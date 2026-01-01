Onlineundersøgelsen: fordele og udbytte

At være tilgængelig når som helst og hvor som helst er blevet normen med en smartphone og stort set ubegrænset adgang til internettet.

Ikke alene forventer folk øjeblikkelige svar, men med væksten i cloud-platforme og kunstig intelligens gør de digitalt indfødte flere og flere ting på farten. For virksomhedsejere betyder det, at de har mulighed for at komme i kontakt med deres kunder og brugere, når som helst de har brug for det.

En onlineundersøgelse fra Doodle er en fantastisk måde at bringe grupper af mennesker sammen på.

At skifte fra trykte eller telefoniske undersøgelser til onlineundersøgelser åbner op for en større pulje af deltagere for skaberen end nogensinde før.

Lad os se på forskellene mellem onlineundersøgelser og deres traditionelle forgængere, og hvorfor Doodle-undersøgelser er værdifulde til både forretnings- og privatbrug.

De ti fordele ved online-undersøgelser med Doodle

Formålet med en undersøgelse er at registrere de bedste tidspunkter for et møde med en bestemt gruppe deltagere.

Opret en gruppeafstemning

Til dette formål oprettes der spørgeskemaer, som sendes ud med posten eller udfyldes telefonisk eller personligt. Resultaterne skal derefter samles og analyseres og ofte præsenteres grafisk.

Det er en meget tidskrævende og kostbar proces. At sende undersøgelser via onlinekanaler som f.eks. e-mail reducerer allerede arbejdsbyrden betydeligt. Computerprogrammer, der gør det muligt at indtaste spørgsmål og svar direkte i et overskueligt dokument, reducerer behandlingstiden yderligere.

Doodle kombinerer alle disse praktiske funktioner i et enkelt program. Med blot nogle få klik kan du oprette din online-undersøgelse gratis og på ingen tid.

Den største fordel ved online-undersøgelsen med Doodle er dens tilgængelighed for deltagerne. Den er tilgængelig på alle tidspunkter.

Det gør det blandt andet nemt at gennemføre undersøgelser blandt forskellige nationaliteter. Deltagerne bestemmer selv, hvornår de vil svare på spørgsmålene - et vigtigt aspekt for at øge sandsynligheden for deltagelse.

De modtager svarene med det samme. Undersøgelsen opdateres hele tiden, og nye svar vises med det samme. Et andet positivt aspekt for både skabere og deltagere er, at der ikke er nogen forsendelses- eller udskrivningsomkostninger for onlineundersøgelsen.

Opret en gruppeafstemning

Afhængigheden af eksterne tjenesteudbydere er reduceret til et minimum.

Især med Doodle kan du oprette undersøgelser ekstremt hurtigt, så du kan distribuere dem online og indsamle meninger meget hurtigt. Doodle er intuitiv at bruge og let at forstå, selv for ikke-eksperter, så du kan selv oprette onlineundersøgelser uden teknisk hjælp. Der kræves ingen download af software. Du gennemfører undersøgelsen direkte i din browser.

Deltagerne i undersøgelsen kan også bruge Doodle meget nemt. De behøver ikke at lære, hvordan det fungerer. Undersøgelserne og resultaterne er allerede klart strukturerede og farvekodede. Der kræves ingen efterbehandling.

Hvem bruger onlineundersøgelser?

Undersøgelser er et vigtigt marketingværktøj for forskellige brancher.

En virksomhed kan tilpasse og forbedre sit tilbud ved hjælp af kundernes meninger. Du kan også fange stemningen i en virksomhed ved at holde korte diskussioner med medarbejderne eller koordinere fælles aftaler.

Doodle er også det rigtige værktøj til hjemmearbejde, der kræver mindre undersøgelser. Ved hjælp af Doodles online-undersøgelse kan du gratis og i få trin sammensætte en undersøgelse og offentliggøre linket i et offentligt forum eller invitere dine kontakter til at deltage.

Opret en gruppeafstemning

Hvordan fungerer en online-undersøgelse med Doodle?

Sådan her fungerer det:

Gå til doodle.com/create. Indtast en titel og eventuelt en beskrivelse af din afstemning. Tilføj mulige datoer og tidspunkter. Tilpas indstillingerne efter eget ønske (f.eks. enkelt- eller flervalg, synlighed af resultater). Del dit unikke link til undersøgelsen med deltagerne - enten privat eller i offentlige fora.

Hver undersøgelse, du opretter, får sit eget link, så du kan holde dem pænt adskilt og velorganiseret.

Hvorfor ikke oprette din første Doodle-afstemning i dag og opleve, hvor nemt det kan være at organisere?