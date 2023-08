Onlineundersøgelsen: fordele og udbytte

At være tilgængelig når som helst og hvor som helst er blevet normen med en smartphone og næsten ubegrænset adgang til internettet.

Ikke alene forventer folk øjeblikkelige svar, men med væksten i cloud-platforme og AI gør de digitalt indfødte mere og mere på farten. For iværksættere betyder det, at de har mulighed for at komme i kontakt med deres kunder og brugere, når de har brug for det.

En onlineundersøgelse fra Doodle er en fantastisk måde at samle grupper af mennesker på.

At skifte fra trykte eller telefoniske undersøgelser til onlineundersøgelser åbner op for en større pulje af deltagere for skaberen end nogensinde før.

Lad os vise forskellene mellem onlineundersøgelsen og dens klassiske forgængere og forklare, hvorfor Doodle-undersøgelser er interessante til både forretningsmæssige og private formål.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

De ti fordele ved onlineundersøgelser med Doodle

Målet med en undersøgelse er at indsamle de bedste tidspunkter for en bestemt gruppe af deltagere at mødes på.

For at gøre dette udarbejder man spørgeskemaer, som sendes med posten eller udfyldes over telefonen eller personligt. Resultaterne skal derefter samles og evalueres og ofte præsenteres grafisk.

Det er en meget tidskrævende og dyr proces. At sende undersøgelser via onlinekanaler som e-mail reducerer allerede udgifterne i betydelig grad. Computerprogrammer, der gør det muligt at indtaste spørgsmål og svar direkte i et overskueligt dokument, forkorter behandlingstiden yderligere.

Doodle kombinerer disse praktiske funktioner i ét program. Med et par klik kan du designe din onlineundersøgelse gratis og lynhurtigt.

Den største fordel ved onlineundersøgelsen med Doodle er den gode tilgængelighed for deltagerne. Den forbliver permanent tilgængelig.

Det gør det bl.a. nemt at gennemføre undersøgelser blandt forskellige nationaliteter. Deltagerne bestemmer selv, hvornår de vil besvare spørgsmålene - et vigtigt aspekt for at øge sandsynligheden for deltagelse.

Du modtager svarene med det samme. Undersøgelsen opdateres konstant, og nye svar vises med det samme. Lige så positivt for skabere og deltagere er det faktum, at der ikke er nogen forsendelses- eller udskrivningsomkostninger for onlineundersøgelsen.

Afhængigheden af eksterne tjenesteudbydere er reduceret til et minimum.

Især med Doodle opretter du undersøgelser ekstremt hurtigt, så du kan distribuere dem online meget hurtigt og indsamle meninger. Doodle er intuitivt at bruge og let at forstå, selv for ikke-eksperter, så de kan oprette onlineundersøgelser på egen hånd uden teknisk hjælp. Det er ikke nødvendigt at downloade software. Du gennemfører undersøgelsen direkte i din browser.

Deltagerne i undersøgelsen kan også bruge Doodle meget nemt. De behøver ikke først at lære, hvordan det fungerer. Afstemningerne og resultaterne er allerede klart strukturerede og farvekodede. Ingen efterredigering er nødvendig.

Hvem bruger onlineundersøgelser?

Undersøgelser er et vigtigt marketingværktøj for forskellige brancher.

En virksomhed kan tilpasse og forbedre sit tilbud ved hjælp af kundernes meninger. Selv inden for en virksomhed kan du fange stemninger meget godt gennem korte medarbejdermøder eller koordinering af fælles aftaler.

Doodle er også det rigtige værktøj til huslige pligter, der kræver mindre undersøgelser. Ved hjælp af Doodles online-undersøgelse kan du gratis og i få trin sammensætte en undersøgelse og lægge linket ud i et offentligt forum eller specifikt invitere dine kontakter til at deltage.

Hvordan fungerer en afstemning online med Doodle?

Med Doodle opretter du afstemninger i fire trin. Du behøver ikke en konto for at bruge Doodle.

Det gælder også for deltagerne. Du efterlader bare en e-mailadresse, som Doodle sender dig linket til afstemningen og administrationslinket til. På http://doodle.com/create indtaster du titlen på din undersøgelse og eventuelt en kort beskrivelse af din anmodning.

I det næste trin indtaster du mulige tidspunkter for mødet. Kort før afslutningen foretager du indstillinger i henhold til dine ønsker.

For hver undersøgelse, du opretter online med Doodle, modtager du et separat link. Det giver dig mulighed for at oprette et ubegrænset antal onlineafstemninger og holde styr på dem adskilt fra hinanden. Du kan enten sende de respektive links til en bestemt gruppe af modtagere eller lægge dem ud på offentlige netværk.