Smetti di copiare e incollare il link di prenotazione di Doodle ogni volta che programmi una riunione. C'è un modo più veloce.

Se sei un utente di Doodle che invia più di 5 inviti a riunioni a settimana, probabilmente stai perdendo 10-15 secondi ogni volta per cercare il link di Doodle, copiarlo e incollarlo in un'e-mail o in un messaggio.

Questo si traduce in oltre all'ora al mese di lavoro inutile: moltiplicato per tutto il tuo team, si tratta di un vero e proprio accumulo di tempo.

Ma ecco un trucco segreto per la produttività che trasforma il modo in cui condividi la tua pagina di prenotazione Doodle: le scorciatoie per la sostituzione del testo.

Cosa sono le scorciatoie di sostituzione del testo?

Le scorciatoie di sostituzione del testo (chiamate anche espansione del testo) ti permettono di digitare alcuni caratteri e di farli espandere automaticamente nel link completo della tua prenotazione Doodle.

Funziona in tutte le app del tuo dispositivo: e-mail, app di messaggistica, Slack, LinkedIn, letteralmente ovunque tu possa digitare il tuo link Doodle.

E ci vogliono solo 2 minuti per configurarlo. Una volta configurato, la condivisione della tua pagina Doodle diventa istantanea, per sempre.

Perché questo è importante per gli utenti di Doodle

Facciamo due conti:

Moltiplica questo dato per tutto il tuo team e questo è un vero e proprio risparmio di tempo. Un team di 10 persone risparmia oltre 10 ore al mese. Un team di 50 persone risparmia oltre 50 ore al mese. Queste ore si sommano a giorni, settimane e mesi di produttività guadagnata.

Ma ecco cosa conta davvero: elimina l'attrito dal tuo flusso di lavoro di pianificazione. Non dovrai più:

Passare al browser per trovare il link di Doodle

Cercare nei segnalibri

Aprire l'app delle note

Preoccuparsi degli errori di battitura quando si incolla

Interrompere il flusso di lavoro durante l'invio di una e-mail

Basta digitare tre lettere e il tuo link Doodle appare. Diventa una memoria muscolare dopo il primo giorno.

Esempi del mondo reale per gli utenti di Doodle

Ecco alcune scorciatoie che ti consigliamo per le tue pagine di prenotazione Doodle:

Scorciatoia Si espande a Caso d'uso doodle1 La tua pagina di prenotazione Doodle da 15 minuti Chiamate rapide con i clienti doodle2 La tua pagina di prenotazione Doodle da 30 minuti Riunioni standard doodle3 La tua pagina di prenotazione Doodle da 60 minuti Sessioni di approfondimento

Suggerimento: se sei un utente Doodle Pro con più pagine di prenotazione (15min, 25min, 50min), imposta una scorciatoia per ciascuna di esse. Digita doodle1 per le chiamate rapide, doodle2 per le riunioni standard e doodle3 per le sessioni più lunghe.

Come impostare le scorciatoie per la sostituzione del testo

L'impostazione richiede meno di 2 minuti, indipendentemente dal tuo dispositivo. Ecco come fare:

💻 Su Mac

La funzione di sostituzione del testo integrata di Apple funziona in tutto il sistema, perfetta per gli utenti di Doodle che programmano riunioni in più app.

Istruzioni passo dopo passo:

Apri le Impostazioni di sistema (o le Preferenze di sistema su macOS più vecchi). Clicca su Tastiera Clicca su Immissione testo (o scheda "Testo" su versioni precedenti) Clicca su Sostituzioni di testo Clicca sul pulsante + per aggiungere una nuova sostituzione Nel campo Sostituisci, digita la tua scorciatoia (ad esempio, bp1) Nel campo Con, incolla il link completo della tua prenotazione Doodle (ad esempio, https://doodle.com/bp/yourname/15min). Chiudi la finestra: si salva automaticamente

💡 Suggerimenti per gli utenti Mac Doodle:

✅ Funziona ovunque tu condivida il tuo link Doodle: Mail, Messaggi, Safari, Chrome, Slack, LinkedIn

✅ Si sincronizza con tutti i tuoi dispositivi Apple tramite iCloud

✅ Imposta più scorciatoie per le diverse pagine di prenotazione di Doodle (doodle1 , doodle2,doodle2 )

Scegli scorciatoie che non si attivino accidentalmente (evita le parole più comuni).

✅ Perfetto per gli utenti di Doodle Pro che gestiscono più pagine di prenotazione di durata multipla

📱 Su iPhone / iPad

La stessa funzione è presente su iOS e iPadOS: perfetta per condividere il tuo link Doodle mentre sei in viaggio.

Istruzioni passo dopo passo:

Apri le Impostazioni Tocca Generali Tocca Tastiera Tocca Sostituzione testo Tocca il pulsante + in alto a destra Nel campo Frase, incolla il link completo della tua prenotazione Doodle. Nel campo Scorciatoia, digita la tua scorciatoia (ad esempio, bp1) Tocca Salva

💡 Suggerimenti per gli utenti di Doodle su iPhone/iPad:

✅ Funziona in Mail, Messaggi, WhatsApp, LinkedIn - ovunque tu condivida la tua pagina Doodle.

