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समय डिज़ाइन करें ऊँची कीमत वाले क्लाइंट काम के इर्द-गिर्द

क्लाइंट कॉल्स को पुनः निर्धारित करना, तीन टाइमज़ोन में समय का पीछा करना, एक प्रोजेक्ट टीम को समन्वित करना। ये टाइमशीट पर नहीं दिखते, लेकिन इनकी भी लागत होती है। Doodle पृष्ठभूमि में समन्वय करता है ताकि आपकी टीम का बिल योग्य समय क्लाइंट के काम पर केंद्रित रह सके।