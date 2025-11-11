Hör auf, deinen Doodle-Buchungslink jedes Mal zu kopieren und einzufügen, wenn du ein Treffen planst. Es gibt einen schnelleren Weg.

Wenn du ein Doodle-Nutzer bist und mehr als 5 Einladungen pro Woche verschickst, verschwendest du wahrscheinlich jedes Mal 10-15 Sekunden damit, deinen Doodle-Link zu suchen, zu kopieren und in eine E-Mail oder Nachricht einzufügen.

Das summiert sich auf über eine Stunde pro Monat an sinnloser Arbeit - multipliziert mit deinem ganzen Team ist das ein echter Zeitfresser.

Aber hier ist ein geheimer Produktivitäts-Hack, der die Art und Weise, wie du deine Doodle-Buchungsseite teilst, verändert: Textersatzkürzel.

Was sind Textersatzkürzel?

Mit den Textersetzungs-Verknüpfungen (auch Texterweiterung genannt) kannst du ein paar Zeichen eingeben und sie automatisch zu deinem vollständigen Doodle-Buchungslink erweitern lassen.

Das funktioniert in jeder App auf deinem Gerät - E-Mail, Messaging-Apps, Slack, LinkedIn, buchstäblich überall, wo du deinen Doodle-Link eingeben kannst.

Und die Einrichtung dauert nur 2 Minuten. Einmal eingerichtet, kannst du deine Doodle-Seite sofort und für immer teilen.

Warum das für Doodle-Nutzer/innen wichtig ist

Rechnen wir mal nach:

Multipliziere das mit deinem ganzen Team, und das ist eine echte Zeitersparnis. Ein 10-köpfiges Team spart mehr als 10 Stunden pro Monat. Ein 50-köpfiges Team spart mehr als 50 Stunden pro Monat. Diese Stunden summieren sich zu Tagen, Wochen und Monaten an gewonnener Produktivität.

Aber das Wichtigste ist, dass die Reibungsverluste in deinem Planungsablauf wegfallen. Nie wieder:

Umschalten auf deinen Browser, um deinen Doodle-Link zu finden

Das Wühlen in Lesezeichen

Deine Notizen-App öffnen

Sich über Tippfehler beim Einfügen Sorgen machen

Mitten in der E-Mail den Fluss unterbrechen

Tippe einfach drei Buchstaben ein und dein Doodle-Link erscheint. Nach dem ersten Tag hast du es im Gedächtnis.

Beispiele aus der Praxis für Doodle-Nutzer

Hier sind einige Shortcuts, die wir für deine Doodle-Buchungsseiten empfehlen:

Shortcut Erweitert zu Anwendungsfall Doodle1 Deine Doodle 15-min Buchungsseite Schnelle Anrufe mit Kunden doodle2 Deine Doodle 30-min Buchungsseite Standard-Meetings doodle3 Deine Doodle 60-min Buchungsseite Vertiefende Sitzungen

Profi-Tipp: Wenn du Doodle Pro nutzt und mehrere Buchungsseiten hast (15min, 25min, 50min), kannst du für jede Seite eine Abkürzung einrichten. Tippe doodle1 für schnelle Gespräche, doodle2 für normale Meetings und doodle3 für längere Sitzungen.

So richtest du Textersetzungskurzbefehle ein

Die Einrichtung dauert weniger als 2 Minuten, unabhängig von deinem Gerät. So wird's gemacht:

💻 Auf dem Mac

Die eingebaute Textersetzungsfunktion von Apple funktioniert systemweit und ist perfekt für Doodle-Nutzer/innen, die Meetings in mehreren Apps planen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffne die Systemeinstellungen (oder die Systempräferenzen bei älterem macOS) Klicke auf Tastatur Klicke auf Texteingabe (oder auf den Reiter "Text" bei älteren Versionen) Klicke auf Textersetzungen Klicke auf die Schaltfläche +, um eine neue Ersetzung hinzuzufügen Gib in das Feld "Ersetzen" dein Kürzel ein (z. B. bp1) Füge im Feld "Mit" den vollständigen Doodle-Buchungslink ein (z. B. https://doodle.com/bp/yourname/15min) Schließe das Fenster - es wird automatisch gespeichert