✅ Perfetto per programmare le riunioni quando sei lontano dalla tua scrivania

✅ Si sincronizza automaticamente con il tuo Mac se iCloud è abilitato

✅ Ideale per gli utenti di Doodle che programmano in movimento

✅ Imposta tutte le pagine di prenotazione di Doodle (15min, 30min, 60min) in una sola volta

Su Windows

Windows non ha una funzione di sostituzione del testo integrata, ma ci sono due ottime opzioni per gli utenti di Doodle:

Opzione 1: Microsoft 365 AutoCorrect

(Se hai Office e condividi i link di Doodle principalmente nelle email di Outlook, questa opzione funziona benissimo)

Apri Microsoft Word Vai su File → Opzioni Clicca su Correzione automatica nella barra laterale di sinistra Clicca su Opzioni di correzione automatica Assicurati che sia selezionata l'opzione Sostituisci testo durante la digitazione . Nel campo Sostituisci , digita la tua scorciatoia (ad esempio, bp1 ). Nel campo Con , incolla il link completo della tua prenotazione Doodle. Clicca su Aggiungi Clicca su OK per salvare

⚠️ Nota per gli utenti di Doodle: - Funziona solo con le applicazioni di Microsoft Office (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) - Non funziona quando si condivide il link di Doodle con browser, Slack o altre applicazioni.

Opzione 2: Windows PowerToys (consigliato)

PowerToys è un software ufficiale e gratuito di Microsoft che ti permette di condividere il tuo link Doodle con scorciatoie in tutto il sistema, proprio come su Mac.

Installa PowerToys: Scarica da: github.com/microsoft/PowerToys

Oppure installa tramite il Microsoft Store (cerca "PowerToys")

È un software gratuito e ufficiale di Microsoft Alternativa: Usa AutoHotkey per l'espansione del testo: Scarica AutoHotkey (gratis): autohotkey.com

Crea un semplice script con i tuoi link Doodle (vedi l'esempio seguente)

Esempio di script AutoHotkey:

::doodle1::https://doodle.com/bp/yourname/15min ::doodle2::https://doodle.com/bp/yourname/30min ::doodle3::https://doodle.com/bp/yourname/60min

💡 Opzioni alternative per gli utenti di Windows Doodle:

Se vuoi una soluzione più raffinata, prendi in considerazione queste:

PhraseExpress (gratuito per uso personale) - Ideale per gli utenti di Doodle che desiderano un'interfaccia facile da usare per gestire le scorciatoie di più pagine di prenotazione.

TextExpander (a pagamento) - Popolare tra i professionisti che condividono frequentemente i link di Doodle e desiderano funzioni avanzate.

Suggerimenti avanzati per gli utenti esperti di Doodle

Una volta impostate le scorciatoie per le tue pagine di prenotazione Doodle, ecco altre scorciatoie da aggiungere per risparmiare tempo:

Pagine di prenotazione Doodle multiple

Se sei un utente di Doodle Pro con pagine di prenotazione di durata multipla:

Scorciatoia: doodle1 → La tua pagina Doodle di 15 minutiScorciatoia: doodle2 → La tua pagina Doodle di 25 minutiScorciatoia: doodle3 → La tua pagina Doodle di 50 minuti

Doodle + firma e-mail

Combina il link del tuo Doodle con la firma della tua e-mail:

Scorciatoia: sig Si espande a: La tua firma completa, compreso il link alla pagina principale di prenotazione del Doodle.

Link ai Doodle di squadra

Se gestisci la programmazione di più persone con Doodle:

Scorciatoia: bp-sarah → La pagina di prenotazione Doodle di SarahScorciatoia: bp-john → La pagina di prenotazione Doodle di JohnScorciatoia: bp-team → La pagina di programmazione Doodle di gruppo del tuo team

Modelli di riunione Doodle

Crea scorciatoie per i messaggi di programmazione Doodle più comuni:

Scorciatoia: doodle-me Si espande in: "Troviamo un orario! Ecco la mia pagina di prenotazione Doodle: [il tuo link]

Perché questo cambia le carte in tavola

Doodle ti fa già risparmiare tempo eliminando il tira e molla della programmazione via e-mail. Ma l'aggiunta di scorciatoie per la sostituzione del testo lo porta a un livello superiore:

✅ Condivisione istantanea - Digita 3 lettere invece di cercare il tuo link Doodle.

Aspetto professionale : rispondi alle richieste di pianificazione in pochi secondi.

✅ Funziona ovunque - Condividi la tua pagina Doodle in qualsiasi app

✅ Nessun errore - Non inviare mai più un link Doodle rotto o sbagliato.

✅ Si adatta al tuo flusso di lavoro : è perfetto sia che tu condivida 1 o 50 link Doodle al giorno.

Per gli utenti di Doodle Pro, questo è particolarmente potente. Le tue pagine di prenotazione da 15, 25 e 50 minuti sono ora immediatamente accessibili con doodle1 , doodle2 e doodle3 .

Condividi questo consiglio con altri utenti di Doodle

Se questo ti fa risparmiare tempo, immagina cosa può fare per tutto il tuo team.

Se la tua azienda utilizza Doodle, condividi questo post con i tuoi colleghi. Quando tutti possono condividere istantaneamente le pagine di prenotazione di Doodle, la programmazione diventa semplice per tutta l'organizzazione.

Suggerimento: se sei un manager o un team leader, aggiungi questo articolo alla tua guida per i nuovi utenti di Doodle.