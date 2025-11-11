Arrête de copier et de coller ton lien de réservation Doodle chaque fois que tu planifies une réunion. Il y a un moyen plus rapide.

Si tu es un utilisateur de Doodle qui envoie plus de 5 invitations à des réunions par semaine, tu perds probablement 10 à 15 secondes à chaque fois que tu cherches ton lien Doodle, que tu le copies et que tu le colles dans un e-mail ou un message.

Cela représente plus de par heure et par mois de travail inutile - multiplié par l'ensemble de ton équipe, c'est du temps qui s'accumule.

Mais voici une astuce secrète de productivité qui transforme la façon dont tu partages ta page de réservation Doodle : les raccourcis de remplacement de texte.

Que sont les raccourcis de remplacement de texte ?

Les raccourcis de remplacement de texte (également appelés expansion de texte) te permettent de taper quelques caractères et de les voir se développer automatiquement en un lien de réservation Doodle complet.

Cela fonctionne dans toutes les applis de ton appareil - email, applis de messagerie, Slack, LinkedIn, littéralement partout où tu peux taper ton lien Doodle.

Et il ne faut que 2 minutes pour le configurer. Une fois configuré, le partage de ta page Doodle devient instantané, pour toujours.

Pourquoi c'est important pour les utilisateurs de Doodle

Faisons le calcul :

Multiplie ce chiffre par l'ensemble de ton équipe, et tu obtiens un véritable gain de temps. Une équipe de 10 personnes économise plus de 10 heures par mois. Une équipe de 50 personnes économise plus de 50 heures par mois. Ces heures s'ajoutent aux jours, aux semaines et aux mois de productivité gagnés.

Mais voici ce qui est vraiment important : cela élimine les frictions de ton flux de travail de planification. Tu n'as plus besoin de.. :

De passer à ton navigateur pour trouver ton lien Doodle.

Fouiller dans les signets

D'ouvrir ton application de notes

De t'inquiéter des fautes de frappe lorsque tu colles

Rompre le fil de ton texte en plein milieu d'un e-mail

Il te suffit de taper trois lettres pour que ton lien Doodle apparaisse. Cela devient une mémoire musculaire dès le premier jour.

Exemples concrets pour les utilisateurs de Doodle

Voici quelques raccourcis que nous recommandons pour tes pages de réservation Doodle :

Raccourci S'étend à Cas d'utilisation doodle1 Ta page de réservation Doodle de 15 minutes Appels rapides avec les clients doodle2 Ta page de réservation Doodle 30 minutes Réunions standard doodle3 Ta page de réservation Doodle 60 minutes Séances d'approfondissement

Conseil de pro : si tu es un utilisateur de Doodle Pro et que tu as plusieurs pages de réservation (15min, 25min, 50min), crée un raccourci pour chacune d'entre elles. Tape doodle1 pour les appels rapides, doodle2 pour les réunions standard et doodle3 pour les sessions plus longues.

Comment configurer les raccourcis de remplacement de texte ?

La configuration prend moins de 2 minutes, quel que soit ton appareil. Voici comment :

💻 Sur Mac

La fonction de remplacement de texte intégrée d'Apple fonctionne à l'échelle du système, ce qui est parfait pour les utilisateurs de Doodle qui planifient des réunions dans plusieurs applications.

Instructions pas à pas :

Ouvre les Paramètres système (ou les Préférences système sur les macOS plus anciens). Clique sur Clavier Clique sur Saisie de texte (ou sur l'onglet "Texte" sur les versions plus anciennes). Clique sur Remplacements de texte Clique sur le bouton + pour ajouter un nouveau remplacement Dans le champ Remplacer, tape ton raccourci (par exemple, bp1) Dans le champ Avec, colle le lien complet de ta réservation Doodle (par exemple, https://doodle.com/bp/yourname/15min). Ferme la fenêtre - elle s'enregistre automatiquement

💡 Conseils de pro pour les utilisateurs de Doodle sur Mac :

✅ Fonctionne partout où tu partages ton lien Doodle : Mail, Messages, Safari, Chrome, Slack, LinkedIn.

✅ Se synchronise sur tous tes appareils Apple via iCloud.

✅ Configure plusieurs raccourcis pour différentes pages de réservation Doodle (doodle1 , doodle2,doodle2 ).

✅ Choisis des raccourcis qui ne se déclencheront pas accidentellement (évite les mots courants).

✅ Parfait pour les utilisateurs de Doodle Pro qui gèrent plusieurs durées de pages de réservation.

📱 Sur iPhone / iPad

La même fonctionnalité existe sur iOS et iPadOS - parfaite pour partager ton lien Doodle en déplacement.

Instructions pas à pas :

Ouvre les Paramètres Touche Général Touche Clavier Touche Remplacement du texte Appuie sur le bouton + en haut à droite Dans le champ Phrase, colle le lien complet de ta réservation Doodle. Dans le champ Raccourci, tape ton raccourci (par exemple, bp1). Appuie sur Enregistrer

💡 Conseils de pro pour les utilisateurs de Doodle sur iPhone/iPad :

✅ Fonctionne dans Mail, Messages, WhatsApp, LinkedIn - partout où tu partages ta page Doodle.

✅ Parfait pour planifier des réunions lorsque tu n'es pas à ton bureau.

✅ Se synchronise automatiquement avec ton Mac si iCloud est activé

✅ Idéal pour les utilisateurs de Doodle qui planifient en déplacement

✅ Configure toutes tes pages de réservation Doodle (15min, 30min, 60min) en une seule fois.

🪟On Windows

Windows n'a pas de fonction de remplacement de texte intégrée, mais il existe deux excellentes options pour les utilisateurs de Doodle :

Option 1 : Microsoft 365 AutoCorrect.

(Si tu as Office et que tu partages tes liens Doodle principalement dans des courriels Outlook, cela fonctionne très bien).

Ouvre Microsoft Word Va dans Fichier → Options Clique sur Proofing dans la barre latérale de gauche Clique sur Options de correction automatique Assure-toi que l'option Remplacer le texte au fur et à mesure de la frappe est cochée. Dans le champ Remplacer , tape ton raccourci (par exemple, bp1 ). Dans le champ Avec , colle le lien complet de ta réservation Doodle. Clique sur Ajouter Clique sur OK pour enregistrer

⚠️ Note pour les utilisateurs de Doodle : - Ne fonctionne que dans les apps Microsoft Office (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) - Ne fonctionnera pas si tu partages ton lien Doodle dans les navigateurs, Slack ou d'autres apps.

Option 2 : Windows PowerToys (Recommandé)

PowerToys est un logiciel gratuit et officiel de Microsoft qui te permet de partager ton lien Doodle avec des raccourcis sur l'ensemble du système, comme sur Mac.

Installe PowerToys : Télécharge à partir de : github.com/microsoft/PowerToys.

Ou installe-le via le Microsoft Store (recherche "PowerToys").

C'est un logiciel gratuit et officiel de Microsoft Alternative : Utilise AutoHotkey pour l'expansion du texte : Télécharger AutoHotkey (gratuit) : autohotkey.com

Crée un script simple avec tes liens Doodle (voir l'exemple ci-dessous).

Exemple de script AutoHotkey :

::doodle1::https://doodle.com/bp/yourname/15min ::doodle2::https://doodle.com/bp/yourname/30min ::doodle3::https://doodle.com/bp/yourname/60min

💡 Options alternatives pour les utilisateurs de Windows Doodle :

Si tu veux une solution plus soignée, considère les suivantes :

PhraseExpress (gratuit pour un usage personnel). - Idéal pour les utilisateurs de Doodle qui veulent une interface facile à utiliser pour gérer plusieurs raccourcis de pages de réservation.

TextExpander (payant) - Populaire parmi les professionnels qui partagent fréquemment des liens Doodle et veulent des fonctions avancées.

Conseils avancés pour les utilisateurs expérimentés de Doodle

Une fois que tu as configuré des raccourcis pour tes pages de réservation Doodle, voici d'autres raccourcis à ajouter pour gagner du temps :

Plusieurs pages de réservation Doodle

Si tu es un utilisateur de Doodle Pro avec plusieurs durées de pages de réservation :

Raccourci : doodle1 → Ta page Doodle de 15 minutesRaccourci : doodle2 → Ta page Doodle de 25 minutesRaccourci : doodle3 → Ta page Doodle de 50 minutes.

Doodle + signature de courriel

Combine le lien de ton Doodle avec la signature de ton courriel :

Raccourci : sig Se développe en : Ta signature complète incluant le lien de ta page principale de réservation Doodle.

Liens Doodle d'équipe

Si tu gères la programmation de plusieurs personnes avec Doodle :

Raccourci : bp-sarah → La page de réservation Doodle de SarahRaccourci : bp-john → La page de réservation Doodle de JohnRaccourci : bp-team → La page de programmation Doodle du groupe de ton équipe.

Modèles de réunions Doodle

Crée des raccourcis pour les messages de planification Doodle les plus courants :

Raccourci : doodle-me Se développe en : "Trouvons une heure !". Voici ma page de réservation Doodle : [votre lien]

Pourquoi cela change la donne

Doodle te fait déjà gagner du temps en éliminant les allers-retours de la planification par courriel. Mais l'ajout de raccourcis de remplacement de texte le fait passer au niveau supérieur :

✅ Partage instantané - Tape 3 lettres au lieu de chercher ton lien Doodle.

✅ Apparence professionnelle - Réponds aux demandes de planification en quelques secondes.

✅ Fonctionne partout - Partage ta page Doodle dans n'importe quelle application.

✅ Pas d'erreurs - N'envoie plus jamais un lien Doodle cassé ou erroné.

✅ S'adapte à ton flux de travail - Parfait, que tu partages 1 ou 50 liens Doodle par jour.

Pour les utilisateurs de Doodle Pro, cette fonction est particulièrement puissante. Tes pages de réservation de 15 minutes, 25 minutes et 50 minutes sont maintenant instantanément accessibles avec doodle1 , doodle2 et doodle3 .

Partage cette astuce avec d'autres utilisateurs de Doodle

Si cela te permet de gagner du temps, imagine ce que cela peut apporter à toute ton équipe.

Si ton entreprise utilise Doodle, partage ce billet avec tes collègues. Lorsque tout le monde peut partager instantanément ses pages de réservation Doodle, la planification devient un jeu d'enfant pour toute l'entreprise.

Conseil de pro : si tu es un manager ou un chef d'équipe, ajoute ceci à ton guide d'intégration pour les nouveaux utilisateurs de Doodle.