💡 Profi-Tipps für Mac Doodle-Nutzer:

✅ Funktioniert überall, wo du deinen Doodle-Link teilst: Mail, Messages, Safari, Chrome, Slack, LinkedIn

✅ Synchronisiert über alle deine Apple-Geräte via iCloud

✅ Richte mehrere Verknüpfungen für verschiedene Doodle-Buchungsseiten ein (doodle1 , doodle2,doodle2 )

✅ Wähle Shortcuts, die nicht versehentlich ausgelöst werden (vermeide häufige Wörter)

✅ Perfekt für Doodle Pro Nutzer, die mehrere Buchungsseiten verwalten

📱 Auf iPhone / iPad

Die gleiche Funktion gibt es auch auf iOS und iPadOS - perfekt, um deinen Doodle-Link auch unterwegs zu teilen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffne die Einstellungen Tippe auf Allgemein Tippe auf Tastatur Tippe auf Textersetzung Tippe oben rechts auf die Schaltfläche + Füge in das Feld Phrase deinen vollständigen Doodle-Buchungslink ein Gib in das Feld Abkürzung deine Abkürzung ein (z.B. bp1) Tippe auf Speichern

💡 Profi-Tipps für iPhone/iPad Doodle-Nutzer:

✅ Funktioniert in Mail, Messages, WhatsApp, LinkedIn - überall, wo du deine Doodle-Seite teilst

✅ Perfekt für die Planung von Meetings, wenn du nicht am Schreibtisch sitzt

✅ Synchronisiert automatisch mit deinem Mac, wenn iCloud aktiviert ist

✅ Ideal für Doodle-Nutzer, die unterwegs planen

✅ Richte alle deine Doodle-Buchungsseiten (15min, 30min, 60min) auf einmal ein

🪟Unter Windows

Windows hat keine eingebaute Textersetzungsfunktion, aber es gibt zwei hervorragende Optionen für Doodle-Nutzer/innen:

Option 1: Microsoft 365 AutoKorrektur

(Wenn du Office nutzt und deine Doodle-Links hauptsächlich in Outlook-E-Mails weitergibst, funktioniert dies hervorragend)

Öffne Microsoft Word Gehe zu Datei → Optionen Klicke in der linken Seitenleiste auf Korrekturen Klicke auf AutoKorrektur-Optionen Stelle sicher, dass Text während der Eingabe ersetzen aktiviert ist. Gib in das Feld Ersetzen dein Kürzel ein (z. B. bp1 ) In das Feld Mit fügst du den vollständigen Doodle-Buchungslink ein. Klicke auf Hinzufügen Klicke zum Speichern auf OK

⚠️ Hinweis für Doodle-Nutzer: - Funktioniert nur in Microsoft Office-Anwendungen (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) - Funktioniert nicht, wenn du deinen Doodle-Link in Browsern, Slack oder anderen Anwendungen teilst

Option 2: Windows PowerToys (empfohlen)

PowerToys ist eine kostenlose, offizielle Software von Microsoft, mit der du deinen Doodle-Link mit Shortcuts systemweit teilen kannst, genau wie auf dem Mac.

