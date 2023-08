L'enquête en ligne : avantages et bénéfices

Être joignable à tout moment et en tout lieu est devenu la norme avec un smartphone et un accès pratiquement illimité à l'internet.

Non seulement les gens attendent des réponses instantanées, mais avec la croissance des plateformes en nuage et de l'IA, les natifs numériques font de plus en plus de choses en déplacement. Pour les entrepreneurs, cela signifie avoir la possibilité d'entrer en contact avec leurs clients et leurs utilisateurs chaque fois qu'ils en ont besoin.

Une enquête en ligne de Doodle est un excellent moyen de réunir des groupes de personnes.

Passer d'une enquête imprimée ou téléphonique à une enquête en ligne permet au créateur de disposer d'un plus grand nombre de participants qu'auparavant.

Nous allons montrer les différences entre l'enquête en ligne et ses prédécesseurs classiques et expliquer pourquoi les enquêtes de Doodle sont intéressantes pour les entreprises comme pour les particuliers.

Les dix avantages de l'enquête en ligne avec Doodle

L'objectif d'une enquête est de recueillir les meilleurs moments pour réunir un groupe spécifique de participants.

Pour ce faire, des questionnaires sont créés et envoyés par courrier ou remplis par téléphone ou en personne. Les résultats doivent ensuite être compilés et évalués, et souvent présentés sous forme de graphiques.

C'est un processus qui prend beaucoup de temps et qui est très coûteux. L'envoi d'enquêtes par des canaux en ligne tels que le courrier électronique réduit déjà considérablement les dépenses. Les programmes informatiques qui permettent de saisir directement les questions et les réponses dans un document clair réduisent encore le temps de traitement.

Doodle réunit ces fonctions pratiques en une seule application. En quelques clics, vous pouvez concevoir votre enquête en ligne gratuitement et en un clin d'œil.

Le plus grand avantage de l'enquête en ligne avec Doodle est sa bonne accessibilité pour les participants. Elle reste disponible en permanence.

Cela facilite notamment la réalisation d'enquêtes auprès de différentes nationalités. Les participants décident eux-mêmes du moment où ils répondent aux questions - un aspect important pour augmenter la probabilité de participation.

Vous recevez les réponses immédiatement. L'enquête est constamment mise à jour et les nouvelles réponses s'affichent immédiatement. Le fait qu'il n'y ait pas de frais d'expédition ou d'impression pour l'enquête en ligne est tout aussi positif pour les créateurs et les participants.

La dépendance à l'égard de prestataires de services externes est réduite au minimum.

Avec Doodle, vous créez des enquêtes très rapidement, ce qui vous permet de les distribuer très vite en ligne et de recueillir des avis. Doodle est d'une utilisation intuitive et facile à comprendre, même pour les non-spécialistes, qui peuvent ainsi créer eux-mêmes des enquêtes en ligne sans aide technique. Aucun téléchargement de logiciel n'est nécessaire. Vous réalisez l'enquête directement dans votre navigateur.

Les participants à l'enquête peuvent également utiliser Doodle très facilement. Ils n'ont pas besoin d'apprendre d'abord comment cela fonctionne. Les sondages et les résultats sont déjà clairement structurés et codés par couleur. Aucune post-édition n'est nécessaire.

Qui utilise les enquêtes en ligne ?

Les enquêtes sont un outil de marketing important pour différents secteurs d'activité.

Une entreprise peut adapter et améliorer son offre grâce à l'avis de ses clients. Même au sein d'une entreprise, il est possible de saisir l'état d'esprit grâce à de brèves réunions d'employés ou à la coordination de rendez-vous communs.

Doodle est également l'outil idéal pour les tâches ménagères qui nécessitent de petites enquêtes. Grâce à l'enquête en ligne de Doodle, vous pouvez élaborer gratuitement et en quelques étapes une enquête dont vous pouvez poster le lien sur un forum public ou inviter spécifiquement vos contacts à y participer.

Comment fonctionne un sondage en ligne avec Doodle ?

Avec Doodle, vous créez des sondages en quatre étapes. Vous n'avez pas besoin d'un compte pour utiliser Doodle.

Il en va de même pour les participants. Il vous suffit de laisser une adresse e-mail, à laquelle Doodle vous envoie le lien du sondage et le lien d'administration. Sur http://doodle.com/create, vous entrez le titre de votre sondage et, éventuellement, une brève description de votre demande.

À l'étape suivante, vous indiquez les dates possibles de la rencontre. Peu avant la fin de l'enquête, vous effectuez les réglages que vous souhaitez.

Pour chaque enquête que vous créez en ligne avec Doodle, vous recevez un lien séparé. Cela vous permet de créer un nombre illimité de sondages en ligne et de les garder soigneusement séparés les uns des autres. Vous pouvez envoyer les liens respectifs à un groupe spécifique de destinataires ou les publier sur des réseaux publics.