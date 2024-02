Doodle ist ein Online-Umfrage-Tool, mit dem Sie sich unkompliziert und schnell mit mehreren Personen abstimmen können, um einen gemeinsamen Termin zu finden. Aber auch wenn Sie die Anwesenheit Ihrer Freunde oder Kollegen an einem konkreten Termin erfragen wollen, hilft Doodle Ihnen weiter. Und das Beste: Der Terminfindungs-Service von Doodle kann ohne Registrierung genutzt werden und ist kostenlos.

Sie gehen denkbar einfach vor: Sie erstellen eine Termin-Auswahl, schicken diese an die Teilnehmer und warten auf die Rückmeldungen – das lästige Hin und Her über Email und Telefon entfällt. Darüber hinaus lässt sich der Service nicht nur am PC nutzen. Mit der mobilen App können Sie auch unterwegs bequem Termine vereinbaren.