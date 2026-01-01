आपकी टीम का अधिक समय क्लाइंट के काम पर। बाकी सब पर कम।
पेशेवर सेवा फर्में हर साल समन्वय संबंधी ओवरहेड में हजारों घंटे खो देती हैं, जो टाइमशीट पर कभी नहीं दिखता। Doodle पृष्ठभूमि में काम करके इसे स्वचालित रूप से समाप्त कर देता है, ताकि आपकी टीम की क्षमता वहीं जाए जहाँ वह सबसे अधिक काम आती है।
90+ देशों की प्रमुख फर्मों का भरोसा
8.1 घंटे
प्रति सप्ताह, प्रति टीम के लिए संरक्षित ध्यान समय
70%
औसतन कम संदर्भ स्विच
4.8 घंटे
प्रति सप्ताह बचाया गया ओवरटाइम
2.9
प्रति सप्ताह कम अनावश्यक बैठकें
चुनौती
पेशेवर सेवा फर्मों के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, हम उन्हें समझते हैं
ऐसे व्यवसाय में जहाँ समय ही उत्पाद है, समन्वय में खोया हर घंटा वह राजस्व है जिसे कभी मान्यता नहीं मिलती।
गैर-बिल योग्य समन्वय उपयोग दरों को कम कर रहा है
परामर्शदाता, वकील और सलाहकार शेड्यूलिंग के प्रशासनिक काम में काफ़ी समय लगाते हैं, जिसका बिल किसी क्लाइंट को नहीं भेजा जा सकता। यह ओवरहेड फर्म के हर व्यक्ति पर जुड़ता जाता है और सीधे यूटिलाइज़ेशन दर में दिखता है।
परियोजना आरंभ विलंब जो राजस्व मान्यता में देरी करता है
आंतरिक विशेषज्ञों और बाहरी ग्राहकों के बीच मैनुअल समन्वय परियोजनाओं के शुरू होने से पहले कई दिनों की देरी पैदा करता है। प्रत्येक दिन की देरी मान्यता प्राप्त राजस्व का अगले महीने में स्थानांतरित होना है।
अकुशल बुकिंग से अव्यवहृत क्षमता
शेड्यूलिंग की अड़चनों से सलाहकारों और परामर्शदाताओं के कैलेंडर में जो खाली जगहें बनती हैं, वे उस क्षमता को दिखाती हैं जिसके लिए फर्म पैसा दे रही है पर उसका उपयोग नहीं कर पा रही। जो इनबाउंड अनुरोध सही व्यक्ति तक तेज़ी से नहीं पहुँचते, वे खोए हुए मौके बन जाते हैं।
उच्च-घर्षण शेड्यूलिंग अनुभवों के कारण ग्राहक ह्रास
खोज और ऑनबोर्डिंग चरण के दौरान धीमी समन्वय प्रक्रिया एक खराब पहली छाप बनाती है। उच्च-घर्षण वाली समय-निर्धारण प्रक्रिया ठीक उसी क्षण ग्राहक संबंधों के सबसे नाजुक होने पर उन्हें टूटने का कारण बनती है।
हमारा समाधान
समय डिज़ाइन करें ऊँची कीमत वाले क्लाइंट काम के इर्द-गिर्द
क्लाइंट कॉल्स को पुनः निर्धारित करना, तीन टाइमज़ोन में समय का पीछा करना, एक प्रोजेक्ट टीम को समन्वित करना। ये टाइमशीट पर नहीं दिखते, लेकिन इनकी भी लागत होती है। Doodle पृष्ठभूमि में समन्वय करता है ताकि आपकी टीम का बिल योग्य समय क्लाइंट के काम पर केंद्रित रह सके।
स्विट्ज़रलैंड में निर्मित, भरोसा हर जगह
गोपनीयता कोई फ़ीचर नहीं है। यह बुनियाद है। SOC 2 से HIPAA तक, Doodle उन मानकों को पूरा करता है जो आपका संगठन माँगता है — क्योंकि परिवेशीय बुद्धिमत्ता के लिए डेटा पर पूरा भरोसा ज़रूरी है।
परिणाम
पेशेवरों के लिए Doodle
समय को ऊँची कीमत वाले क्लाइंट काम के हिसाब से डिज़ाइन करें।
क्लाइंट कॉल दोबारा तय करना, तीन टाइम-ज़ोन में समय ढूँढना, प्रोजेक्ट टीम को एक राय पर लाना। ये टाइमशीट पर नहीं दिखते, पर इनकी कीमत असली होती है। Doodle पर्दे के पीछे समन्वय करता रहता है, ताकि आपकी टीम का समय कमाई वाले काम पर लगे।
ग्राहकों के लिए सही व्यक्ति तक पहुंचना सहज बनाएं।
विश्वास पर आधारित संबंधों में प्रतिक्रियाशीलता मायने रखती है। Doodle ग्राहकों के लिए सही समय पर सही व्यक्ति के साथ समय बुक करना आसान बनाता है, भले ही योजनाएँ बदलें या पुनर्निर्धारण की आवश्यकता हो। कोई रुकावट या देरी नहीं।
अपनी टीम में आने वाला कार्यभार अपने-आप संतुलित करें।
इनबाउंड क्लाइंट अनुरोध, प्रोजेक्ट स्टाफिंग, पार्टनर समन्वय। Doodle आपको अपनी टीम के कार्यभार की दृश्यता प्रदान करता है और आपके द्वारा निर्धारित वास्तविक क्षमता और नियमों के आधार पर अनुरोधों का वितरण करता है।
गहन ग्राहक कार्य के लिए निर्बाध समय की रक्षा करें।
ऊँची कीमत वाले क्लाइंट काम के लिए निर्बाध समय चाहिए। Doodle आपकी तय की गई सीमाओं के आधार पर एकाग्र काम का समय बचाकर रखता है। कोई उसे ओवरराइड करने की कोशिश करे, तो Doodle खुद बीच में आता है और बताता है कि वह व्यक्ति क्यों उपलब्ध नहीं है।
पेशेवर सेवाओं में हर भूमिका के लिए डिज़ाइन किया गया
चाहे आप डिलीवरी चला रहे हों, ग्राहक संबंधों का प्रबंधन कर रहे हों, या फर्म को गतिमान बनाए रख रहे हों, Doodle उस समय की रक्षा करता है जो कमाई करता है और समन्वय को सहज बनाता है।
परामर्शदाता और रणनीतिकार
ग्राहक डिलीवरी के लिए जाने वाले घंटों को अधिकतम करें। बिना किसी अतिरिक्त बोझ के आंतरिक समीक्षाओं और बाहरी ग्राहक बैठकों का समन्वय करें। जब दिन बदलता है, Instant Actions एक टैप में लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करते हैं।
वकील और कानूनी टीमें
अनंत ईमेल थ्रेड्स के बिना क्लाइंट इनटेक, परामर्श और केस समीक्षाएँ सेट करें। एक ही लिंक से उपलब्धता साझा करें। क्लाइंट तुरंत बुक कर सकते हैं। आपका समय उन कामों के लिए सुरक्षित रहता है जिनमें आपका पूरा ध्यान चाहिए।
वित्त एवं परामर्श
बिना बार-बार की जाने वाली देरी के रोडमैप समीक्षा, हितधारकों के समन्वय और स्प्रिंट योजना का समन्वय करें। प्राथमिकताएँ बदलने पर भी आपकी टीम की लय बरकरार रहती है।
परियोजना और वितरण
परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए टीम के सदस्यों, परियोजना संसाधनों और क्लाइंट की समय-सीमाओं को समन्वित करें। शून्य-स्पर्श बैठक निर्माण का मतलब है कि किक-ऑफ तेजी से होते हैं और स्थिति अपडेट डिलीवरी समय में शामिल नहीं होते।
अर्वाडा शहर ने एक बढ़ते हुए शहर की सेवा करने के लिए समन्वय में कैसे सुधार किया
वैश्विक उद्यमों से लेकर बढ़ते संगठनों तक, टीमें समय निकालने, एकाग्रता बनाए रखने, और सार्थक सहयोग के लिए जगह बनाने हेतु Doodle का उपयोग करती हैं।
लगभग 3 घंटे
समन्वय में प्रति सप्ताह बचत
70 व्यक्तियों का प्रशिक्षण
एक पोल के साथ निर्धारित
100k+
सेवा प्राप्त करने वाले निवासी
"पहले मैं मीटिंग शेड्यूल करने के लिए ही समय ब्लॉक कर देता था — सोचिए तो यह बेतुका है। Doodle मुझे वह समय वापस देता है, और लोग इस पर भरोसा करते हैं। यह बस काम करता है।"