L'enquête en ligne : avantages et bénéfices

Être joignable à tout moment et en tout lieu est devenu la norme avec un smartphone et un accès pratiquement illimité à l'internet.

Non seulement les gens attendent des réponses instantanées, mais avec la croissance des plateformes en nuage et de l'IA, les natifs numériques font de plus en plus de choses en déplacement. Pour les entrepreneurs, cela signifie avoir la possibilité d'entrer en contact avec leurs clients et leurs utilisateurs à tout moment.

Une enquête en ligne de Doodle est un excellent moyen de réunir des groupes de personnes.

Passer d'une enquête imprimée ou téléphonique à une enquête en ligne permet au créateur de disposer d'un plus grand nombre de participants qu'auparavant.

Nous allons vous montrer les différences entre l'enquête en ligne et ses prédécesseurs classiques et vous expliquer pourquoi les enquêtes de Doodle sont précieuses pour les entreprises et les particuliers.

Créer un sondage de groupe

Les dix avantages de l'enquête en ligne avec Doodle

L'objectif d'une enquête est de recueillir les meilleurs moments pour réunir un groupe spécifique de participants.

Pour ce faire, des questionnaires sont créés et envoyés par courrier ou remplis par téléphone ou en personne. Les résultats doivent ensuite être compilés et évalués, et souvent présentés sous forme de graphiques.

C'est un processus qui prend beaucoup de temps et qui est très coûteux. L'envoi d'enquêtes par des canaux en ligne tels que le courrier électronique permet déjà de réduire considérablement les dépenses. Les programmes informatiques qui permettent de saisir directement les questions et les réponses dans un document clair réduisent encore le temps de traitement.

Doodle réunit toutes ces fonctions pratiques dans une application simple. En quelques clics, vous pouvez concevoir votre enquête en ligne gratuitement et en un clin d'œil.

Créer un sondage de groupe

Le plus grand avantage de l'enquête en ligne avec Doodle est sa bonne accessibilité pour les participants. Elle reste disponible en permanence.

Cela facilite notamment la réalisation d'enquêtes auprès de différentes nationalités. Les participants décident eux-mêmes du moment où ils répondent aux questions - un aspect important pour augmenter la probabilité de participation.

Vous recevez les réponses immédiatement. L'enquête est constamment mise à jour et les nouvelles réponses s'affichent immédiatement. Le fait qu'il n'y ait pas de frais d'expédition ou d'impression pour l'enquête en ligne est tout aussi positif pour les créateurs et les participants.

La dépendance à l'égard de prestataires de services externes est réduite au minimum.

Avec Doodle, vous créez des enquêtes très rapidement, vous pouvez donc les distribuer en ligne très vite et recueillir des avis. Doodle est d'une utilisation intuitive et facile à comprendre, même pour les non-spécialistes, qui peuvent ainsi créer eux-mêmes des enquêtes en ligne sans aide technique. Aucun téléchargement de logiciel n'est nécessaire. Vous réalisez l'enquête directement dans votre navigateur.

Les participants à l'enquête peuvent également utiliser Doodle très facilement. Ils n'ont pas besoin d'apprendre le fonctionnement de l'outil. Les sondages et les résultats sont déjà clairement structurés et codés par couleur. Aucune post-édition n'est nécessaire.

Créer un sondage de groupe

Qui utilise les enquêtes en ligne ?

Les enquêtes sont un outil de marketing important pour différents secteurs d'activité.

Une entreprise peut adapter et améliorer son offre grâce à l'avis de ses clients. Même au sein d'une entreprise, vous pouvez très bien saisir l'état d'esprit en organisant de brèves réunions d'employés ou en coordonnant des rendez-vous communs.

Doodle est également l'outil idéal pour les tâches ménagères qui nécessitent de petites enquêtes. Grâce à l'enquête en ligne de Doodle, vous pouvez élaborer gratuitement et en quelques étapes une enquête dont vous pouvez poster le lien sur un forum public ou inviter spécifiquement vos contacts à y participer.

Créer un sondage de groupe

Comment fonctionne un sondage en ligne avec Doodle ?

Voici comment cela fonctionne :

Rendez-vous sur doodle.com/create. Saisissez un titre et une description facultative pour votre sondage. Ajoutez les dates et heures possibles. Ajustez les paramètres selon vos préférences (par exemple, choix unique ou multiple, visibilité des résultats). Partagez votre lien d'enquête unique avec les participants - en privé ou dans des forums publics.

Chaque sondage que vous créez reçoit son propre lien, ce qui vous permet de les séparer et de les organiser.

Alors pourquoi ne pas créer votre première enquête Doodle aujourd'hui et voir à quel point il peut être simple de s'organiser avec d'autres ?