25 से 30% कम नो-शो। बुकिंग का समय 50% तेज़।

केंद्रीकृत समन्वय का उपयोग करने वाले संस्थानों में सत्र छूटने की संख्या काफी कम होती है और जटिल, बहु-विषयक बैठकों के लिए बुकिंग तेजी से हो जाती है। सही लोग समय पर पहुँचते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ बुलाने के लिए अब एक सप्ताह तक ईमेल भेजने की जरूरत नहीं रहती।