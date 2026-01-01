जैसे कोई सहायक आपका कैलेंडर संभाले
Doodle के साथ
अपनी उपलब्धता तय करें, और Doodle से बुकिंग के लिए समय तैयार करवाएँ।
Doodle के बिना
ग्राहकों को मैन्युअल रूप से कई विकल्प ईमेल करें, शेड्यूल की तुलना करने में समय व्यतीत करें।
Doodle एक कार्यकारी सहायक उपकरण की तरह है, जिसे मैं बस टैप करके इस्तेमाल कर लेता हूँ। यह उपयोगकर्ता-अनुकूल है और मुझे अपनी भूमिका के अन्य हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र करता है।
यह कैसे काम करता है
अंततः, अधिक नियंत्रण आपके काम के समय पर
शेड्यूल का तालमेल बिठाने में कम समय लगाएँ और सीधे मिलकर काम पर लग जाएँ।
1. अपने घंटे निर्धारित करें
हर बुकिंग पेज के अपने घंटे हो सकते हैं, ताकि आप लचीले बने रहें।
2. कुछ पावर सेटिंग्स जोड़ें
प्रति दिन बुकिंग की संख्या सीमित करें या बफर समय जोड़ें ताकि आप पर बोझ न पड़े।
3. लिंक प्राप्त करें और साझा करें
और बुकिंग लेना शुरू करने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसे अपने ईमेल हस्ताक्षर में डालें या Slack पर भेज दें।
4. गैर-हाज़िरी को रोकें
बुकिंग पेज उन लोगों को रिमाइंडर भेजेगा जो आपके साथ बुकिंग करते हैं, ताकि वे अपनी बुकिंग न भूलें।
बुकिंग पेज के साथ शिक्षण और प्रशासनिक दोनों कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखें
विशेषताएँ
समय, आपकी शर्तों पर
अपने समय का भुगतान पाएँ
आपका समय बुक करने के लिए ग्राहकों से अपने आप शुल्क लें, ताकि भुगतान हमेशा सही और समय पर हो, वह भी आपकी किसी मेहनत के बिना।
उपलब्धता, आपके नियमों के मुताबिक
बुकिंग पेज आपको कैलेंडर के फैलाव और हमेशा “ड्यूटी पर” रहने से बचाता है। अगर सहकर्मियों को मिलना हो, तो उन्हें अपना पेज भेज दें।
तेज़ी से अधिक बुकिंग प्राप्त करें
ग्राहकों के साथ तालमेल बिठाने के बजाय, आप उन्हें सीधे अपना बुकिंग पेज भेज दें और वे अपनी सुविधा का समय चुन लें।
हमेशा अद्यतित उपलब्धता
बुकिंग पेज सीधे आपके कार्य कैलेंडर से जुड़ जाता है और आपको सबसे सटीक उपलब्धता के लिए अतिरिक्त कैलेंडर जोड़ने की सुविधा देता है।
उपयोग के तरीके
अधिक ग्राहकों को अंदर लाएँ। बिना इसे पूरी तरह से खुला छोड़े।
बुकिंग पेज आपको अधिक बुकिंग दिलाता है और ग्राहकों से जल्दी बात करने में मदद करता है।
उम्मीदवारों से तेज़ी से मिलें, अपने वर्कफ़्लो में बने रहें।
आज ही बुकिंग लेना शुरू करें
कुछ ही मिनटों में अपना बुकिंग पेज सेट करें और अधिक बुकिंग प्राप्त करें।