Siden 2007 har Doodle været på en mission for at hjælpe dig med at genvinde kontrollen over din tid gennem smartere planlægning - for hvem gider spilde tid på e-mails frem og tilbage?

Vores indholdsteam dækker de nyeste trends, tips og hacks for at gøre dit arbejde og dit liv mere afbalanceret. Uanset om du har brug for at arrangere et teammøde, bestille kaffe med en ven eller endelig få tidsplanen til at gå op med den ene kollega, der altid er "ledig i næste måned", så har vi styr på det.