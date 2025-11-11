Hold op med at kopiere og indsætte dit Doodle-bookinglink, hver gang du planlægger et møde. Der er en hurtigere måde.

Hvis du er Doodle-bruger og sender mere end 5 mødeinvitationer om ugen, spilder du sikkert 10-15 sekunder hver eneste gang på at finde dit Doodle-link, kopiere det og sætte det ind i en e-mail eller besked.

Det løber op i over i timen om måneden med tankeløst arbejde - ganget op med hele dit team er det virkelig tid, der går til spilde.

Men her er et hemmeligt produktivitetshack, som forvandler den måde, du deler din Doodle-bookingside på: tekstudskiftningsgenveje.

Hvad er genveje til erstatning af tekst?

Teksterstatningsgenveje (også kaldet tekstudvidelse) giver dig mulighed for at skrive et par tegn og få dem til automatisk at udvide sig til dit fulde Doodle-bookinglink.

Det fungerer i alle apps på din enhed - e-mail, messaging-apps, Slack, LinkedIn, bogstaveligt talt alle steder, hvor du kan skrive dit Doodle-link.

Og det tager kun 2 minutter at sætte det op. Når det er konfigureret, kan du dele din Doodle-side med det samme og for altid.

Hvorfor dette er vigtigt for Doodle-brugere

Lad os regne på det:

Multiplicer det med hele dit team, og så er der tale om reel tidsforøgelse. Et team på 10 personer sparer 10+ timer om måneden. Et team på 50 personer sparer 50+ timer om måneden. De timer bliver til dage, uger og måneder med øget produktivitet.

Men her er, hvad der virkelig betyder noget: Det eliminerer friktion i dit planlægningsworkflow. Det er slut med det:

At skifte til din browser for at finde dit Doodle-link

Grave gennem bogmærker

Åbne din note-app

Bekymre dig om stavefejl, når du indsætter

At bryde dit flow midt i en e-mail

Du skal bare skrive tre bogstaver, så kommer dit Doodle-link frem. Det bliver muskelhukommelse efter første dag.

Eksempler fra den virkelige verden for Doodle-brugere

Her er nogle af de genveje, vi anbefaler til dine Doodle-bookingsider:

Genvej Udvides til Anvendelse doodle1 Din Doodle-bookingside på 15 minutter Hurtige opkald med kunder doodle2 Din Doodle-bookingside på 30 minutter Standardmøder doodle3 Din Doodle 60-minutters bookingside Dybdegående sessioner

Pro tip: Hvis du er Doodle Pro-bruger med flere bookingsider (15 min, 25 min, 50 min), skal du oprette en genvej til hver af dem. Skriv doodle1 for hurtige opkald, doodle2 for standardmøder og doodle3 for længere sessioner.

Sådan opsætter du genveje til tekstudskiftning

Det tager mindre end 2 minutter at sætte det op, uanset hvilken enhed du bruger. Sådan gør du:

💻 På Mac

Apples indbyggede funktion til tekstudskiftning fungerer i hele systemet og er perfekt til Doodle-brugere, der planlægger møder i flere apps.

Trin-for-trin instruktioner:

Åbn Systemindstillinger (eller System Preferences på ældre macOS) Klik på Tastatur Klik på Tekstinput (eller fanen "Tekst" på ældre versioner) Klik på Tekstudskiftninger Klik på knappen + for at tilføje en ny erstatning Skriv din genvej i feltet Erstat (f.eks. bp1) I feltet Med skal du indsætte dit fulde Doodle-bookinglink (f.eks. https://doodle.com/bp/yourname/15min) Luk vinduet - det gemmes automatisk

💡 Pro-tips til Mac Doodle-brugere:

✅ Fungerer overalt, hvor du deler dit Doodle-link: Mail, Beskeder, Safari, Chrome, Slack, LinkedIn

✅ Synkroniseres på tværs af alle dine Apple-enheder via iCloud

✅ Opsæt flere genveje til forskellige Doodle-bookingsider (doodle1 , doodle2,doodle2 )

✅ Vælg genveje, der ikke udløses ved et uheld (undgå almindelige ord)

✅ Perfekt til Doodle Pro-brugere, der administrerer flere bookingsidevarigheder

📱 På iPhone / iPad

Den samme funktion findes på iOS og iPadOS - perfekt til at dele dit Doodle-link, mens du er på farten.

Trin-for-trin instruktioner:

Åbn Indstillinger Tryk på Generelt Tryk på Tastatur Tryk på Tekstudskiftning Tryk på knappen + øverst til højre Indsæt hele linket til din Doodle-booking i feltet Phrase. I feltet Genvej skal du skrive din genvej (f.eks. bp1) Tryk på Gem

💡 Pro-tips til iPhone/iPad Doodle-brugere:

✅ Fungerer i Mail, Beskeder, WhatsApp, LinkedIn - overalt, hvor du deler din Doodle-side

✅ Perfekt til at planlægge møder, når du er væk fra dit skrivebord

✅ Synkroniseres automatisk med din Mac, hvis iCloud er aktiveret

✅ Perfekt til Doodle-brugere, der planlægger på farten

✅ Opsæt alle dine Doodle-bookingsider (15 min, 30 min, 60 min) på én gang

🪟 På Windows

Windows har ikke en indbygget funktion til at erstatte tekst, men der er to gode muligheder for Doodle-brugere:

Mulighed 1: Microsoft 365 AutoCorrect

(Hvis du har Office og primært deler dine Doodle-links i Outlook-mails, fungerer dette godt)

Åbn Microsoft Word Gå til Filer → Indstillinger Klik på Korrektur i venstre sidepanel Klik på Indstillinger for autokorrektur Sørg for, at Erstat tekst, mens du skriver , er markeret Skriv din genvej i feltet Erstat (f.eks. bp1 ) I feltet Med skal du indsætte dit fulde Doodle-bookinglink Klik på Tilføj Klik på OK for at gemme

⚠️ Bemærk til Doodle-brugere: - Virker kun i Microsoft Office-apps (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) - Virker ikke, når du deler dit Doodle-link i browsere, Slack eller andre apps.

Mulighed 2: Windows PowerToys (anbefales)

PowerToys er gratis, officiel Microsoft-software, som giver dig mulighed for at dele dit Doodle-link med genveje i hele systemet, ligesom på Mac.

Installer PowerToys: Download fra: github.com/microsoft/PowerToys

Eller installer via Microsoft Store (søg på "PowerToys")

Det er gratis og officiel Microsoft-software Et alternativ: Brug AutoHotkey til tekstudvidelse: Download AutoHotkey (gratis): autohotkey.com

Opret et simpelt script med dine Doodle-links (se eksemplet nedenfor)

Eksempel på AutoHotkey-script:

::doodle1::https://doodle.com/bp/yourname/15min ::doodle2::https://doodle.com/bp/yourname/30min ::doodle3::https://doodle.com/bp/yourname/60min

💡 Alternative muligheder for Windows Doodle-brugere:

Hvis du vil have en mere poleret løsning, kan du overveje disse:

PhraseExpress (gratis til personlig brug) - Perfekt til Doodle-brugere, der vil have en brugervenlig grænseflade til at administrere flere genveje til bookingsiden

TextExpander (betalt) - Populær blandt professionelle, der ofte deler Doodle-links og ønsker avancerede funktioner.

Avancerede tips til Doodle Power-brugere

Når du har oprettet genveje til dine Doodle-bookingsider, er der andre tidsbesparende genveje, du kan tilføje:

Flere Doodle-bookingsider

Hvis du er Doodle Pro-bruger med flere bookingsider:

Genvej: doodle1 → Din 15-minutters Doodle-sideGenvej: doodle2 → Din 25-minutters Doodle-sideGenvej: doodle3 → Din 50-minutters Doodle-side

Doodle + e-mail-signatur

Kombiner dit Doodle-link med din e-mail-signatur:

Genvej: sig Udvides til: Din fulde signatur inklusive dit hovedlink til Doodle-reservationssiden

Team Doodle-links

Hvis du administrerer planlægning for flere personer med Doodle:

Genvej: bp-sarah → Sarahs Doodle-bookingsideGenvej: bp-john → Johns Doodle-bookingsideGenvej: bp-team → Dit teams gruppe-Doodle-planlægningsside

Skabeloner til Doodle-møder

Opret genveje til almindelige Doodle-planlægningsbeskeder:

Genvej: doodle-me Udvides til: "Lad os finde et tidspunkt! Her er min Doodle-bookingside: [dit link]

Hvorfor dette er en game-changer

Doodle sparer dig allerede tid ved at eliminere frem og tilbage med e-mail-planlægning. Men ved at tilføje tekstudskiftningsgenveje tages det til næste niveau:

✅ Øjeblikkelig deling - Skriv 3 bogstaver i stedet for at lede efter dit Doodle-link

✅ Professionelt udseende - Svar på planlægningsanmodninger på få sekunder

✅ Fungerer overalt - Del din Doodle-side i enhver app

✅ Ingen fejl - Send aldrig et ødelagt eller forkert Doodle-link igen

✅ Skalerer med din arbejdsgang - Perfekt uanset om du deler 1 eller 50 Doodle-links om dagen

For Doodle Pro-brugere er dette særligt kraftfuldt. Dine 15-minutters, 25-minutters og 50-minutters bookingsider er nu øjeblikkeligt tilgængelige med doodle1 , doodle2 og doodle3 .

Del dette tip med andre Doodle-brugere

Hvis dette sparer dig tid, så forestil dig, hvad det gør for hele dit team.

Hvis din virksomhed bruger Doodle, så del dette indlæg med dine kolleger. Når alle kan dele deres Doodle-bookingsider med det samme, bliver planlægningen ubesværet i hele organisationen.

Pro tip: Hvis du er leder eller teamleder, kan du tilføje dette til din onboarding-guide til nye Doodle-brugere.