Installiere PowerToys: Herunterladen von: github.com/microsoft/PowerToys

Oder installiere es über den Microsoft Store (suche "PowerToys")

Es ist kostenlos und offizielle Microsoft Software Alternative: Verwende AutoHotkey für die Textexpansion: AutoHotkey herunterladen (kostenlos): autohotkey.com

Erstelle ein einfaches Skript mit deinen Doodle-Links (siehe Beispiel unten)

Beispiel AutoHotkey-Skript:

::doodle1::https://doodle.com/bp/yourname/15min ::doodle2::https://doodle.com/bp/yourname/30min ::doodle3::https://doodle.com/bp/yourname/60min

💡 Alternative Optionen für Windows Doodle Benutzer:

Wenn du eine ausgefeiltere Lösung suchst, solltest du diese in Betracht ziehen:

PhraseExpress (kostenlos für den persönlichen Gebrauch) - Ideal für Doodle-Nutzer, die eine einfach zu bedienende Oberfläche für die Verwaltung mehrerer Buchungsseiten-Verknüpfungen suchen

TextExpander (kostenpflichtig) - Beliebt bei Fachleuten, die Doodle-Links häufig teilen und erweiterte Funktionen wünschen.

Erweiterte Tipps für Doodle-Power-User

Wenn du einmal Verknüpfungen für deine Doodle-Buchungsseiten eingerichtet hast, findest du hier weitere zeitsparende Verknüpfungen, die du hinzufügen kannst:

Mehrere Doodle-Buchungsseiten

Wenn du ein Doodle Pro-Benutzer bist und mehrere Buchungsseiten hast:

Shortcut: doodle1 → Deine 15-minütige Doodle-SeiteShortcut: doodle2 → Deine 25-minütige Doodle-SeiteShortcut: doodle3 → Deine 50-minütige Doodle-Seite

Doodle + E-Mail-Signatur

Kombiniere deinen Doodle-Link mit deiner E-Mail-Signatur:

Shortcut: sig Erweitert sich zu: Deine vollständige Signatur mit dem Link zu deiner Doodle-Buchungsseite

Team Doodle Links

Wenn du die Terminplanung für mehrere Personen mit Doodle verwaltest:

Shortcut: bp-sarah → Sarahs Doodle-BuchungsseiteShortcut: bp-john → Johns Doodle-BuchungsseiteShortcut: bp-team → Die Doodle-Planungsseite deines Teams

Doodle-Meeting-Vorlagen

Erstelle Abkürzungen für gängige Doodle-Terminplanungsmeldungen:

Shortcut: doodle-me Erweitert zu: "Lass uns einen Termin finden! Hier ist meine Doodle-Buchungsseite: [dein Link]

Warum dies ein Game-Changer ist

Doodle spart dir bereits Zeit, indem es das Hin und Her bei der Terminplanung per E-Mail überflüssig macht. Aber mit den Abkürzungen für die Textersetzung geht es auf die nächste Stufe:

✅ So fortiges Teilen - Tippe 3 Buchstaben, anstatt nach deinem Doodle-Link zu suchen

✅ Professioneller Auftritt - Reagiere in Sekundenschnelle auf Terminanfragen

✅ Funktioniert überall - Teile deine Doodle-Seite in jeder App

✅ Keine Fehler - Sende nie wieder einen kaputten oder falschen Doodle-Link

✅ Skalierbar mit deinem Workflow - Perfekt, egal ob du 1 oder 50 Doodle-Links pro Tag teilst

Für Doodle Pro-Nutzer ist dies besonders leistungsstark. Deine 15-Minuten-, 25-Minuten- und 50-Minuten-Buchungsseiten sind jetzt sofort mit doodle1 , doodle2 und doodle3 zugänglich.

Teile diesen Tipp mit anderen Doodle-Nutzern

Wenn du dadurch Zeit sparst, stell dir vor, was es für dein ganzes Team bedeutet.

Wenn dein Unternehmen Doodle nutzt, teile diesen Beitrag mit deinen Kollegen. Wenn jeder seine Doodle-Buchungsseiten sofort teilen kann, wird die Terminplanung in deinem gesamten Unternehmen mühelos.

Pro-Tipp: Wenn du ein Manager oder Teamleiter bist, nimm diesen Beitrag in deinen Einführungsleitfaden für neue Doodle-Nutzer/innen auf.