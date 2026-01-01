Doodle Editorial Team
2007 से, Doodle का मिशन है कि वह बेहतर शेड्यूलिंग के माध्यम से आपके समय पर आपका नियंत्रण वापस दिलाए—क्योंकि बार-बार आने-जाने वाली ईमेलों में समय बर्बाद कौन करना चाहता है?
हमारी कंटेंट टीम नवीनतम रुझानों, टिप्स और हैक्स को कवर करती है ताकि आपका काम और जीवन अधिक संतुलित हो सके। चाहे आपको टीम मीटिंग आयोजित करनी हो, किसी दोस्त के साथ कॉफ़ी पर मिलने का समय बुक करना हो, या उस एक सहकर्मी के साथ शेड्यूल मिलाना हो जो हमेशा "अगले महीने उपलब्ध" रहता है, हम आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं।
Doodle Editorial Team के नवीनतम लेख
Doodle Editorial Team से और
प्रेस
Doodle ने अपने निदेशक मंडल का विस्तार किया।
अनुसूचीकरण
तेजी से बदलते माहौल में अनुकूलनीय कैसे बनें
अनुसूचीकरण
अपनी टीमों को प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए कैसे प्रेरित करें
अनुसूचीकरण
अनुसूचनों को प्रभावी ढंग से कैसे सौंपें
अनुसूचीकरण
अपनी बैठकों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और अपेक्षाएँ कैसे निर्धारित करें
अनुसूचीकरण
अपना शेड्यूल ऑनलाइन प्रबंधित करें
मिनटों में अपना पहला Doodle बनाएँ
चाहे आप एक से मिल रहे हों या कई से, आमने-सामने या ऑनलाइन — Doodle के साथ स्मार्ट तरीके से शेड्यूल करें।
साइन अप करें
क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं।