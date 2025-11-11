Pare de copiar e colar o link de agendamento do Doodle toda vez que você agendar uma reunião. Há uma maneira mais rápida.

Se você é um usuário do Doodle que envia mais de 5 convites de reunião por semana, provavelmente está perdendo de 10 a 15 segundos cada vez que procura o link do Doodle, copia-o e cola-o em um e-mail ou mensagem.

Isso representa mais de por hora por mês de trabalho sem sentido - multiplicado por toda a sua equipe, isso é tempo real acumulado.

Mas aqui está um hack secreto de produtividade que transforma a maneira como você compartilha sua página de reservas do Doodle: atalhos de substituição de texto.

O que são atalhos de substituição de texto?

Os atalhos de substituição de texto (também chamados de expansão de texto) permitem que você digite alguns caracteres e os expanda automaticamente para o link completo da sua reserva no Doodle.

Funciona em todos os aplicativos do seu dispositivo - e-mail, aplicativos de mensagens, Slack, LinkedIn, literalmente em qualquer lugar onde você possa digitar seu link do Doodle.

E leva apenas 2 minutos para você configurar. Uma vez configurado, o compartilhamento da sua página do Doodle se torna instantâneo, para sempre.

Por que isso é importante para os usuários do Doodle

Vamos fazer as contas:

Multiplique isso por toda a sua equipe e você terá um ganho de tempo real. Uma equipe de 10 pessoas economiza mais de 10 horas por mês. Uma equipe de 50 pessoas economiza mais de 50 horas por mês. Essas horas se somam a dias, semanas e meses de ganho de produtividade.

Mas aqui está o que realmente importa: você elimina o atrito do seu fluxo de trabalho de agendamento. Você não precisa mais:

Mudar para o navegador para encontrar o link do Doodle

Vasculhar os favoritos

Abrir o aplicativo de anotações

Preocupar-se com erros de digitação quando você cola

Quebrar o fluxo de trabalho no meio de um e-mail

Basta digitar três letras e o link do Doodle aparecerá. Depois de um dia, você já terá memória muscular.

Exemplos do mundo real para usuários do Doodle

Aqui estão alguns atalhos que recomendamos para suas páginas de reserva do Doodle:

Atalho Expande-se para Caso de uso doodle1 Sua página de agendamento do Doodle de 15 minutos Chamadas rápidas com clientes doodle2 Sua página de agendamento de 30 minutos do Doodle Reuniões padrão doodle3 Sua página de reserva do Doodle de 60 minutos Sessões de mergulho profundo

Dica profissional: se você for um usuário do Doodle Pro com várias páginas de agendamento (15min, 25min, 50min), configure um atalho para cada uma delas. Digite doodle1 para chamadas rápidas, doodle2 para reuniões padrão e doodle3 para sessões mais longas.

Como configurar atalhos de substituição de texto

Essa configuração leva menos de 2 minutos, independentemente do dispositivo que você tenha. Veja como:

💻 No Mac

O recurso de substituição de texto incorporado da Apple funciona em todo o sistema, perfeito para usuários do Doodle que agendam reuniões em vários aplicativos.

Instruções passo a passo:

Abra as Configurações do sistema (ou Preferências do sistema no macOS mais antigo) Clique em Teclado Clique em Entrada de texto (ou na guia "Texto" em versões mais antigas) Clique em Substituições de texto Clique no botão + para adicionar uma nova substituição No campo Substituir, digite seu atalho (por exemplo, bp1) No campo With (Com), cole o link completo da reserva do Doodle (por exemplo, https://doodle.com/bp/yourname/15min) Feche a janela - ela é salva automaticamente

Dicas profissionais para usuários do Doodle no Mac:

✅ Funciona em todos os lugares em que você compartilha o link do Doodle: Mail, Mensagens, Safari, Chrome, Slack, LinkedIn

Sincroniza em todos os seus dispositivos Apple via iCloud

Configure vários atalhos para diferentes páginas de reserva do Doodle (doodle1 , doodle2, doodle2 )

Escolha atalhos que não serão acionados acidentalmente (evite palavras comuns)

Perfeito para usuários do Doodle Pro que gerenciam várias durações de páginas de reserva

No iPhone / iPad

O mesmo recurso existe no iOS e iPadOS - perfeito para compartilhar o link do Doodle quando você estiver em trânsito.

Instruções passo a passo:

Abra os Ajustes Toque em Geral Toque em Teclado Toque em Substituição de texto Toque no botão + no canto superior direito No campo Frase, cole o link completo da reserva do Doodle No campo Atalho, digite seu atalho (por exemplo, bp1) Toque em Salvar

Dicas profissionais para usuários do Doodle no iPhone/iPad:

✅ Funciona no Mail, Mensagens, WhatsApp, LinkedIn - em qualquer lugar que você compartilhe sua página do Doodle

Perfeito para agendar reuniões quando você estiver longe da sua mesa

Sincroniza com seu Mac automaticamente se o iCloud estiver ativado

Ótimo para usuários do Doodle que agendam em qualquer lugar

Configure todas as suas páginas de agendamento do Doodle (15min, 30min, 60min) de uma só vez

No Windows

O Windows não tem um recurso de substituição de texto integrado, mas há duas opções excelentes para os usuários do Doodle:

Opção 1: AutoCorreção do Microsoft 365

(Se você tiver o Office e compartilhar seus links do Doodle principalmente em e-mails do Outlook, isso funcionará muito bem)

Abra o Microsoft Word Vá para Arquivo → Opções Clique em Revisão na barra lateral esquerda Clique em Opções de AutoCorreção Verifique se a opção Substituir texto à medida que você digita está marcada No campo Substituir , digite seu atalho (por exemplo, bp1 ) No campo Com , cole o link completo da reserva do Doodle Clique em Adicionar Clique em OK para salvar

⚠️ Observação para usuários do Doodle: - Funciona apenas em aplicativos do Microsoft Office (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) - Não funcionará ao compartilhar seu link do Doodle em navegadores, Slack ou outros aplicativos

Opção 2: Windows PowerToys (recomendado)

O PowerToys é um software gratuito e oficial da Microsoft que permite que você compartilhe seu link do Doodle com atalhos em todo o sistema, assim como no Mac.

Instale o PowerToys: Faça o download em: github.com/microsoft/PowerToys

Ou instale via Microsoft Store (pesquise "PowerToys")

É um software gratuito e oficial da Microsoft Alternativa: Use o AutoHotkey para expansão de texto: Baixe o AutoHotkey (gratuito): autohotkey.com

Crie um script simples com seus links do Doodle (veja o exemplo abaixo)

Exemplo de script do AutoHotkey:

::doodle1::https://doodle.com/bp/yourname/15min ::doodle2::https://doodle.com/bp/yourname/30min ::doodle3::https://doodle.com/bp/yourname/60min

Opções alternativas para usuários do Windows Doodle:

Se você quiser uma solução mais sofisticada, considere estas opções:

PhraseExpress (gratuito para uso pessoal) - Excelente para usuários do Doodle que desejam uma interface fácil de usar para gerenciar vários atalhos de páginas de reserva

TextExpander (pago) - Popular entre profissionais que compartilham links do Doodle com frequência e desejam recursos avançados.

Dicas avançadas para usuários avançados do Doodle

Depois que você configurar atalhos para as páginas de reserva do Doodle, aqui estão outros atalhos que podem ser adicionados para economizar tempo:

Várias páginas de agendamento do Doodle

Se você for um usuário do Doodle Pro com várias durações de página de reserva:

Atalho: doodle1 → Sua página do Doodle de 15 minutos Atalho: doodle2 → Sua página do Doodle de 25 minutos Atalho: doodle3 → Sua página do Doodle de 50 minutos

Doodle + assinatura de e-mail

Combine o link do Doodle com sua assinatura de e-mail:

Atalho: sig Expande para: Sua assinatura completa, incluindo o link principal da página de reserva do Doodle

Links do Doodle para equipes

Se você gerencia o agendamento de várias pessoas com o Doodle:

Atalho: bp-sarah → Página de agendamento do Doodle da SarahAtalho: bp-john → Página de agendamento do Doodle do JohnAtalho: bp-team → Página de agendamento do Doodle do grupo da sua equipe

Modelos de reunião do Doodle

Crie atalhos para mensagens comuns de agendamento do Doodle:

Atalho: doodle-me Expande para: "Vamos marcar um horário! Aqui está a minha página de agendamento do Doodle: [seu link]

Por que isso muda tudo

O Doodle já economiza tempo para você ao eliminar as idas e vindas do agendamento por e-mail. Mas a adição de atalhos de substituição de texto leva você ao próximo nível:

Compartilhamento instantâneo - Digite 3 letras em vez de procurar o link do Doodle

Aparência profissional - Responda às solicitações de agendamento em segundos

Funciona em qualquer lugar - Compartilhe sua página do Doodle em qualquer aplicativo

Sem erros - Nunca mais envie um link de Doodle quebrado ou errado

Escala com seu fluxo de trabalho - Perfeito se você compartilha 1 ou 50 links de Doodle por dia

Para os usuários do Doodle Pro, isso é especialmente poderoso. Suas páginas de reserva de 15, 25 e 50 minutos agora podem ser acessadas instantaneamente com doodle1 , doodle2 e doodle3 .

Compartilhe esta dica com outros usuários do Doodle

Se isso economiza tempo para você, imagine o que isso faz para toda a sua equipe.

Se a sua empresa usa o Doodle, compartilhe esta publicação com seus colegas. Quando todos podem compartilhar suas páginas de agendamento do Doodle instantaneamente, o agendamento se torna fácil em toda a sua organização.

Dica profissional: se você for gerente ou líder de equipe, adicione isso ao seu guia de integração para novos usuários do Doodle.