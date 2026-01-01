2007 से, Doodle का मिशन है कि वह बेहतर शेड्यूलिंग के माध्यम से आपके समय पर आपका नियंत्रण वापस दिलाए—क्योंकि बार-बार आने-जाने वाली ईमेलों में समय बर्बाद कौन करना चाहता है?

हमारी कंटेंट टीम नवीनतम रुझानों, टिप्स और हैक्स को कवर करती है ताकि आपका काम और जीवन अधिक संतुलित हो सके। चाहे आपको टीम मीटिंग आयोजित करनी हो, किसी दोस्त के साथ कॉफ़ी पर मिलने का समय बुक करना हो, या उस एक सहकर्मी के साथ शेड्यूल मिलाना हो जो हमेशा "अगले महीने उपलब्ध" रहता है, हम आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं।