दोबारा आगे-पीछे नहीं करना पड़ेगा।

  • समय तय करें और उसका भुगतान भी पाएँ

    जब लोग आपके साथ 1:1 समय बुक करते हैं, तो उनसे अपने आप भुगतान प्राप्त करें। Stripe के साथ भुगतान सुरक्षित, भरोसेमंद और कहीं भी उपलब्ध हैं।

  • डेडलाइन और रिमाइंडर के साथ इसे बुक करें

    उन टालने वाले लोगों को भी जवाब देने पर लाइए। ऑटोमैटिक रिमाइंडर चालू करें या समयसीमा तय करें, ताकि सबके पसंदीदा समय आपको मिल जाएँ।

  • हर बैठक को सफलता के लिए तैयार करें

    स्वचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक, सभी प्रतिभागियों को कैलेंडर निमंत्रण, और भी बहुत कुछ। Doodle के साथ, हर बैठक तुरंत शुरू होने के लिए तैयार है।

Doodle 1:1 का उपयोग करके, लैब टीम कुछ ही मिनटों में सैकड़ों निरीक्षणों को शेड्यूल करके काफी समय (कुछ मामलों में पूरे एक महीने) बचाने में सक्षम हुई है।

– Tarran Richardson
पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विशेषज्ञ, UC Davis

उपयोग के तरीके

Doodle 1:1 काम की हर 1:1 मीटिंग के लिए

यह एक सफल सूत्र है। अपने कार्यक्षेत्र की परवाह किए बिना अगले महान सहयोग की शुरुआत करें।

उम्मीदवारों से तेज़ी से मिलें, अपने वर्कफ़्लो में बने रहें।

Doodle में डेटा सुरक्षा

एंटरप्राइज़ के लिए बनी गोपनीयता और सुरक्षा

कुछ सबसे बड़ी कंपनियाँ शेड्यूलिंग के लिए Doodle पर भरोसा करती हैं और उस पर निर्भर हैं

integration-security

आपका कैलेंडर निजी रहता है

हम कभी भी आपके कैलेंडर का कोई भी डेटा अपने सर्वर पर संग्रहीत नहीं करते।

integration-aws

Cyber Verify स्तर 3

AWS कठोर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों और आचार  संहिताओं के तहत अनुपालन के लिए प्रमाणित है।

integration-cloudfare

Cloudflare सुरक्षा

Doodle अतिरिक्त DoS सुरक्षा की एक परत के लिए Cloudflare का उपयोग करता है।

शेड्यूल करने का एक आसान तरीका है

शेड्यूलिंग का काम पहले निपटा लें ताकि आप मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

एक Doodle बनाएँ