हर बार मीटिंग शेड्यूल करते समय अपना Doodle बुकिंग लिंक कॉपी और पेस्ट करना बंद करें। एक तेज़ तरीका है।

यदि आप Doodle उपयोगकर्ता हैं और प्रति सप्ताह 5 से अधिक मीटिंग निमंत्रण भेजते हैं, तो आप हर बार अपना Doodle लिंक खोजने, उसे कॉपी करने और ईमेल या संदेश में पेस्ट करने में 10–15 सेकंड बर्बाद कर रहे हैं।

यह कुल मिलाकर अधिक हो जाता है प्रति माह एक घंटा बेमतलब की व्यस्तता का; आपकी पूरी टीम से गुणा किया जाए, तो यह वास्तविक समय में चक्रवृद्धि है।

लेकिन यहाँ एक गुप्त उत्पादकता हैक है जो आपके Doodle बुकिंग पेज को साझा करने के तरीके को बदल देता है: टेक्स्ट प्रतिस्थापन शॉर्टकट.

टेक्स्ट रिप्लेसमेंट शॉर्टकट्स क्या हैं?

टेक्स्ट रिप्लेसमेंट शॉर्टकट्स (जिन्हें टेक्स्ट एक्सपैंशन भी कहा जाता है) आपको कुछ अक्षर टाइप करने पर उन्हें स्वचालित रूप से आपके पूरे Doodle बुकिंग लिंक में विस्तारित करने की सुविधा देते हैं।

यह में काम करता है हर ऐप आपके डिवाइस पर — ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स, स्लैक, लिंक्डइन, सचमुच कहीं भी जहाँ आप अपना Doodle लिंक टाइप कर सकते हैं।

और इसे सेटअप करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। एक बार कॉन्फ़िगर हो जाने पर, आपका Doodle पेज साझा करना हमेशा के लिए तुरंत हो जाता है।

Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए यह क्यों मायने रखता है

आइए गणना करें:

इसे अपनी पूरी टीम से गुणा करें, और यह वास्तविक समय में चक्रवृद्धि है। 10-सदस्यीय टीम प्रति माह 10+ घंटे बचाती है। 50-सदस्यीय टीम प्रति माह 50+ घंटे बचाती है। ये घंटे मिलकर दिनों, हफ्तों और महीनों की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं।

लेकिन असल में जो बात मायने रखती है, वह यह है: यह आपके शेड्यूलिंग वर्कफ़्लो से घर्षण को समाप्त कर देता है। अब नहीं:

अपने Doodle लिंक को खोजने के लिए अपने ब्राउज़र पर स्विच करें

बुकमार्क में खोजबीन

अपना नोट्स ऐप खोलें

पेस्ट करते समय टाइपोग्राफ़िकल त्रुटियों की चिंता

ईमेल के बीच में आपका प्रवाह टूटना

बस तीन अक्षर टाइप करें और आपका Doodle लिंक दिख जाएगा। पहले ही दिन के बाद यह मांसपेशियों की याददाश्त बन जाता है।

Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक-विश्व उदाहरण

यहाँ आपके Doodle बुकिंग पेजों के लिए कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं:

शॉर्टकट विस्तारित होता है उपयोग मामला डी15 आपका Doodle 15-मिनट बुकिंग पेज ग्राहकों के साथ त्वरित कॉल डी25 आपका Doodle 25-मिनट बुकिंग पेज मानक बैठकें डी50 आपका Doodle 50-मिनट बुकिंग पेज गहन सत्र

Pro टिप: यदि आप एक Doodle Pro उपयोगकर्ता कई बुकिंग पेजों (15 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट) के लिए, प्रत्येक के लिए एक शॉर्टकट सेट करें। टाइप करें डी15 तुरंत कॉल के लिए डी25 मानक बैठकों के लिए, और डी50 लंबी सत्रों के लिए।

टेक्स्ट रिप्लेसमेंट शॉर्टकट कैसे सेट करें

चाहे आपका डिवाइस कोई भी हो, इसे सेट करने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे:

💻 मैक पर

Apple की अंतर्निहित टेक्स्ट प्रतिस्थापन सुविधा पूरे सिस्टम में काम करती है, जो विभिन्न ऐप्स में मीटिंग शेड्यूल करने वाले Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए एकदम उपयुक्त है।

चरण-दर-चरण निर्देश:

सिस्टम सेटिंग्स खोलें (या पुराने macOS पर सिस्टम वरीयताएँ) कीबोर्ड पर क्लिक करें टेक्स्ट इनपुट पर क्लिक करें (या पुराने संस्करणों में "Text" टैब) टेक्स्ट प्रतिस्थापन पर क्लिक करें नया प्रतिस्थापन जोड़ने के लिए + बटन पर क्लिक करें। Replace फ़ील्ड में, अपना शॉर्टकट टाइप करें (जैसे, डी15 ) With फ़ील्ड में अपना पूरा Doodle बुकिंग लिंक पेस्ट करें (उदाहरण के लिए, https://doodle.com/bp/yourname/15min) विंडो बंद करें — यह स्वचालित रूप से सहेज जाता है।

💡 मैक Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए Pro टिप्स:

✅ जहाँ भी आप अपना Doodle लिंक साझा करते हैं, वहाँ काम करता है: मेल, मैसेजेज़, सफारी, क्रोम, स्लैक, लिंक्डइन

✅ iCloud के माध्यम से आपके सभी Apple डिवाइसों पर सिंक होता है

✅ विभिन्न Doodle बुकिंग पेजों के लिए कई शॉर्टकट सेट करें ( डी15 , d25,d50 )

✅ ऐसे शॉर्टकट चुनें जो गलती से सक्रिय न हों (सामान्य शब्दों से बचें)

✅ कई बुकिंग पेज की अवधियों का प्रबंधन करने वाले Doodle Pro उपयोगकर्ताओं के लिए एकदम सही

📱 आईफोन / आईपैड पर

यह सुविधा iOS और iPadOS पर भी मौजूद है — चलते-फिरते अपने Doodle लिंक को साझा करने के लिए एकदम सही।

चरण-दर-चरण निर्देश:

सेटिंग्स खोलें जनरल पर टैप करें कीबोर्ड पर टैप करें टेक्स्ट प्रतिस्थापन टैप करें ऊपर दाईं ओर + बटन पर टैप करें। फ़्रैज़ फ़ील्ड में अपना पूरा Doodle बुकिंग लिंक पेस्ट करें। Shortcut फ़ील्ड में अपना शॉर्टकट टाइप करें (जैसे, डी15 ) सहेजें पर टैप करें

💡 iPhone/iPad Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए Pro टिप्स:

✅ मेल, मैसेजेज़, व्हाट्सएप, लिंक्डइन — जहाँ भी आप अपना Doodle पेज साझा करते हैं, वहाँ काम करता है।

✅ जब आप अपनी डेस्क से दूर हों, तब मीटिंग शेड्यूल करने के लिए एकदम सही

✅ यदि iCloud सक्षम है तो अपने Mac के साथ स्वचालित रूप से सिंक करता है

✅ चलते-फिरते शेड्यूल करने वाले Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़िया

✅ अपने सभी Doodle बुकिंग पेज (15 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट) एक साथ सेट अप करें

🪟विंडोज पर

Windows में अंतर्निहित टेक्स्ट प्रतिस्थापन सुविधा नहीं है, लेकिन Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए दो उत्कृष्ट विकल्प हैं:

विकल्प 1: माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑटोकरेक्ट

(यदि आपके पास ऑफिस है और आप मुख्य रूप से आउटलुक ईमेल में अपने Doodle लिंक साझा करते हैं, तो यह बहुत अच्छा काम करता है)

खोलें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जाएँ फ़ाइल → विकल्प क्लिक करें प्रूफिंग बाएँ साइडबार में क्लिक करें स्वचालित सुधार विकल्प सुनिश्चित करें जैसे ही आप टाइप करें, टेक्स्ट बदलें जांचा गया है में बदलें फ़ील्ड में, अपना शॉर्टकट टाइप करें (जैसे, डी15 ) में के साथ फ़ील्ड में, अपना पूरा Doodle बुकिंग लिंक पेस्ट करें। क्लिक करें जोड़ें क्लिक करें ठीक है बचाने के लिए

⚠️ Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए नोट: - केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप्स (वर्ड, आउटलुक, पावरपॉइंट, एक्सेल) में काम करता है - ब्राउज़र, स्लैक, या अन्य ऐप्स में आपका Doodle लिंक साझा करने पर काम नहीं करेगा

विकल्प 2: विंडोज़ पावरटॉयज़ (अनुशंसित)

PowerToys एक मुफ्त, आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ़्टवेयर है जो आपको मैक की तरह ही पूरे सिस्टम में शॉर्टकट्स के साथ अपना Doodle लिंक साझा करने की सुविधा देता है।

PowerToys इंस्टॉल करें: से डाउनलोड करें: github.com/microsoft/PowerToys

या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करें ("PowerToys" खोजें)

यह मुफ्त और आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ़्टवेयर है। वैकल्पिक: टेक्स्ट विस्तार के लिए AutoHotkey का उपयोग करें: AutoHotkey डाउनलोड करें (मुफ़्त): ऑटोहॉटकी डॉट कॉम

अपने Doodle लिंक के साथ एक सरल स्क्रिप्ट बनाएँ (नीचे उदाहरण देखें)

उदाहरण ऑटोहॉटकी स्क्रिप्ट:

::d15::https://doodle.com/bp/yourname/15min ::d25::https://doodle.com/bp/yourname/25min ::d50::https://doodle.com/bp/yourname/50min

💡 विंडोज़ Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक विकल्प:

यदि आप एक अधिक परिष्कृत समाधान चाहते हैं, तो इन पर विचार करें:

PhraseExpress (व्यक्तिगत उपयोग के लिए निःशुल्क) — Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतरीन, जो कई बुकिंग पेज शॉर्टकट्स को प्रबंधित करने के लिए एक आसान-से-उपयोग इंटरफ़ेस चाहते हैं।

टेक्स्टएक्सपैंडर (पेड) — उन पेशेवरों में लोकप्रिय जो अक्सर Doodle लिंक साझा करते हैं और उन्नत सुविधाएँ चाहते हैं।

Doodle पावर उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत टिप्स

एक बार जब आप अपने Doodle बुकिंग पेजों के लिए शॉर्टकट सेट कर लेते हैं, तो जोड़ने के लिए यहाँ अन्य समय-बचत शॉर्टकट दिए गए हैं:

एकाधिक Doodle बुकिंग पेज

यदि आप एक Doodle Pro उपयोगकर्ता कई बुकिंग पेज अवधियों के साथ:

शॉर्टकट: डी15 → आपका 15-मिनट का Doodle पेज शॉर्टकट: डी25 → आपका 25-मिनट का Doodle पेज शॉर्टकट: डी50 → आपका 50-मिनट का Doodle पेज

Doodle + ईमेल हस्ताक्षर

अपने Doodle लिंक को अपने ईमेल हस्ताक्षर के साथ जोड़ें:

शॉर्टकट: हस्ताक्षर विस्तारित होता है: आपका पूरा हस्ताक्षर जिसमें आपका मुख्य Doodle बुकिंग पेज लिंक शामिल हो

टीम Doodle लिंक

यदि आप Doodle के साथ कई लोगों के लिए शेड्यूलिंग का प्रबंधन करते हैं:

शॉर्टकट: बीपी-सारा → सारा का Doodle बुकिंग पेज शॉर्टकट: बीपी-जॉन → जॉन का Doodle बुकिंग पेज शॉर्टकट: बीपी-टीम → आपकी टीम का समूह Doodle शेड्यूलिंग पृष्ठ

Doodle मीटिंग टेम्पलेट्स

सामान्य Doodle शेड्यूलिंग संदेशों के लिए शॉर्टकट बनाएँ:

शॉर्टकट: Doodle-जनरल विस्तारित होता है: चलो कोई समय तय करते हैं! यह रहा मेरा Doodle बुकिंग पेज: [आपका लिंक]

यह गेम-चेंजर क्यों है

Doodle पहले से ही आपका समय बचाता है ईमेल शेड्यूलिंग के बार-बार आने-जाने को खत्म करके। लेकिन टेक्स्ट रिप्लेसमेंट शॉर्टकट जोड़ने से यह अगले स्तर पर पहुँच जाता है:

✅ तत्काल साझाकरण अपने Doodle लिंक की तलाश करने के बजाय टाइप 3 पत्र।

✅ पेशेवर दिखावट — सेकंडों में शेड्यूलिंग अनुरोधों का जवाब दें

✅ हर जगह काम करता है — किसी भी ऐप में अपना Doodle पेज साझा करें

✅ कोई गलती नहीं — फिर कभी टूटा या गलत Doodle लिंक न भेजें

✅ आपके कार्यप्रवाह के साथ बढ़ता है — चाहे आप प्रतिदिन 1 या 50 Doodle लिंक साझा करें, यह एकदम उपयुक्त है।

Doodle Pro उपयोगकर्ताओं के लिए, यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। आपके 15-मिनट, 25-मिनट और 50-मिनट के बुकिंग पेज अब तुरंत उपलब्ध हैं। डी15 , डी25 , और डी50 .

इस टिप को अन्य Doodle उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करें

अगर इससे आपका समय बचता है, तो सोचिए कि यह आपकी पूरी टीम के लिए क्या कर सकता है।

यदि आपकी कंपनी Doodle का उपयोग करती है, इस पोस्ट को अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें। जब हर कोई तुरंत अपने Doodle बुकिंग पेज साझा कर सकता है, तो आपके पूरे संगठन में शेड्यूलिंग सहज हो जाती है।

Pro टिप: यदि आप एक प्रबंधक या टीम लीड हैं, तो इसे नए Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए अपने ऑनबोर्डिंग गाइड में शामिल करें।