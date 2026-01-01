समन्वय करें और समय की रक्षा करें आपके पूरे संस्थान में
फैकल्टी ऑफिस आवर्स से लेकर छात्र सहयोग और क्रॉस-कैंपस रिसर्च तक, Doodle स्वचालित रूप से समन्वय संभालता है ताकि आपका संस्थान अपनी मुख्य भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर सके।
90+ देशों के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का भरोसा
चुनौती
उच्च शिक्षा में समन्वय का समय कोई मामूली असुविधा नहीं है।
यह उन लोगों, अनुसंधान और संबंधों पर एक संरचनात्मक बोझ है जो संस्थानों को महान बनाते हैं।
व्यापक स्तर पर बहु-विषयक समन्वय
एक ही विभाग-पार बैठक का आयोजन करने में 5 से 15 ईमेल और 3 से 7 दिन लग सकते हैं। जब इसे सैकड़ों संकाय, कर्मचारी और बाहरी साझेदारों पर लागू किया जाए, तो यह ओवरहेड संस्थागत हो जाता है।
प्रशासनिक कार्य में खोया हुआ संकाय का समय
शैक्षणिक कर्मचारी अपने समय का 40% तक प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत करते हैं। 6,000 शैक्षणिक कर्मचारियों वाले एक संस्थान में, समन्वय संबंधी अड़चनों के कारण प्रति सप्ताह एक घंटा भी व्यर्थ होने पर यह प्रति वर्ष 300,000 घंटे से अधिक हो जाता है। यह 150 पूर्णकालिक पदों के बराबर है।
पूर्व छात्र, उद्योग और प्रतिभा की भागीदारी जो संबंधों पर निर्भर करती है।
पूर्व छात्रों, उद्योग साझेदारों और अतिथि विद्वानों से संपर्क बनाए रखना अनियमित और रिश्तों पर निर्भर रहता है। धीमे, मैनुअल समन्वय के कारण फंडिंग, प्रतिभा और साझेदारी के मौके शुरू होने से पहले ही हाथ से निकल जाते हैं।
विद्यार्थी उपकरणों में बिखरे हुए
छात्र सलाह सत्र बुक करने, सेवाओं तक पहुँचने और साथियों से जुड़ने के लिए कई प्लेटफ़ॉर्मों पर नेविगेट करते हैं। हर अतिरिक्त कदम ड्रॉप-ऑफ का जोखिम बढ़ाता है। हर कदम छात्रों और उन्हें आवश्यक सहायता के बीच की खाई को और चौड़ा करता है।
आपकी टीम का कितना समय काम करने के बजाय समन्वय करने में खर्च होता है?
7.2 घंटे
प्रति सप्ताह, प्रति टीम संरक्षित ध्यान समय
4,2 घंटे
प्रति सप्ताह बचाया गया ओवरटाइम
68%
औसतन कम संदर्भ स्विच
हमारा समाधान
जब समय को सोच-समझकर बनाया जाता है, सीखने को फलने-फूलने की जगह मिलती है
डिज़ाइन करें कि आपका विश्वविद्यालय विभागों, छात्रों और परिसरों में समय की सुरक्षा और साझाकरण कैसे करता है, ताकि उच्च-मूल्य वाले कार्य के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।
स्विट्ज़रलैंड में निर्मित, भरोसा हर जगह
गोपनीयता कोई फ़ीचर नहीं है। यह बुनियाद है। SOC 2 से HIPAA तक, Doodle उन मानकों को पूरा करता है जो आपका संगठन माँगता है — क्योंकि परिवेशीय बुद्धिमत्ता के लिए डेटा पर पूरा भरोसा ज़रूरी है।
परिणाम
शिक्षा के लिए Doodle
25 से 30% कम नो-शो। बुकिंग का समय 50% तेज़।
केंद्रीकृत समन्वय का उपयोग करने वाले संस्थानों में सत्र छूटने की संख्या काफी कम होती है और जटिल, बहु-विषयक बैठकों के लिए बुकिंग तेजी से हो जाती है। सही लोग समय पर पहुँचते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ बुलाने के लिए अब एक सप्ताह तक ईमेल भेजने की जरूरत नहीं रहती।
अध्यापन और अनुसंधान के लिए संकाय का समय लौटा
जब समन्वय स्वचालित रूप से होता है, तो शिक्षाविदों को वे घंटे वापस मिल जाते हैं जो वे लॉजिस्टिक्स पर खर्च कर रहे थे। यह समय उन कार्यों के लिए वापस आता है जिनके लिए वास्तव में संस्थान बनाए गए हैं।
पूर्व छात्र और साझेदार सहभागिता जो संबंधों से परे विस्तारित होती है
Doodle पूर्व छात्रों, उद्योग साझेदारों और अतिथि विद्वानों के लिए आपके संस्थान में समय बुक करना बेहद आसान बना देता है। यह एक पेशेवर अनुभव है जो आपके नेटवर्क को सक्रिय रखता है और फंडिंग, प्लेसमेंट्स तथा आजीवन शिक्षा राजस्व के द्वार खोलता है।
विशेषताएँ
समन्वय और जुड़ाव के लिए आपकी संस्था को जो कुछ चाहिए, सब कुछ
कार्यालय समय और परामर्श के लिए 1-क्लिक उपलब्धता साझाकरण।
फ़ैकल्टी और सलाहकार एक ही लिंक साझा करते हैं। छात्र सभी जुड़े कैलेंडरों में वास्तविक समय की उपलब्धता के आधार पर तुरंत बुक कर सकते हैं। कोई सेटअप, ईमेल या आदान-प्रदान नहीं।
बहु-प्रतिभागी अनुसूचीकरण के लिए ग्रुप पोल
कई समय विकल्प प्रस्तावित करें और प्रतिभागियों को मतदान करने दें। यह आंतरिक टीमों और बाहरी प्रतिभागियों दोनों के साथ काम करता है। यह विभिन्न विभागों और कंपनियों के समूहों, पैनल साक्षात्कारों और अनुसंधान बैठकों के लिए आदर्श है।
कुछ ही सेकंड में आंतरिक बैठकें निर्धारित करें
प्रतिभागियों और अवधि दर्ज करें। Doodle स्वचालित रूप से सभी की समय-सारिणी में उपलब्ध सर्वोत्तम समय ढूंढता है, निमंत्रण बनाता है और भेजता है।
इन-बिल्ट रोटेशन के साथ टीम बुकिंग पेज
आपके द्वारा निर्धारित क्षमता नियमों के आधार पर इनबाउंड मीटिंग अनुरोध स्वचालित रूप से टीम के सदस्य को भेजे जाते हैं। कार्यभार आपकी टीम में समान रूप से वितरित किया जाता है।
Designed for every role in education
शैक्षणिक नेतृत्व और प्रशासक
विभागीय बैठकों, बोर्ड सत्रों और बाहरी साझेदारों के साथ सहभागिता को सहजता से समन्वयित करें। सबसे महत्वपूर्ण लोगों और संबंधों के लिए सुलभ रहते हुए अपने रणनीतिक समय की रक्षा करें।
अध्यापकगण और शोधकर्ता
समन्वय संबंधी लॉजिस्टिक्स में खोए हुए घंटों को पुनः प्राप्त करें। अनुसंधान और शिक्षण के लिए समय सुरक्षित रखें। सहयोगियों, अतिथि विद्वानों और उद्योग साझेदारों के साथ एक ही लिंक के माध्यम से समन्वय करें।
छात्र कल्याण और सेवाएँ
छात्रों के लिए एडवाइजिंग अपॉइंटमेंट, ओरिएंटेशन सत्र और सहायता सेवाएँ बुक करना आसान बनाएँ। उपस्थिति दर बेहतर, प्रशासनिक बोझ कम, और हर छात्र-संपर्क में ज़्यादा पेशेवर अनुभव।
विद्यार्थी
कुछ ही सेकंड में एडवाइजिंग सत्र और ऑफ़िस आवर्स बुक करें। साथियों से जुड़ें, स्टडी ग्रुप बनाएँ, और प्लेटफ़ॉर्म छोड़े बिना कोलैबोरेशन सत्र शेड्यूल करें।
UC Davis ने प्रयोगशाला सुरक्षा अनुपालन के लिए समय कैसे डिज़ाइन किया
वैश्विक उद्यमों से लेकर बढ़ते संगठनों तक, टीमें समय निकालने, एकाग्रता बनाए रखने, और सार्थक सहयोग के लिए जगह बनाने हेतु Doodle का उपयोग करती हैं।
1 महीने तक
समन्वय समय में बचत
100+ ईमेल
प्रति निरीक्षण चक्र टाला गया
मिनट, हफ्ते नहीं
निरीक्षण निर्धारित करने के लिए
यह बहुत आसान है। मैंने 10 मिनट से भी कम समय में 30 लोगों की ओरिएंटेशन मीटिंग सेटअप कर दी। Doodle एक भरोसेमंद टूल है जो कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा देता है।